Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Нет, вывод делаю из слова "подведем".
Я один пишу свои итоги. Но ты бы, вместо СНиП'ов, книжки почитал, тогда бы понял, что фраза "ітогі подвєдьом" - всего лишь фигура речи. Применяется в художественной литературе, для описания общей ситуации какого-либо процесса, либо процессов.
Какая к ...матери "фигура речи". Расскажи где в синтаксисе украинского языка применяется такая форма безличного предложения
Goodman написав:zРадио Значит по сути ответа полное согласие. Никто и никогда не сможет гарантировать контроль на неподконтрольных территориях.Даже ДФСу по-барабану.
А где там суть? Розжиг, клише и алогичность. Контроль можно потерять не только, когда у тебя его забрали, но и когда ты его сам отдал. Никто не спорит с тем, что административный и информационный контроль у нас забрали, но фискальный - нет. Тот же Ахметов, пусть и нелюбимый мной, но платил все до копеечки в украинский бюджет с предприятий ОРДЛО, пока преступники в масках патриотов не перекрыли движение поездов с углем на подконтрольную территорию, в результате чего потребители электроэнергии получили пресловутый "Роттердам+", а украинский бюджет потерял полмиллиарда долларов в год...
budivelnik написав:1 з 1948 євреїв в ізраїлі стало на 5 млн більше 2 тільки з срср євреїв виїхало більше 5 млн
Похоже, дно в твоих "познаниях" до сих пор не пробито. Ладно ты не в состоянии посмотреть статистику выезда евреев с 1971г начавшейся благодаря действиям отказников и М.Кахане. Но есть ведь перепись населения с 1959г по 1989г. Где ты там нашел 5 млн евреев???????? Они что,не успевали рождаться как тут же уезжали прихватив еще с миллион украинцев?
budivelnik написав:питання на засипку чим хизується наш жидок7 якими досягненнями? тим що сьогодні один араб на авто вбив 14 єврейських військових? Араба зловили - військових поховають Але при співвідношенні 1 до 14 - арабів залишиться 1,5 млн - а єврея жодного.
Ну нельзя же так беспардонно врать в очередной раз. Схвачен террорист, протаранивший группу израильских солдат в Иерусалиме https://www.9tv.co.il/item/9835 Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о задержании при сотрудничестве с Общей службой безопасности (ШАБАК) и полицией террориста, совершившего преднамеренный наезд в ночь на четверг в Иерусалиме.
Задержанный — 24-летний Халид эль-Торман из арабской деревни А-Тур, расположенной в восточном пригороде Иерусалима.
Теракт-наезд в израильской столице произошел около двух часов ночи, в четверг, 6 февраля. Автомобиль въехал прямиком в группу молодых людей на улице Давида Ремеза в квартале Бака, рядом с "первым вокзалом" - бывшей железнодорожной станцией начала прошлого века, превращенной в туристический объект.
Террористу удалось скрыться. Автомобиль, с помощью которого был осуществлен теракт, обнаружили под утро неподалеку от Бейт-Лехема (Вифлеема).
Один из пострадавших в возрасте около 20 лет доставлен в реанимационное отделение больницы "Шаарей Цедек" в тяжелом состоянии со множественными травмами внутренних органов. Еще один (того же возраста) госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, 12 человек в легком состоянии доставлены в больницы "Шаарей Цедек" и "Хадасса" в Эйн-Кареме. PS То, что такие теракты продолжаются, а убийц-террористов не расстреливают, а сажают в тюрьмы где их обучают заочно в университете,лечат.кормят и не исключено что обменяют говорит только об одном - Кахане был прав.
budivelnik написав:1 Офіційні лиця Ізраїлю вчора присвоїли найвищу нагороду двом галицьким сімям за спасіння євреїв під час війни . в той час коли пархатий жидок тут розповідає про антисемітизм-тобто йде проти офіційної позиції Ізраїлю
Поки він живе в Україні, він за бувший СССР, там де - израильская военщина, совместно с США угнетает арабский народ. Проте йому подобається ізраїльский расист
Йому до піхви, скільки було спасено еврейскіх сімей Він зациклен на тому, скільки було страчено евреїв
А подумати, чим ризикували ті, які спасали евреїв, воно не здатне Для нього, недостатьо ризикували.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав:Нет, вывод делаю из слова "подведем".
