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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:08
АlександрЛАД
, ты так ревностно реагируешь, когда обижают Бубочку. Как президента
Но не помнишь, про карикатуры на Порошенко.
Здесь, ты опять слеп, ничего не видишь.
Как и ссылку я тебе бросал, ты не смог увидеть
У тебя избирательное зрение
Но зато у тебя всегда есть мнение
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 06 лют, 2020 22:09
pesikot написав:Аlександр
Ты клоун
Сам ты клоун!
Давно на свою аватарку и подпись в зеркало смотрел
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Аlександр
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Додано: Чет 06 лют, 2020 22:13
shapo написав:
Какая к ...матери "фигура речи".
Расскажи где в синтаксисе украинского языка применяется такая форма безличного предложения
pesikot написав:
А чего ты материшься ?
Ты же у нас кандидат наук
Если бы ты в своей убогой жизни что-нибудь повидал и попытался чего-нибудь достичь кроме пачкания в инете, то знал , что лучше всего и тех с кем я сталкивался матерились генералы и профессора.
pesikot написав:
Но тебе украинский язык неприятен
Тебе так не нравится украинский язык, что ты не в состоянии перевести как "итоги подведём"
А книжки почитай, для повышения самообразования
Да прекрасно я понимаю украинский и обещаю писать и говорить на нем когда в Украине хоть что-то изменится к лучшему.
Но ты-то вместо своих ненужных советов не в состоянии ответить на заданный тебе простой вопрос.
Так какой типа безличного предложения ты применил не понимая что это такое?
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Додано: Чет 06 лют, 2020 22:16
budivelnik написав:
Так що Не буди лихо - поки воно тихо
Тобі все одно на тому світі мало залишилось - подумай про дітей і внуків в ізраїлі під Іранськими ракетами які ти можеш спровокувати.
1) Могу принести цветы на твою могилу если твои вдруг еще оставшиеся в Украине дети сообщат об этом замечательном событии на этом форуме
2) Не пугай ежа голой ж***
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Додано: Чет 06 лют, 2020 22:26
pesikot написав:
Поки він живе в Україні, він за бувший СССР, там де - израильская военщина, совместно с США угнетает арабский народ.
Ха-ха.
Так "угнетают", что израильские арабы работают врачами,адвокатами,инженерами,занимаются бизнесом получая все блага но при этом не служа в армии.
А арабы из Иудеи, Самарии и Газы никак не хотят покидать свое "гетто" чтобы не терять подачки которое получает уже четвертое поколение "беженцев" и их уровень жизни повыше чем у арабских "братьев" в многих других арабских странах.
Почему-то среди наводнивших европу беженцев с БВ за последние годы их как-то не видно.
pesikot написав:
Проте йому подобається ізраїльский расист
Этот "расист" никогда не участвовал в зондер-командах и ваффен-СС и всего-навсего защищал евреев в США,СССР,Израиле.
pesikot написав:
Йому до піхви, скільки було спасено еврейскіх сімей
Він зациклен на тому, скільки було страчено евреїв.
А подумати, чим ризикували ті, які спасали евреїв, воно не здатне
Для нього, недостатьо ризикували.
1) В сравнении с уничтоженными это капля в море хотя праведники это уважаемые смелые люди которых я уважаю и никогда и не подумал ни в чем обвинять
2) Речь шла о других,намного более многочисленных соседях убитых евреев которые с удовольствием помогали немногочисленным зондер-командам разыскать и уничтожить евреев в надежде поживиться их имуществом или просто из патологической ненависти помноженной на безнаказанность
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