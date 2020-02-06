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pesikot написав:Аlександр ЛАД, ты так ревностно реагируешь, когда обижают Бубочку. Как президента Но не помнишь, про карикатуры на Порошенко.
О! Если б ты так "обижал" преза Петечку В узурпато-диктаторские его времена, Тебя б после простынки одной Забанили сразу. А картины о нем, Вернее о подвигах его достижений Безликие вырывают страницами: Даже у lapaya, как на митинге ПАП, Шарик забрали. Наверно у них там уже галерея, В офисе на бандере
pesikot написав:Но зато у тебя всегда есть мнение
Которое ты здесь Каждый вечер итогом спокойно подводишь. И никто его не удаляет, не банит тебя. Потому что не стукач и не ябеда я!
Донька Праведника народів світу поділилася спогадами про батька.
Тадуеш Млодницький врятував життя двох єврейських сімей та втікача з львівського гетто.
Історію про Праведника народів світу Тадуеша Млодницького з Миколаєва, що на Львівщині, нам розповідає його найстарша донька Станіслава Христофорова. У її батьків – Тадеуша та Стефанії – було 9 дітей. «Гостей під підлогою» пані Станіслава майже не пам'ятає — на той час їй було приблизно 4 роки. Але згадує про те, як родина жила в страху. Та по-іншому не могли.
«Я була маленька, я добре не пам'ятаю. Але пригадую, що він мені казав, нікому нічого не розповідати. А одного разу десь пішов щось купувати їсти, а його почали розпитувати: нащо йому так багато їжі?» — пригадує пані Станіслава.
Станіслава Христофорова пригадує: «Мій батько був дуже учинний. Він усім допомагав. Він не дивився ні на національність, ні нічого. То була така людина, що знала, що треба всім допомагати».
Це сталося на початку Другої світової війни. Мордехай саме втік із львівського гетто і шукав порятунку. А Тадеуш, що мешкав тоді в Миколаєві, запропонував йому приєднатися до двох єврейських сімей, яких вже на той час ховав під лядою майстерні. Разом із дружиною Стефанією і чотирма рідними дітьми ризикував життям заради семи людей, яких переслідував нацистський режим.
«Батько десь ішов, не знаю, напевне, щось купувати. І йшов якийсь мужчина, трошки молодший від батька. Батько йому вклонився, і йому сподобалося, що так із душею він привітався. А той чоловік розповів, що втік із гетто і запитав, чи можна тут десь сховатися?» — розповідає Станіслава Христофорова про початок знайомства Тадеуша Млодницького із євреєм Мордехаєм Саурхафтом.
Завдяки тій допомозі вціліли всі. Вже після війни батьки пані Станіслави трохи підтримували зв'язки з Мордехаєм, який переїхав до Америки. Саме він і номінував Млодницького на Праведника народів світу – однієї з найпочесніших нагород в Ізраїлі. Таку дають тим, хто в часи Другої світової війни, ризикуючи власним життям, захищав євреїв.
«Такого не побачиш кожного дня. Ти можеш подякувати людям і сказати їм, що вони врятували життя не однієї людини. Бо, якщо подивитися зараз навколо, то захисник врятував не лише, наприклад, чиюсь матір, а її майбутніх дітей, внуків і правнуків», — каже посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.
Імена тих, хто під час Другої світової війни рятував євреїв, в тому числі і Тадуеша Млодницького, будуть висічені на стіні честі в єрусалимському меморіалі Яд Вашем. Загалом в Україні є 2,5 тисячі Праведників народів світу.
До слова, у середу, 5 лютого, у Львові відбулася церемонія нагородження Праведників народів світу. Окрім того, цього ж дня під час зустрічі з послом Ізраїлю в Україні Джоелем Ліоном міський голова Андрій Садовий зазначив, що у Львові збиратимуть докази для визнання митрополита Андрея Шептицького Праведником світу. Адже раніше головний рабин України Моше Реувен Асман спільно з представниками УГКЦ та наукових кіл звернулись до «Яд Вашем» із проханням присвоїти митрополиту Андрею почесне звання Праведника народів світу. Проте у спеціальній комісії відмовили та зазначили, що готові повторно розглянути звернення у разі, якщо їм нададуть невідомі досі документи та свідчення, що висвітлюють діяльність Андрея Шептицького в час війни.