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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5453545454555456 Додано: Чет 06 лют, 2020 22:08 Аlександр

ЛАД, ты так ревностно реагируешь, когда обижают Бубочку. Как президента

Но не помнишь, про карикатуры на Порошенко.



Здесь, ты опять слеп, ничего не видишь.



Как и ссылку я тебе бросал, ты не смог увидеть



У тебя избирательное зрение



Но зато у тебя всегда есть мнение , ты так ревностно реагируешь, когда обижают Бубочку. Как президентаНо не помнишь, про карикатуры на Порошенко.Здесь, ты опять слеп, ничего не видишь.Как и ссылку я тебе бросал, ты не смог увидетьУ тебя избирательное зрениеНо зато у тебя всегда есть мнение "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3895 З нами з: 31.08.09 Подякував: 283 раз. Подякували: 839 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 22:09 pesikot написав: Аlександр

Ты клоун Ты клоун

Сам ты клоун!

Давно на свою аватарку и подпись в зеркало смотрел Сам ты клоун!Давно на свою аватарку и подпись в зеркало смотрел Аlександр Повідомлень: 3380 З нами з: 10.04.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 22:13 shapo написав: Какая к ...матери "фигура речи".

Расскажи где в синтаксисе украинского языка применяется такая форма безличного предложения Какая к ...матери "фигура речи".Расскажи где в синтаксисе украинского языка применяется такая форма безличного предложения



pesikot написав: А чего ты материшься ?

Ты же у нас кандидат наук А чего ты материшься ?Ты же у нас кандидат наук

Если бы ты в своей убогой жизни что-нибудь повидал и попытался чего-нибудь достичь кроме пачкания в инете, то знал , что лучше всего и тех с кем я сталкивался матерились генералы и профессора.





pesikot написав: Но тебе украинский язык неприятен

Тебе так не нравится украинский язык, что ты не в состоянии перевести как "итоги подведём"

А книжки почитай, для повышения самообразования Но тебе украинский язык неприятенТебе так не нравится украинский язык, что ты не в состоянии перевести как "итоги подведём"А книжки почитай, для повышения самообразования



Да прекрасно я понимаю украинский и обещаю писать и говорить на нем когда в Украине хоть что-то изменится к лучшему.

Но ты-то вместо своих ненужных советов не в состоянии ответить на заданный тебе простой вопрос.

Так какой типа безличного предложения ты применил не понимая что это такое? Если бы ты в своей убогой жизни что-нибудь повидал и попытался чего-нибудь достичь кроме пачкания в инете, то знал , что лучше всего и тех с кем я сталкивался матерились генералы и профессора.Да прекрасно я понимаю украинский и обещаю писать и говорить на нем когда в Украине хоть что-то изменится к лучшему.Но ты-то вместо своих ненужных советов не в состоянии ответить на заданный тебе простой вопрос.Так какой типа безличного предложения ты применил не понимая что это такое? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2837 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 22:16 budivelnik написав: Так що

Не буди лихо - поки воно тихо

Тобі все одно на тому світі мало залишилось - подумай про дітей і внуків в ізраїлі під Іранськими ракетами які ти можеш спровокувати. Так щоТобі все одно на тому світі мало залишилось - подумай про дітей і внуків в ізраїлі під Іранськими ракетами які ти можеш спровокувати.



1) Могу принести цветы на твою могилу если твои вдруг еще оставшиеся в Украине дети сообщат об этом замечательном событии на этом форуме

2) Не пугай ежа голой ж*** 1) Могу принести цветы на твою могилу если твои вдруг еще оставшиеся в Украине дети сообщат об этом замечательном событии на этом форуме2) Не пугай ежа голой ж*** Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2837 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 22:26 pesikot написав: Поки він живе в Україні, він за бувший СССР, там де - израильская военщина, совместно с США угнетает арабский народ. Поки він живе в Україні, він за бувший СССР, там де - израильская военщина, совместно с США угнетает арабский народ.



Ха-ха.

Так "угнетают", что израильские арабы работают врачами,адвокатами,инженерами,занимаются бизнесом получая все блага но при этом не служа в армии.

А арабы из Иудеи, Самарии и Газы никак не хотят покидать свое "гетто" чтобы не терять подачки которое получает уже четвертое поколение "беженцев" и их уровень жизни повыше чем у арабских "братьев" в многих других арабских странах.

Почему-то среди наводнивших европу беженцев с БВ за последние годы их как-то не видно.



pesikot написав: Проте йому подобається ізраїльский расист Проте йому подобається ізраїльский расист

Этот "расист" никогда не участвовал в зондер-командах и ваффен-СС и всего-навсего защищал евреев в США,СССР,Израиле.



pesikot написав: Йому до піхви, скільки було спасено еврейскіх сімей

Він зациклен на тому, скільки було страчено евреїв.

А подумати, чим ризикували ті, які спасали евреїв, воно не здатне

Для нього, недостатьо ризикували. Йому до піхви, скільки було спасено еврейскіх сімейВін зациклен на тому, скільки було страчено евреїв.А подумати, чим ризикували ті, які спасали евреїв, воно не здатнеДля нього, недостатьо ризикували.



1) В сравнении с уничтоженными это капля в море хотя праведники это уважаемые смелые люди которых я уважаю и никогда и не подумал ни в чем обвинять

2) Речь шла о других,намного более многочисленных соседях убитых евреев которые с удовольствием помогали немногочисленным зондер-командам разыскать и уничтожить евреев в надежде поживиться их имуществом или просто из патологической ненависти помноженной на безнаказанность Ха-ха.Так "угнетают", что израильские арабы работают врачами,адвокатами,инженерами,занимаются бизнесом получая все блага но при этом не служа в армии.А арабы из Иудеи, Самарии и Газы никак не хотят покидать свое "гетто" чтобы не терять подачки которое получает уже четвертое поколение "беженцев" и их уровень жизни повыше чем у арабских "братьев" в многих других арабских странах.Почему-то среди наводнивших европу беженцев с БВ за последние годы их как-то не видно.Этот "расист" никогда не участвовал в зондер-командах и ваффен-СС и всего-навсего защищал евреев в США,СССР,Израиле.1) В сравнении с уничтоженными это капля в море хотя праведники это уважаемые смелые люди которых я уважаю и никогда и не подумал ни в чем обвинять2) Речь шла о других,намного более многочисленных соседях убитых евреев которые с удовольствием помогали немногочисленным зондер-командам разыскать и уничтожить евреев в надежде поживиться их имуществом или просто из патологической ненависти помноженной на безнаказанность Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2837 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5453545454555456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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