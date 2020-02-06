Додано: Чет 06 лют, 2020 22:07

pesikot написав: Да, независимость Украине упала в руки в 1991 году.

Как и независимость РФ, Белоруси, остальных "республик" бывшего СССР

Но есть один нюанс

С 2014 года Украине начала защищать свою независимость военным способом и защищает по сей день.

Правда ведь, Израиль напоминает ?

Но именно ты, критикуешь Украину за её борьбу за независимость. Да, независимость Украине упала в руки в 1991 году.Как и независимость РФ, Белоруси, остальных "республик" бывшего СССРНо есть один нюансС 2014 года Украине начала защищать свою независимость военным способом и защищает по сей день.Правда ведь, Израиль напоминает ?Но именно ты, критикуешь Украину за её борьбу за независимость.

pesikot написав: 1.45 тысячи баксов минималка - да, большая цифра.

Только и цены высокие на всё.

ЗП в 3 тысячи $ - чисто на прожить

Стоимость жилья или аренды - высокая.

Цены на продукты - высокая

Купить новое авто - заплатить 2 цены

Это факты 1.45 тысячи баксов минималка - да, большая цифра.Только и цены высокие на всё.ЗП в 3 тысячи $ - чисто на прожитьСтоимость жилья или аренды - высокая.Цены на продукты - высокаяКупить новое авто - заплатить 2 ценыЭто факты

pesikot написав: А вот откуда ты точно знаешь, что пара десятков украинцев работает нелегально в Израиле ? Ты сам лично их подсчитывал, сидя в Киеве А вот откуда ты точно знаешь, что пара десятков украинцев работает нелегально в Израиле ? Ты сам лично их подсчитывал, сидя в Киеве

pesikot написав: Если нелегалы, то это выпадает из расчётов. Но тебя в стройбате этому не учили

Ты весь на эмоциях, на вранье, на слухах Если нелегалы, то это выпадает из расчётов. Но тебя в стройбате этому не училиТы весь на эмоциях, на вранье, на слухах

Какая "борьба за независимость" военным путем.С августа 2014 по февраль 2015 когда Россия ввела свои регулярные части был полный военный провал с котлами закончившийся позорными минскими соглашениями подписанными представителями верховного шоколадного главковерха.У Израиля была такая ситуация во время войны Судного дня в 1973г , но тогда Израиль выстоял и дошел почти до Каира отстояв Голаны хотя и выкатил ядерные бомбы для удара по напавшим арабским столицам.Это твое вранье т.к. 3 тыс.баксов это средняя для Израиля зарплата на которую можно снять за 500 баксов хреновое жилье где-нибудь на Адаре в Хайфе или в Араде возле Мертвого моря не говоря о городках типа Кирьят-гат.За 1,5 т.баксов снимешь уже нормальную трехкомнатную квартиру где-нибудь в Бат-Яме или Рамат-Гане, и не очень хорошую в Гиватаиме.Цены на продукты выше чем в Украине ,но не настолько,особенно на фрукты и овощи.Плюс есть масса скидок и в суперах, и в пятницу под вечер на шуках.В отличие от тебя я там иногда бывал, а жена вообще последние 3 года там проводит по пол-года.Есть у сына знакомая из Житомирской области которая убирает в их доме квартиры с которой мы сдружились и она передает через нас деньги и вещи своей оставшейся матери и 11-летней дочери.Она снимает в Бат-Яме комнату в 3-комнатной квартире с такими же нелегалами.Гуляя с детьми жена встречала харьковчанок которые возмущались что тут понаехали нелегалки из Львовской области.1) Меня учили в институте и аспирантуре таких предметам о существовании которых ты вряд ли даже подозреваешь.2) Для самозванного политинформатора.В отличие от Украины любой призжающий в Израиль человек фиксируется в Бен-Гурионе в своем статусе. И если он не вернулся за 3 месяца (максимальный срок пребывания туристом) , то вносится в базу данных нарушивших закон о пребывании иностранцев и отслеживается дальше.И это помимо тех кто обратился с просьбой о предоставлении убежища.