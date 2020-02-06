RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5453545454555456>
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:02

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Нет, вывод делаю из слова "подведем".

Я один пишу свои итоги.
Но ты бы, вместо СНиП'ов, книжки почитал, тогда бы понял, что фраза "ітогі подвєдьом" - всего лишь фигура речи. Применяется в художественной литературе, для описания общей ситуации какого-либо процесса, либо процессов.


Какая к ...матери "фигура речи".
Расскажи где в синтаксисе украинского языка применяется такая форма безличного предложения

А чего ты материшься ?
Ты же у нас кандидат наук

Но тебе украинский язык неприятен :)
Тебе так не нравится украинский язык, что ты не в состоянии перевести как "итоги подведём" :)

А книжки почитай, для повышения самообразования :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3897
З нами з: 31.08.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:03

Аlександр
Ты клоун
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3897
З нами з: 31.08.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:04

  zРадио написав:

Молодец, рубишь правда-матку, красавчик. Жду в "итогах" таких же новостей о назначении очередного американца на руководящие государственные посты у нас. Ты, видать, забыл уже о министрах-гражданках США (причем одной - не просто гражданке, а сотруднице Госдепа)?
Типичный ответ типичного человека который пишет с российских айпишников :wink:
Такие аргументы за поребриком в моде.
Подолянин
 
Повідомлень: 686
З нами з: 25.05.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:06

  Подолянин написав:
  zРадио написав:

Молодец, рубишь правда-матку, красавчик. Жду в "итогах" таких же новостей о назначении очередного американца на руководящие государственные посты у нас. Ты, видать, забыл уже о министрах-гражданках США (причем одной - не просто гражданке, а сотруднице Госдепа)?
Типичный ответ типичного человека который пишет с российских айпишников :wink:
Такие аргументы за поребриком в моде.


Лживый пропагандист - показывай российские айпишники!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4868
З нами з: 02.05.18
Подякував: 902 раз.
Подякували: 2048 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:07

  pesikot написав:Да, независимость Украине упала в руки в 1991 году.
Как и независимость РФ, Белоруси, остальных "республик" бывшего СССР
Но есть один нюанс
С 2014 года Украине начала защищать свою независимость военным способом и защищает по сей день.
Правда ведь, Израиль напоминает ?
Но именно ты, критикуешь Украину за её борьбу за независимость.


Какая "борьба за независимость" военным путем.
С августа 2014 по февраль 2015 когда Россия ввела свои регулярные части был полный военный провал с котлами закончившийся позорными минскими соглашениями подписанными представителями верховного шоколадного главковерха.
У Израиля была такая ситуация во время войны Судного дня в 1973г , но тогда Израиль выстоял и дошел почти до Каира отстояв Голаны хотя и выкатил ядерные бомбы для удара по напавшим арабским столицам.

  pesikot написав:1.45 тысячи баксов минималка - да, большая цифра.
Только и цены высокие на всё.
ЗП в 3 тысячи $ - чисто на прожить
Стоимость жилья или аренды - высокая.
Цены на продукты - высокая
Купить новое авто - заплатить 2 цены
Это факты

Это твое вранье т.к. 3 тыс.баксов это средняя для Израиля зарплата на которую можно снять за 500 баксов хреновое жилье где-нибудь на Адаре в Хайфе или в Араде возле Мертвого моря не говоря о городках типа Кирьят-гат.
За 1,5 т.баксов снимешь уже нормальную трехкомнатную квартиру где-нибудь в Бат-Яме или Рамат-Гане, и не очень хорошую в Гиватаиме.
Цены на продукты выше чем в Украине ,но не настолько,особенно на фрукты и овощи.Плюс есть масса скидок и в суперах, и в пятницу под вечер на шуках.

  pesikot написав:А вот откуда ты точно знаешь, что пара десятков украинцев работает нелегально в Израиле ? Ты сам лично их подсчитывал, сидя в Киеве

В отличие от тебя я там иногда бывал, а жена вообще последние 3 года там проводит по пол-года.
Есть у сына знакомая из Житомирской области которая убирает в их доме квартиры с которой мы сдружились и она передает через нас деньги и вещи своей оставшейся матери и 11-летней дочери.Она снимает в Бат-Яме комнату в 3-комнатной квартире с такими же нелегалами.
Гуляя с детьми жена встречала харьковчанок которые возмущались что тут понаехали нелегалки из Львовской области.


