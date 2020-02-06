Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Молодец, рубишь правда-матку, красавчик. Жду в "итогах" таких же новостей о назначении очередного американца на руководящие государственные посты у нас. Ты, видать, забыл уже о министрах-гражданках США (причем одной - не просто гражданке, а сотруднице Госдепа)?
Типичный ответ типичного человека который пишет с российских айпишников Такие аргументы за поребриком в моде.
Молодец, рубишь правда-матку, красавчик. Жду в "итогах" таких же новостей о назначении очередного американца на руководящие государственные посты у нас. Ты, видать, забыл уже о министрах-гражданках США (причем одной - не просто гражданке, а сотруднице Госдепа)?
Типичный ответ типичного человека который пишет с российских айпишников Такие аргументы за поребриком в моде.
pesikot написав:Да, независимость Украине упала в руки в 1991 году. Как и независимость РФ, Белоруси, остальных "республик" бывшего СССР Но есть один нюанс С 2014 года Украине начала защищать свою независимость военным способом и защищает по сей день. Правда ведь, Израиль напоминает ? Но именно ты, критикуешь Украину за её борьбу за независимость.
Какая "борьба за независимость" военным путем. С августа 2014 по февраль 2015 когда Россия ввела свои регулярные части был полный военный провал с котлами закончившийся позорными минскими соглашениями подписанными представителями верховного шоколадного главковерха. У Израиля была такая ситуация во время войны Судного дня в 1973г , но тогда Израиль выстоял и дошел почти до Каира отстояв Голаны хотя и выкатил ядерные бомбы для удара по напавшим арабским столицам.
pesikot написав:1.45 тысячи баксов минималка - да, большая цифра. Только и цены высокие на всё. ЗП в 3 тысячи $ - чисто на прожить Стоимость жилья или аренды - высокая. Цены на продукты - высокая Купить новое авто - заплатить 2 цены Это факты
Это твое вранье т.к. 3 тыс.баксов это средняя для Израиля зарплата на которую можно снять за 500 баксов хреновое жилье где-нибудь на Адаре в Хайфе или в Араде возле Мертвого моря не говоря о городках типа Кирьят-гат. За 1,5 т.баксов снимешь уже нормальную трехкомнатную квартиру где-нибудь в Бат-Яме или Рамат-Гане, и не очень хорошую в Гиватаиме. Цены на продукты выше чем в Украине ,но не настолько,особенно на фрукты и овощи.Плюс есть масса скидок и в суперах, и в пятницу под вечер на шуках.
pesikot написав:А вот откуда ты точно знаешь, что пара десятков украинцев работает нелегально в Израиле ? Ты сам лично их подсчитывал, сидя в Киеве
В отличие от тебя я там иногда бывал, а жена вообще последние 3 года там проводит по пол-года. Есть у сына знакомая из Житомирской области которая убирает в их доме квартиры с которой мы сдружились и она передает через нас деньги и вещи своей оставшейся матери и 11-летней дочери.Она снимает в Бат-Яме комнату в 3-комнатной квартире с такими же нелегалами. Гуляя с детьми жена встречала харьковчанок которые возмущались что тут понаехали нелегалки из Львовской области.
pesikot написав:Если нелегалы, то это выпадает из расчётов. Но тебя в стройбате этому не учили Ты весь на эмоциях, на вранье, на слухах
1) Меня учили в институте и аспирантуре таких предметам о существовании которых ты вряд ли даже подозреваешь. 2) Для самозванного политинформатора. В отличие от Украины любой призжающий в Израиль человек фиксируется в Бен-Гурионе в своем статусе. И если он не вернулся за 3 месяца (максимальный срок пребывания туристом) , то вносится в базу данных нарушивших закон о пребывании иностранцев и отслеживается дальше. И это помимо тех кто обратился с просьбой о предоставлении убежища. https://strana.ua/news/99218-izrail-usk ... trany.html
shapo написав:Какая к ...матери "фигура речи". Расскажи где в синтаксисе украинского языка применяется такая форма безличного предложения
pesikot написав:А чего ты материшься ? Ты же у нас кандидат наук
Если бы ты в своей убогой жизни что-нибудь повидал и попытался чего-нибудь достичь кроме пачкания в инете, то знал , что лучше всего и тех с кем я сталкивался матерились генералы и профессора.
pesikot написав:Но тебе украинский язык неприятен Тебе так не нравится украинский язык, что ты не в состоянии перевести как "итоги подведём" А книжки почитай, для повышения самообразования
Да прекрасно я понимаю украинский и обещаю писать и говорить на нем когда в Украине хоть что-то изменится к лучшему. Но ты-то вместо своих ненужных советов не в состоянии ответить на заданный тебе простой вопрос. Так какой типа безличного предложения ты применил не понимая что это такое?
pesikot написав:Поки він живе в Україні, він за бувший СССР, там де - израильская военщина, совместно с США угнетает арабский народ.
