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#<1 ... 5453545454555456 Додано: Чет 06 лют, 2020 22:45 shapo написав: Этот "расист" никогда не участвовал в зондер-командах и ваффен-СС и всего-навсего защищал евреев в США,СССР,Израиле. Этот "расист" никогда не участвовал в зондер-командах и ваффен-СС и всего-навсего защищал евреев в США,СССР,Израиле.

Но применял нацистские методы

Агитировал за чистоту расы

Всех гоев объявил - нацистами



Ты стал типичным еврейским нацистом Но применял нацистские методыАгитировал за чистоту расыВсех гоев объявил - нацистамиТы стал типичным еврейским нацистом "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

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Тадуеш Млодницький врятував життя двох єврейських сімей та втікача з львівського гетто.



Історію про Праведника народів світу Тадуеша Млодницького з Миколаєва, що на Львівщині, нам розповідає його найстарша донька Станіслава Христофорова. У її батьків – Тадеуша та Стефанії – було 9 дітей. «Гостей під підлогою» пані Станіслава майже не пам'ятає — на той час їй було приблизно 4 роки. Але згадує про те, як родина жила в страху. Та по-іншому не могли.



«Я була маленька, я добре не пам'ятаю. Але пригадую, що він мені казав, нікому нічого не розповідати. А одного разу десь пішов щось купувати їсти, а його почали розпитувати: нащо йому так багато їжі?» — пригадує пані Станіслава.



Станіслава Христофорова пригадує: «Мій батько був дуже учинний. Він усім допомагав. Він не дивився ні на національність, ні нічого. То була така людина, що знала, що треба всім допомагати».



Це сталося на початку Другої світової війни. Мордехай саме втік із львівського гетто і шукав порятунку. А Тадеуш, що мешкав тоді в Миколаєві, запропонував йому приєднатися до двох єврейських сімей, яких вже на той час ховав під лядою майстерні. Разом із дружиною Стефанією і чотирма рідними дітьми ризикував життям заради семи людей, яких переслідував нацистський режим.



«Батько десь ішов, не знаю, напевне, щось купувати. І йшов якийсь мужчина, трошки молодший від батька. Батько йому вклонився, і йому сподобалося, що так із душею він привітався. А той чоловік розповів, що втік із гетто і запитав, чи можна тут десь сховатися?» — розповідає Станіслава Христофорова про початок знайомства Тадеуша Млодницького із євреєм Мордехаєм Саурхафтом.



Завдяки тій допомозі вціліли всі. Вже після війни батьки пані Станіслави трохи підтримували зв'язки з Мордехаєм, який переїхав до Америки. Саме він і номінував Млодницького на Праведника народів світу – однієї з найпочесніших нагород в Ізраїлі. Таку дають тим, хто в часи Другої світової війни, ризикуючи власним життям, захищав євреїв.



«Такого не побачиш кожного дня. Ти можеш подякувати людям і сказати їм, що вони врятували життя не однієї людини. Бо, якщо подивитися зараз навколо, то захисник врятував не лише, наприклад, чиюсь матір, а її майбутніх дітей, внуків і правнуків», — каже посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.



Імена тих, хто під час Другої світової війни рятував євреїв, в тому числі і Тадуеша Млодницького, будуть висічені на стіні честі в єрусалимському меморіалі Яд Вашем. Загалом в Україні є 2,5 тисячі Праведників народів світу.



