Аlександр
Ты клоун
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:03
Аlександр
Ты клоун
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:04
Типичный ответ типичного человека который пишет с российских айпишников
Такие аргументы за поребриком в моде.
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:06
Лживый пропагандист - показывай российские айпишники!
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:07
Какая "борьба за независимость" военным путем.
С августа 2014 по февраль 2015 когда Россия ввела свои регулярные части был полный военный провал с котлами закончившийся позорными минскими соглашениями подписанными представителями верховного шоколадного главковерха.
У Израиля была такая ситуация во время войны Судного дня в 1973г , но тогда Израиль выстоял и дошел почти до Каира отстояв Голаны хотя и выкатил ядерные бомбы для удара по напавшим арабским столицам.
Это твое вранье т.к. 3 тыс.баксов это средняя для Израиля зарплата на которую можно снять за 500 баксов хреновое жилье где-нибудь на Адаре в Хайфе или в Араде возле Мертвого моря не говоря о городках типа Кирьят-гат.
За 1,5 т.баксов снимешь уже нормальную трехкомнатную квартиру где-нибудь в Бат-Яме или Рамат-Гане, и не очень хорошую в Гиватаиме.
Цены на продукты выше чем в Украине ,но не настолько,особенно на фрукты и овощи.Плюс есть масса скидок и в суперах, и в пятницу под вечер на шуках.
В отличие от тебя я там иногда бывал, а жена вообще последние 3 года там проводит по пол-года.
Есть у сына знакомая из Житомирской области которая убирает в их доме квартиры с которой мы сдружились и она передает через нас деньги и вещи своей оставшейся матери и 11-летней дочери.Она снимает в Бат-Яме комнату в 3-комнатной квартире с такими же нелегалами.
Гуляя с детьми жена встречала харьковчанок которые возмущались что тут понаехали нелегалки из Львовской области.
1) Меня учили в институте и аспирантуре таких предметам о существовании которых ты вряд ли даже подозреваешь.
2) Для самозванного политинформатора.
В отличие от Украины любой призжающий в Израиль человек фиксируется в Бен-Гурионе в своем статусе. И если он не вернулся за 3 месяца (максимальный срок пребывания туристом) , то вносится в базу данных нарушивших закон о пребывании иностранцев и отслеживается дальше.
И это помимо тех кто обратился с просьбой о предоставлении убежища.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:08
Аlександр
ЛАД, ты так ревностно реагируешь, когда обижают Бубочку. Как президента
Но не помнишь, про карикатуры на Порошенко.
Здесь, ты опять слеп, ничего не видишь.
Как и ссылку я тебе бросал, ты не смог увидеть
У тебя избирательное зрение
Но зато у тебя всегда есть мнение
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:09
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:13
Если бы ты в своей убогой жизни что-нибудь повидал и попытался чего-нибудь достичь кроме пачкания в инете, то знал , что лучше всего и тех с кем я сталкивался матерились генералы и профессора.
Да прекрасно я понимаю украинский и обещаю писать и говорить на нем когда в Украине хоть что-то изменится к лучшему.
Но ты-то вместо своих ненужных советов не в состоянии ответить на заданный тебе простой вопрос.
Так какой типа безличного предложения ты применил не понимая что это такое?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:16
1) Могу принести цветы на твою могилу если твои вдруг еще оставшиеся в Украине дети сообщат об этом замечательном событии на этом форуме
2) Не пугай ежа голой ж***
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:26
Ха-ха.
Так "угнетают", что израильские арабы работают врачами,адвокатами,инженерами,занимаются бизнесом получая все блага но при этом не служа в армии.
А арабы из Иудеи, Самарии и Газы никак не хотят покидать свое "гетто" чтобы не терять подачки которое получает уже четвертое поколение "беженцев" и их уровень жизни повыше чем у арабских "братьев" в многих других арабских странах.
Почему-то среди наводнивших европу беженцев с БВ за последние годы их как-то не видно.
Этот "расист" никогда не участвовал в зондер-командах и ваффен-СС и всего-навсего защищал евреев в США,СССР,Израиле.
1) В сравнении с уничтоженными это капля в море хотя праведники это уважаемые смелые люди которых я уважаю и никогда и не подумал ни в чем обвинять
2) Речь шла о других,намного более многочисленных соседях убитых евреев которые с удовольствием помогали немногочисленным зондер-командам разыскать и уничтожить евреев в надежде поживиться их имуществом или просто из патологической ненависти помноженной на безнаказанность
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:36
Как я и говорил, ты на стороне РФ
Ты сейчас подтвердил, что РФ воюет против Украины
Но ты забыл маленькую деталь. Украина начала отвоёвывать свои территории
Поэтому с августа 2014, РФ ввели свои войска.
Всё то, что я и так говорил.
1450 минималка, за 500 - хреновое жилье
Тебе аспирантура явно пошла не пользу
Єто та самая жена, у которой пенсия 1700 гривен ?
Но проводит по полгода в Израиле
Не ври, что у неё пенсия маленькая
Тебе твои кривозалитые 2х2 метра покоя не дают.
Тебя ничему не учили, ты сам всё придумал.
strana.ua - подтверждение тому
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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