  pesikot написав:Если нелегалы, то это выпадает из расчётов. Но тебя в стройбате этому не учили
Ты весь на эмоциях, на вранье, на слухах


1) Меня учили в институте и аспирантуре таких предметам о существовании которых ты вряд ли даже подозреваешь.
2) Для самозванного политинформатора.
В отличие от Украины любой призжающий в Израиль человек фиксируется в Бен-Гурионе в своем статусе. И если он не вернулся за 3 месяца (максимальный срок пребывания туристом) , то вносится в базу данных нарушивших закон о пребывании иностранцев и отслеживается дальше.
И это помимо тех кто обратился с просьбой о предоставлении убежища.
https://strana.ua/news/99218-izrail-usk ... trany.html
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2836
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:08

Аlександр
ЛАД, ты так ревностно реагируешь, когда обижают Бубочку. Как президента
Но не помнишь, про карикатуры на Порошенко.

Здесь, ты опять слеп, ничего не видишь.

Как и ссылку я тебе бросал, ты не смог увидеть

У тебя избирательное зрение :)

Но зато у тебя всегда есть мнение
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3897
З нами з: 31.08.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:09

  pesikot написав:Аlександр
Ты клоун

Сам ты клоун!
Давно на свою аватарку и подпись в зеркало смотрел :mrgreen:
Аlександр
 
Повідомлень: 3381
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:13

  shapo написав:Какая к ...матери "фигура речи".
Расскажи где в синтаксисе украинского языка применяется такая форма безличного предложения


  pesikot написав:А чего ты материшься ?
Ты же у нас кандидат наук

Если бы ты в своей убогой жизни что-нибудь повидал и попытался чего-нибудь достичь кроме пачкания в инете, то знал , что лучше всего и тех с кем я сталкивался матерились генералы и профессора.


  pesikot написав:Но тебе украинский язык неприятен :)
Тебе так не нравится украинский язык, что ты не в состоянии перевести как "итоги подведём" :)
А книжки почитай, для повышения самообразования :)


Да прекрасно я понимаю украинский и обещаю писать и говорить на нем когда в Украине хоть что-то изменится к лучшему.
Но ты-то вместо своих ненужных советов не в состоянии ответить на заданный тебе простой вопрос.
Так какой типа безличного предложения ты применил не понимая что это такое?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2836
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:16

  budivelnik написав:Так що
Не буди лихо - поки воно тихо
Тобі все одно на тому світі мало залишилось - подумай про дітей і внуків в ізраїлі під Іранськими ракетами які ти можеш спровокувати.


1) Могу принести цветы на твою могилу если твои вдруг еще оставшиеся в Украине дети сообщат об этом замечательном событии на этом форуме
2) Не пугай ежа голой ж***
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2836
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 22:26

  pesikot написав:Поки він живе в Україні, він за бувший СССР, там де - израильская военщина, совместно с США угнетает арабский народ.


Ха-ха.
Так "угнетают", что израильские арабы работают врачами,адвокатами,инженерами,занимаются бизнесом получая все блага но при этом не служа в армии.
А арабы из Иудеи, Самарии и Газы никак не хотят покидать свое "гетто" чтобы не терять подачки которое получает уже четвертое поколение "беженцев" и их уровень жизни повыше чем у арабских "братьев" в многих других арабских странах.
Почему-то среди наводнивших европу беженцев с БВ за последние годы их как-то не видно.

  pesikot написав:Проте йому подобається ізраїльский расист

Этот "расист" никогда не участвовал в зондер-командах и ваффен-СС и всего-навсего защищал евреев в США,СССР,Израиле.

  pesikot написав:Йому до піхви, скільки було спасено еврейскіх сімей
Він зациклен на тому, скільки було страчено евреїв.
А подумати, чим ризикували ті, які спасали евреїв, воно не здатне
Для нього, недостатьо ризикували.


1) В сравнении с уничтоженными это капля в море хотя праведники это уважаемые смелые люди которых я уважаю и никогда и не подумал ни в чем обвинять
2) Речь шла о других,намного более многочисленных соседях убитых евреев которые с удовольствием помогали немногочисленным зондер-командам разыскать и уничтожить евреев в надежде поживиться их имуществом или просто из патологической ненависти помноженной на безнаказанность
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2836
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5453545454555456>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.