До слова, у середу, 5 лютого, у Львові відбулася церемонія нагородження Праведників народів світу. Окрім того, цього ж дня під час зустрічі з послом Ізраїлю в Україні Джоелем Ліоном міський голова Андрій Садовий зазначив, що у Львові збиратимуть докази для визнання митрополита Андрея Шептицького Праведником світу. Адже раніше головний рабин України Моше Реувен Асман спільно з представниками УГКЦ та наукових кіл звернулись до «Яд Вашем» із проханням присвоїти митрополиту Андрею почесне звання Праведника народів світу. Проте у спеціальній комісії відмовили та зазначили, що готові повторно розглянути звернення у разі, якщо їм нададуть невідомі досі документи та свідчення, що висвітлюють діяльність Андрея Шептицького в час війни.



https://zaxid.net/donka_pravednika_naro ... 497310/amp Донька Праведника народів світу поділилася спогадами про батька.Тадуеш Млодницький врятував життя двох єврейських сімей та втікача з львівського гетто.Історію про Праведника народів світу Тадуеша Млодницького з Миколаєва, що на Львівщині, нам розповідає його найстарша донька Станіслава Христофорова. У її батьків – Тадеуша та Стефанії – було 9 дітей. «Гостей під підлогою» пані Станіслава майже не пам'ятає — на той час їй було приблизно 4 роки. Але згадує про те, як родина жила в страху. Та по-іншому не могли.«Я була маленька, я добре не пам'ятаю. Але пригадую, що він мені казав, нікому нічого не розповідати. А одного разу десь пішов щось купувати їсти, а його почали розпитувати: нащо йому так багато їжі?» — пригадує пані Станіслава.Станіслава Христофорова пригадує: «Мій батько був дуже учинний. Він усім допомагав. Він не дивився ні на національність, ні нічого. То була така людина, що знала, що треба всім допомагати».Це сталося на початку Другої світової війни. Мордехай саме втік із львівського гетто і шукав порятунку. А Тадеуш, що мешкав тоді в Миколаєві, запропонував йому приєднатися до двох єврейських сімей, яких вже на той час ховав під лядою майстерні. Разом із дружиною Стефанією і чотирма рідними дітьми ризикував життям заради семи людей, яких переслідував нацистський режим.«Батько десь ішов, не знаю, напевне, щось купувати. І йшов якийсь мужчина, трошки молодший від батька. Батько йому вклонився, і йому сподобалося, що так із душею він привітався. А той чоловік розповів, що втік із гетто і запитав, чи можна тут десь сховатися?» — розповідає Станіслава Христофорова про початок знайомства Тадеуша Млодницького із євреєм Мордехаєм Саурхафтом.Завдяки тій допомозі вціліли всі. Вже після війни батьки пані Станіслави трохи підтримували зв'язки з Мордехаєм, який переїхав до Америки. Саме він і номінував Млодницького на Праведника народів світу – однієї з найпочесніших нагород в Ізраїлі. Таку дають тим, хто в часи Другої світової війни, ризикуючи власним життям, захищав євреїв.«Такого не побачиш кожного дня. Ти можеш подякувати людям і сказати їм, що вони врятували життя не однієї людини. Бо, якщо подивитися зараз навколо, то захисник врятував не лише, наприклад, чиюсь матір, а її майбутніх дітей, внуків і правнуків», — каже посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.Імена тих, хто під час Другої світової війни рятував євреїв, в тому числі і Тадуеша Млодницького, будуть висічені на стіні честі в єрусалимському меморіалі Яд Вашем. Загалом в Україні є 2,5 тисячі Праведників народів світу.До слова, у середу, 5 лютого, у Львові відбулася церемонія нагородження Праведників народів світу. Окрім того, цього ж дня під час зустрічі з послом Ізраїлю в Україні Джоелем Ліоном міський голова Андрій Садовий зазначив, що у Львові збиратимуть докази для визнання митрополита Андрея Шептицького Праведником світу. Адже раніше головний рабин України Моше Реувен Асман спільно з представниками УГКЦ та наукових кіл звернулись до «Яд Вашем» із проханням присвоїти митрополиту Андрею почесне звання Праведника народів світу. Проте у спеціальній комісії відмовили та зазначили, що готові повторно розглянути звернення у разі, якщо їм нададуть невідомі досі документи та свідчення, що висвітлюють діяльність Андрея Шептицького в час війни. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27551 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5453545454555456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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