Я один пишу свои итоги. Но ты бы, вместо СНиП'ов, книжки почитал, тогда бы понял, что фраза "ітогі подвєдьом" - всего лишь фигура речи. Применяется в художественной литературе, для описания общей ситуации какого-либо процесса, либо процессов.
Какая к ...матери "фигура речи". Расскажи где в синтаксисе украинского языка применяется такая форма безличного предложения
А чего ты материшься ? Ты же у нас кандидат наук
Но тебе украинский язык неприятен Тебе так не нравится украинский язык, что ты не в состоянии перевести как "итоги подведём"
А книжки почитай, для повышения самообразования
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Молодец, рубишь правда-матку, красавчик. Жду в "итогах" таких же новостей о назначении очередного американца на руководящие государственные посты у нас. Ты, видать, забыл уже о министрах-гражданках США (причем одной - не просто гражданке, а сотруднице Госдепа)?
Типичный ответ типичного человека который пишет с российских айпишников Такие аргументы за поребриком в моде.
Молодец, рубишь правда-матку, красавчик. Жду в "итогах" таких же новостей о назначении очередного американца на руководящие государственные посты у нас. Ты, видать, забыл уже о министрах-гражданках США (причем одной - не просто гражданке, а сотруднице Госдепа)?
Типичный ответ типичного человека который пишет с российских айпишников Такие аргументы за поребриком в моде.
pesikot написав:Да, независимость Украине упала в руки в 1991 году. Как и независимость РФ, Белоруси, остальных "республик" бывшего СССР Но есть один нюанс С 2014 года Украине начала защищать свою независимость военным способом и защищает по сей день. Правда ведь, Израиль напоминает ? Но именно ты, критикуешь Украину за её борьбу за независимость.
Какая "борьба за независимость" военным путем. С августа 2014 по февраль 2015 когда Россия ввела свои регулярные части был полный военный провал с котлами закончившийся позорными минскими соглашениями подписанными представителями верховного шоколадного главковерха. У Израиля была такая ситуация во время войны Судного дня в 1973г , но тогда Израиль выстоял и дошел почти до Каира отстояв Голаны хотя и выкатил ядерные бомбы для удара по напавшим арабским столицам.
pesikot написав:1.45 тысячи баксов минималка - да, большая цифра. Только и цены высокие на всё. ЗП в 3 тысячи $ - чисто на прожить Стоимость жилья или аренды - высокая. Цены на продукты - высокая Купить новое авто - заплатить 2 цены Это факты
Это твое вранье т.к. 3 тыс.баксов это средняя для Израиля зарплата на которую можно снять за 500 баксов хреновое жилье где-нибудь на Адаре в Хайфе или в Араде возле Мертвого моря не говоря о городках типа Кирьят-гат. За 1,5 т.баксов снимешь уже нормальную трехкомнатную квартиру где-нибудь в Бат-Яме или Рамат-Гане, и не очень хорошую в Гиватаиме. Цены на продукты выше чем в Украине ,но не настолько,особенно на фрукты и овощи.Плюс есть масса скидок и в суперах, и в пятницу под вечер на шуках.
pesikot написав:А вот откуда ты точно знаешь, что пара десятков украинцев работает нелегально в Израиле ? Ты сам лично их подсчитывал, сидя в Киеве
В отличие от тебя я там иногда бывал, а жена вообще последние 3 года там проводит по пол-года. Есть у сына знакомая из Житомирской области которая убирает в их доме квартиры с которой мы сдружились и она передает через нас деньги и вещи своей оставшейся матери и 11-летней дочери.Она снимает в Бат-Яме комнату в 3-комнатной квартире с такими же нелегалами. Гуляя с детьми жена встречала харьковчанок которые возмущались что тут понаехали нелегалки из Львовской области.
pesikot написав:Если нелегалы, то это выпадает из расчётов. Но тебя в стройбате этому не учили Ты весь на эмоциях, на вранье, на слухах
1) Меня учили в институте и аспирантуре таких предметам о существовании которых ты вряд ли даже подозреваешь. 2) Для самозванного политинформатора. В отличие от Украины любой призжающий в Израиль человек фиксируется в Бен-Гурионе в своем статусе. И если он не вернулся за 3 месяца (максимальный срок пребывания туристом) , то вносится в базу данных нарушивших закон о пребывании иностранцев и отслеживается дальше. И это помимо тех кто обратился с просьбой о предоставлении убежища. https://strana.ua/news/99218-izrail-usk ... trany.html