Ха-ха. Так "угнетают", что израильские арабы работают врачами,адвокатами,инженерами,занимаются бизнесом получая все блага но при этом не служа в армии. А арабы из Иудеи, Самарии и Газы никак не хотят покидать свое "гетто" чтобы не терять подачки которое получает уже четвертое поколение "беженцев" и их уровень жизни повыше чем у арабских "братьев" в многих других арабских странах. Почему-то среди наводнивших европу беженцев с БВ за последние годы их как-то не видно.
pesikot написав:Проте йому подобається ізраїльский расист
Этот "расист" никогда не участвовал в зондер-командах и ваффен-СС и всего-навсего защищал евреев в США,СССР,Израиле.
pesikot написав:Йому до піхви, скільки було спасено еврейскіх сімей Він зациклен на тому, скільки було страчено евреїв. А подумати, чим ризикували ті, які спасали евреїв, воно не здатне Для нього, недостатьо ризикували.
1) В сравнении с уничтоженными это капля в море хотя праведники это уважаемые смелые люди которых я уважаю и никогда и не подумал ни в чем обвинять 2) Речь шла о других,намного более многочисленных соседях убитых евреев которые с удовольствием помогали немногочисленным зондер-командам разыскать и уничтожить евреев в надежде поживиться их имуществом или просто из патологической ненависти помноженной на безнаказанность
shapo написав:С августа 2014 по февраль 2015 когда Россия ввела свои регулярные части был полный военный провал с котлами закончившийся позорными минскими соглашениями подписанными представителями верховного шоколадного главковерха.
Как я и говорил, ты на стороне РФ Ты сейчас подтвердил, что РФ воюет против Украины Но ты забыл маленькую деталь. Украина начала отвоёвывать свои территории Поэтому с августа 2014, РФ ввели свои войска. Всё то, что я и так говорил.
shapo написав:Это твое вранье т.к. 3 тыс.баксов это средняя для Израиля зарплата на которую можно снять за 500 баксов хреновое жилье где-нибудь на Адаре в Хайфе или в Араде возле Мертвого моря не говоря о городках типа Кирьят-гат. За 1,5 т.баксов снимешь уже нормальную трехкомнатную квартиру где-нибудь в Бат-Яме или Рамат-Гане, и не очень хорошую в Гиватаиме. Цены на продукты выше чем в Украине ,но не настолько,особенно на фрукты и овощи.Плюс есть масса скидок и в суперах, и в пятницу под вечер на шуках.
1450 минималка, за 500 - хреновое жилье Тебе аспирантура явно пошла не пользу
shapo написав:
pesikot написав:А вот откуда ты точно знаешь, что пара десятков украинцев работает нелегально в Израиле ? Ты сам лично их подсчитывал, сидя в Киеве
В отличие от тебя я там иногда бывал, а жена вообще последние 3 года там проводит по пол-года. Есть у сына знакомая из Житомирской области которая убирает в их доме квартиры с которой мы сдружились и она передает через нас деньги и вещи своей оставшейся матери и 11-летней дочери.Она снимает в Бат-Яме комнату в 3-комнатной квартире с такими же нелегалами. Гуляя с детьми жена встречала харьковчанок которые возмущались что тут понаехали нелегалки из Львовской области.
Єто та самая жена, у которой пенсия 1700 гривен ? Но проводит по полгода в Израиле Не ври, что у неё пенсия маленькая
shapo написав:
pesikot написав:Если нелегалы, то это выпадает из расчётов. Но тебя в стройбате этому не учили Ты весь на эмоциях, на вранье, на слухах
1) Меня учили в институте и аспирантуре таких предметам о существовании которых ты вряд ли даже подозреваешь. 2) Для самозванного политинформатора. В отличие от Украины любой призжающий в Израиль человек фиксируется в Бен-Гурионе в своем статусе. И если он не вернулся за 3 месяца (максимальный срок пребывания туристом) , то вносится в базу данных нарушивших закон о пребывании иностранцев и отслеживается дальше. И это помимо тех кто обратился с просьбой о предоставлении убежища. https://strana.ua/news/99218-izrail-usk ... trany.html
Тебе твои кривозалитые 2х2 метра покоя не дают. Тебя ничему не учили, ты сам всё придумал. strana.ua - подтверждение тому
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой