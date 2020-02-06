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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5453545454555456
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:08

Аlександр
ЛАД, ты так ревностно реагируешь, когда обижают Бубочку. Как президента
Но не помнишь, про карикатуры на Порошенко.

Здесь, ты опять слеп, ничего не видишь.

Как и ссылку я тебе бросал, ты не смог увидеть

У тебя избирательное зрение :)

Но зато у тебя всегда есть мнение
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:09

  pesikot написав:Аlександр
Ты клоун

Сам ты клоун!
Давно на свою аватарку и подпись в зеркало смотрел :mrgreen:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:13

  shapo написав:Какая к ...матери "фигура речи".
Расскажи где в синтаксисе украинского языка применяется такая форма безличного предложения


  pesikot написав:А чего ты материшься ?
Ты же у нас кандидат наук

Если бы ты в своей убогой жизни что-нибудь повидал и попытался чего-нибудь достичь кроме пачкания в инете, то знал , что лучше всего и тех с кем я сталкивался матерились генералы и профессора.


  pesikot написав:Но тебе украинский язык неприятен :)
Тебе так не нравится украинский язык, что ты не в состоянии перевести как "итоги подведём" :)
А книжки почитай, для повышения самообразования :)


Да прекрасно я понимаю украинский и обещаю писать и говорить на нем когда в Украине хоть что-то изменится к лучшему.
Но ты-то вместо своих ненужных советов не в состоянии ответить на заданный тебе простой вопрос.
Так какой типа безличного предложения ты применил не понимая что это такое?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:16

  budivelnik написав:Так що
Не буди лихо - поки воно тихо
Тобі все одно на тому світі мало залишилось - подумай про дітей і внуків в ізраїлі під Іранськими ракетами які ти можеш спровокувати.


1) Могу принести цветы на твою могилу если твои вдруг еще оставшиеся в Украине дети сообщат об этом замечательном событии на этом форуме
2) Не пугай ежа голой ж***
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:26

  pesikot написав:Поки він живе в Україні, він за бувший СССР, там де - израильская военщина, совместно с США угнетает арабский народ.


Ха-ха.
Так "угнетают", что израильские арабы работают врачами,адвокатами,инженерами,занимаются бизнесом получая все блага но при этом не служа в армии.
А арабы из Иудеи, Самарии и Газы никак не хотят покидать свое "гетто" чтобы не терять подачки которое получает уже четвертое поколение "беженцев" и их уровень жизни повыше чем у арабских "братьев" в многих других арабских странах.
Почему-то среди наводнивших европу беженцев с БВ за последние годы их как-то не видно.

  pesikot написав:Проте йому подобається ізраїльский расист

Этот "расист" никогда не участвовал в зондер-командах и ваффен-СС и всего-навсего защищал евреев в США,СССР,Израиле.

  pesikot написав:Йому до піхви, скільки було спасено еврейскіх сімей
Він зациклен на тому, скільки було страчено евреїв.
А подумати, чим ризикували ті, які спасали евреїв, воно не здатне
Для нього, недостатьо ризикували.


1) В сравнении с уничтоженными это капля в море хотя праведники это уважаемые смелые люди которых я уважаю и никогда и не подумал ни в чем обвинять
2) Речь шла о других,намного более многочисленных соседях убитых евреев которые с удовольствием помогали немногочисленным зондер-командам разыскать и уничтожить евреев в надежде поживиться их имуществом или просто из патологической ненависти помноженной на безнаказанность
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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