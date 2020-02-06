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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5451545254535454 Додано: Чет 06 лют, 2020 22:45 shapo написав: Этот "расист" никогда не участвовал в зондер-командах и ваффен-СС и всего-навсего защищал евреев в США,СССР,Израиле. Этот "расист" никогда не участвовал в зондер-командах и ваффен-СС и всего-навсего защищал евреев в США,СССР,Израиле.

Но применял нацистские методы

Агитировал за чистоту расы

Всех гоев объявил - нацистами



Ты стал типичным еврейским нацистом Но применял нацистские методыАгитировал за чистоту расыВсех гоев объявил - нацистамиТы стал типичным еврейским нацистом "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3894 З нами з: 31.08.09 Подякував: 283 раз. Подякували: 839 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2020 23:42 Про милосердя



Тадуеш Млодницький врятував життя двох єврейських сімей та втікача з львівського гетто.



Історію про Праведника народів світу Тадуеша Млодницького з Миколаєва, що на Львівщині, нам розповідає його найстарша донька Станіслава Христофорова. У її батьків – Тадеуша та Стефанії – було 9 дітей. «Гостей під підлогою» пані Станіслава майже не пам'ятає — на той час їй було приблизно 4 роки. Але згадує про те, як родина жила в страху. Та по-іншому не могли.



«Я була маленька, я добре не пам'ятаю. Але пригадую, що він мені казав, нікому нічого не розповідати. А одного разу десь пішов щось купувати їсти, а його почали розпитувати: нащо йому так багато їжі?» — пригадує пані Станіслава.



Станіслава Христофорова пригадує: «Мій батько був дуже учинний. Він усім допомагав. Він не дивився ні на національність, ні нічого. То була така людина, що знала, що треба всім допомагати».



Це сталося на початку Другої світової війни. Мордехай саме втік із львівського гетто і шукав порятунку. А Тадеуш, що мешкав тоді в Миколаєві, запропонував йому приєднатися до двох єврейських сімей, яких вже на той час ховав під лядою майстерні. Разом із дружиною Стефанією і чотирма рідними дітьми ризикував життям заради семи людей, яких переслідував нацистський режим.



«Батько десь ішов, не знаю, напевне, щось купувати. І йшов якийсь мужчина, трошки молодший від батька. Батько йому вклонився, і йому сподобалося, що так із душею він привітався. А той чоловік розповів, що втік із гетто і запитав, чи можна тут десь сховатися?» — розповідає Станіслава Христофорова про початок знайомства Тадеуша Млодницького із євреєм Мордехаєм Саурхафтом.



Завдяки тій допомозі вціліли всі. Вже після війни батьки пані Станіслави трохи підтримували зв'язки з Мордехаєм, який переїхав до Америки. Саме він і номінував Млодницького на Праведника народів світу – однієї з найпочесніших нагород в Ізраїлі. Таку дають тим, хто в часи Другої світової війни, ризикуючи власним життям, захищав євреїв.



«Такого не побачиш кожного дня. Ти можеш подякувати людям і сказати їм, що вони врятували життя не однієї людини. Бо, якщо подивитися зараз навколо, то захисник врятував не лише, наприклад, чиюсь матір, а її майбутніх дітей, внуків і правнуків», — каже посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.



Імена тих, хто під час Другої світової війни рятував євреїв, в тому числі і Тадуеша Млодницького, будуть висічені на стіні честі в єрусалимському меморіалі Яд Вашем. Загалом в Україні є 2,5 тисячі Праведників народів світу.



До слова, у середу, 5 лютого, у Львові відбулася церемонія нагородження Праведників народів світу. Окрім того, цього ж дня під час зустрічі з послом Ізраїлю в Україні Джоелем Ліоном міський голова Андрій Садовий зазначив, що у Львові збиратимуть докази для визнання митрополита Андрея Шептицького Праведником світу. Адже раніше головний рабин України Моше Реувен Асман спільно з представниками УГКЦ та наукових кіл звернулись до «Яд Вашем» із проханням присвоїти митрополиту Андрею почесне звання Праведника народів світу. Проте у спеціальній комісії відмовили та зазначили, що готові повторно розглянути звернення у разі, якщо їм нададуть невідомі досі документи та свідчення, що висвітлюють діяльність Андрея Шептицького в час війни.



https://zaxid.net/donka_pravednika_naro ... 497310/amp Донька Праведника народів світу поділилася спогадами про батька.Тадуеш Млодницький врятував життя двох єврейських сімей та втікача з львівського гетто.Історію про Праведника народів світу Тадуеша Млодницького з Миколаєва, що на Львівщині, нам розповідає його найстарша донька Станіслава Христофорова. У її батьків – Тадеуша та Стефанії – було 9 дітей. «Гостей під підлогою» пані Станіслава майже не пам'ятає — на той час їй було приблизно 4 роки. Але згадує про те, як родина жила в страху. Та по-іншому не могли.«Я була маленька, я добре не пам'ятаю. Але пригадую, що він мені казав, нікому нічого не розповідати. А одного разу десь пішов щось купувати їсти, а його почали розпитувати: нащо йому так багато їжі?» — пригадує пані Станіслава.Станіслава Христофорова пригадує: «Мій батько був дуже учинний. Він усім допомагав. Він не дивився ні на національність, ні нічого. То була така людина, що знала, що треба всім допомагати».Це сталося на початку Другої світової війни. Мордехай саме втік із львівського гетто і шукав порятунку. А Тадеуш, що мешкав тоді в Миколаєві, запропонував йому приєднатися до двох єврейських сімей, яких вже на той час ховав під лядою майстерні. Разом із дружиною Стефанією і чотирма рідними дітьми ризикував життям заради семи людей, яких переслідував нацистський режим.«Батько десь ішов, не знаю, напевне, щось купувати. І йшов якийсь мужчина, трошки молодший від батька. Батько йому вклонився, і йому сподобалося, що так із душею він привітався. А той чоловік розповів, що втік із гетто і запитав, чи можна тут десь сховатися?» — розповідає Станіслава Христофорова про початок знайомства Тадеуша Млодницького із євреєм Мордехаєм Саурхафтом.Завдяки тій допомозі вціліли всі. Вже після війни батьки пані Станіслави трохи підтримували зв'язки з Мордехаєм, який переїхав до Америки. Саме він і номінував Млодницького на Праведника народів світу – однієї з найпочесніших нагород в Ізраїлі. Таку дають тим, хто в часи Другої світової війни, ризикуючи власним життям, захищав євреїв.«Такого не побачиш кожного дня. Ти можеш подякувати людям і сказати їм, що вони врятували життя не однієї людини. Бо, якщо подивитися зараз навколо, то захисник врятував не лише, наприклад, чиюсь матір, а її майбутніх дітей, внуків і правнуків», — каже посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.Імена тих, хто під час Другої світової війни рятував євреїв, в тому числі і Тадуеша Млодницького, будуть висічені на стіні честі в єрусалимському меморіалі Яд Вашем. Загалом в Україні є 2,5 тисячі Праведників народів світу.До слова, у середу, 5 лютого, у Львові відбулася церемонія нагородження Праведників народів світу. Окрім того, цього ж дня під час зустрічі з послом Ізраїлю в Україні Джоелем Ліоном міський голова Андрій Садовий зазначив, що у Львові збиратимуть докази для визнання митрополита Андрея Шептицького Праведником світу. Адже раніше головний рабин України Моше Реувен Асман спільно з представниками УГКЦ та наукових кіл звернулись до «Яд Вашем» із проханням присвоїти митрополиту Андрею почесне звання Праведника народів світу. Проте у спеціальній комісії відмовили та зазначили, що готові повторно розглянути звернення у разі, якщо їм нададуть невідомі досі документи та свідчення, що висвітлюють діяльність Андрея Шептицького в час війни. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27550 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:07 Re: Політичні дискусії shapo написав: pesikot написав: shapo написав: Нет, вывод делаю из слова "подведем".

Нет, вывод делаю из слова "подведем".

Я один пишу свои итоги.

Но ты бы, вместо СНиП'ов, книжки почитал, тогда бы понял, что фраза "ітогі подвєдьом" - всего лишь фигура речи. Применяется в художественной литературе, для описания общей ситуации какого-либо процесса, либо процессов. Я один пишу свои итоги.Но ты бы, вместо СНиП'ов, книжки почитал, тогда бы понял, что фраза "ітогі подвєдьом" - всего лишь фигура речи. Применяется в художественной литературе, для описания общей ситуации какого-либо процесса, либо процессов.



Какая к ...матери "фигура речи".

Расскажи где в синтаксисе украинского языка применяется такая форма безличного предложения Какая к ...матери "фигура речи".Расскажи где в синтаксисе украинского языка применяется такая форма безличного предложения Имхо фраза взята из "Гамлєт" Подерев'янського Имхо фраза взята из "Гамлєт" Подерев'янського Faceless

Модератор Повідомлень: 26431 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1140 раз. Подякували: 6236 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:12 Faceless написав: shapo написав: Какая к ...матери "фигура речи".

Расскажи где в синтаксисе украинского языка применяется такая форма безличного предложения Имхо фраза взята из "Гамлєт" Подерев'янського Имхо фраза взята из "Гамлєт" Подерев'янського



Мат у него хороший, но разве он написал синтаксис украинского языка? Мат у него хороший, но разве он написал синтаксис украинского языка? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2834 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:16 Re: Політичні дискусії shapo написав: Faceless написав: shapo написав: Какая к ...матери "фигура речи".

Расскажи где в синтаксисе украинского языка применяется такая форма безличного предложения Имхо фраза взята из "Гамлєт" Подерев'янського Имхо фраза взята из "Гамлєт" Подерев'янського



Мат у него хороший, но разве он написал синтаксис украинского языка? Мат у него хороший, но разве он написал синтаксис украинского языка?

Да при чем тут синтаксис. Эта фраза, и многие другие, на нарочитом суржике - его узнаваемый стиль, но никому ж в голову не прийдет на их основе говорить о нормах украинского языка. Да при чем тут синтаксис. Эта фраза, и многие другие, на нарочитом суржике - его узнаваемый стиль, но никому ж в голову не прийдет на их основе говорить о нормах украинского языка. Faceless

Модератор Повідомлень: 26431 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1140 раз. Подякували: 6236 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:21 pesikot написав: Как я и говорил, ты на стороне РФ

Ты сейчас подтвердил, что РФ воюет против Украины

Но ты забыл маленькую деталь. Украина начала отвоёвывать свои территории

Поэтому с августа 2014, РФ ввели свои войска.

Всё то, что я и так говорил. Как я и говорил, ты на стороне РФТы сейчас подтвердил, что РФ воюет против УкраиныНо ты забыл маленькую деталь. Украина начала отвоёвывать свои территорииПоэтому с августа 2014, РФ ввели свои войска.Всё то, что я и так говорил.



Логика точно как у пса и кота. Если я написал что Россия вводила войска в 2014-2015гг, то я на стороне России.

А по поводу Украины.

Она начала отвоевывать или отвоевала за прошедшие 6 лет?



1450 минималка, за 500 - хреновое жилье

Тебе аспирантура явно пошла не пользу



Неуч обучавшийся неизвестно где расскажи какую квартиру и где можно снимать на минимальную зарплату в Украине в 4700 грн и еще жить на нее месяц.



pesikot написав: Єто та самая жена, у которой пенсия 1700 гривен ?

Но проводит по полгода в Израиле

Не ври, что у неё пенсия маленькая Єто та самая жена, у которой пенсия 1700 гривен ?Но проводит по полгода в ИзраилеНе ври, что у неё пенсия маленькая



У тебя,похоже,не только с логикой швах,но и с элементарной памятью.

В Украине я содержу жену, в Израиле - сын зарабатывающей намного больше средней по стране.



pesikot написав: Тебе твои кривозалитые 2х2 метра покоя не дают.

Тебя ничему не учили, ты сам всё придумал.

strana.ua - подтверждение тому Тебе твои кривозалитые 2х2 метра покоя не дают.Тебя ничему не учили, ты сам всё придумал.strana.ua - подтверждение тому



Мне даже сложно предположить где и когда обучали такого как ты.

По поводу украинских нелегалов в Израиле.

https://rus.uatv.ua/izrail-izmenit-prot ... hoel-lion/

Более 20 тысяч украинцев нелегально находятся в Израиле. Это как люди, которые целенаправленно остаются в стране, нарушая законодательство, так и те, кто стал жертвами преступных организаций. Для того, чтобы решить этот вопрос, Украина и Израиль пришли к определенному соглашению.



Об этом рассказал посол Израиля в Украине Джоэль Лион в интервью UATV.



https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 8/7072442/

Как отмечает издание, прошения украинцев о получении статуса беженца в Израиле приобрели массовый характер. Только с начала 2017 граждане Украины подали 7 тысяч таких ходатайств. Логика точно как у пса и кота. Если я написал что Россия вводила войска в 2014-2015гг, то я на стороне России.А по поводу Украины.Она начала отвоевывать или отвоевала за прошедшие 6 лет?Неуч обучавшийся неизвестно где расскажи какую квартиру и где можно снимать на минимальную зарплату в Украине в 4700 грн и еще жить на нее месяц.У тебя,похоже,не только с логикой швах,но и с элементарной памятью.В Украине я содержу жену, в Израиле - сын зарабатывающей намного больше средней по стране.Мне даже сложно предположить где и когда обучали такого как ты.По поводу украинских нелегалов в Израиле.Более 20 тысяч украинцев нелегально находятся в Израиле. Это как люди, которые целенаправленно остаются в стране, нарушая законодательство, так и те, кто стал жертвами преступных организаций. Для того, чтобы решить этот вопрос, Украина и Израиль пришли к определенному соглашению.Об этом рассказал посол Израиля в Украине Джоэль Лион в интервью UATV.Как отмечает издание, прошения украинцев о получении статуса беженца в Израиле приобрели массовый характер. Только с начала 2017 граждане Украины подали 7 тысяч таких ходатайств. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2834 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:23 Faceless написав: Да при чем тут синтаксис. Эта фраза, и многие другие, на нарочитом суржике - его узнаваемый стиль, но никому ж в голову не прийдет на их основе говорить о нормах украинского языка. Да при чем тут синтаксис. Эта фраза, и многие другие, на нарочитом суржике - его узнаваемый стиль, но никому ж в голову не прийдет на их основе говорить о нормах украинского языка.



Тогда зачем вы его привели если речь идет о множественном числе в безличном предложении? Тогда зачем вы его привели если речь идет о множественном числе в безличном предложении? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2834 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:27 pesikot написав: shapo написав: Этот "расист" никогда не участвовал в зондер-командах и ваффен-СС и всего-навсего защищал евреев в США,СССР,Израиле. Этот "расист" никогда не участвовал в зондер-командах и ваффен-СС и всего-навсего защищал евреев в США,СССР,Израиле.

Но применял нацистские методы

Агитировал за чистоту расы

Всех гоев объявил - нацистами

Ты стал типичным еврейским нацистом Но применял нацистские методыАгитировал за чистоту расыВсех гоев объявил - нацистамиТы стал типичным еврейским нацистом



Кроме лозунгов есть что-то конкретное в отношении гоев в действиях Кахане?

Он призывал неевреев сажать в концлагеря,отправлять на принудительные работы,носить повязки с желтыми звездами,лишать право на посещение кинотеатров,парков, выделял им отдельные скамейки в общественном транспорте?

Про свой нацизм спрашивать бесполезно у такого как ты. Кроме лозунгов есть что-то конкретное в отношении гоев в действиях Кахане?Он призывал неевреев сажать в концлагеря,отправлять на принудительные работы,носить повязки с желтыми звездами,лишать право на посещение кинотеатров,парков, выделял им отдельные скамейки в общественном транспорте?Про свой нацизм спрашивать бесполезно у такого как ты. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2834 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 574 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:27 Re: Політичні дискусії shapo написав: Faceless написав: Да при чем тут синтаксис. Эта фраза, и многие другие, на нарочитом суржике - его узнаваемый стиль, но никому ж в голову не прийдет на их основе говорить о нормах украинского языка. Да при чем тут синтаксис. Эта фраза, и многие другие, на нарочитом суржике - его узнаваемый стиль, но никому ж в голову не прийдет на их основе говорить о нормах украинского языка.



Тогда зачем вы его привели если речь идет о множественном числе в безличном предложении? Тогда зачем вы его привели если речь идет о множественном числе в безличном предложении?

Да потому что эта цитата из его произведения, где её произносит собственно Гамлет, именно так, во множественном числе в безличном предложении. Не знаю, может Песикот где-то ещё подобное слышал, я других примеров не знаю.

Да потому что эта цитата из его произведения, где её произносит собственно Гамлет, именно так, во множественном числе в безличном предложении. Не знаю, может Песикот где-то ещё подобное слышал, я других примеров не знаю. Faceless

Модератор Повідомлень: 26431 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1140 раз. Подякували: 6236 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:06 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Из того, что "апологетів "побєдоносія" і так вистачає" не следует, что они не правы .

Сравнивать роль РККА и ОУН-УПА в победе над нацизмом не приходится.

Или Вы считаете, что лучше "наша" армия, которая ничего (или очень мало) сделала для освобождения Украины от нацистской оккупации, чем Красная Армия, которая Украину освободила?

Так же, как не стоит сравнивать нацистскую оккупацию и советскую.

Надеюсь, Вам не надо доказывать, что в случае победы нацистской Германии население Украины было бы гораздо меньше сегодняшних 37 млн. Так же, как не было бы ни украинской науки, ни многого другого. И Вятровича, кстати, тоже.

Мифы развенчивать надо. Но развенчивать правдой, а не новыми мифами. Тем более, что эти новые мифы сеют рознь.

И воевали не за Сталина, а за жизнь и свободу народа. Ещё раз - Вы как историк должны понимать, что положение украинцев при советской "оккупации" сильно отличалось от положения при нацистской оккупации. И что было бы, если бы нацистская оккупация продолжилась.

Из того, что "апологетів "побєдоносія" і так вистачає"Сравнивать роль РККА и ОУН-УПА в победе над нацизмом не приходится.Или Вы считаете, что лучше "наша" армия, которая ничего (или очень мало) сделала для освобождения Украины от нацистской оккупации, чем Красная Армия, которая Украину освободила?Так же, как не стоит сравнивать нацистскую оккупацию и советскую.Надеюсь, Вам не надо доказывать, что в случае победы нацистской Германии население Украины было бы гораздо меньше сегодняшних 37 млн. Так же, как не было бы нинауки, ни многого другого. И Вятровича, кстати, тоже.Мифы развенчивать надо. Но развенчивать правдой, а не новыми мифами. Тем более, что эти новые мифы сеют рознь.И воевали не за Сталина, а за жизнь и свободу народа. Ещё раз - Вы как историк должны понимать, что положение украинцев при советской "оккупации" сильно отличалось от положения при нацистской оккупации. И что было бы, если бы нацистская оккупация продолжилась.

Де я писав, що вони не праві? Я лише казав, що треба розуміти, що вони воювали не за Україну. Де я писав, що вони не праві? Я лише казав, що треба розуміти, що вони воювали не за Україну.

Вы обычно лучше понимали написанное.

Те, кто воевал тогда, уже не могут быть правыми или не правыми, они уже мертвы.

Насколько я понял, когда Вы писали про "апологетів "побєдоносія", Вы имели ввиду сегодняшних.



Опосередковано, а часом і свідомо, вони відстоювали інтереси другого диктаторського режиму, що приніс поневолення народам Європи і власне своєму народові, аж ніяк не свободу, про яку Ви пишете.

У нас, видимо, немного разные взгляды на поневолення и свободу.

Не буду спорить, один вопрос. Уже задавал, но Вы не ответили.

Вы как историк видите разницу между нацистской и советской оккупацией (не буду даже спорить о терминологии - можно ли считать советскую власть оккупационной)?

Только не вспоминайте голодомор - это начало 30-х, а у нас речь о 45-ом и позже.



А те, що сили для боротьби і опору нацистам були різні, це беззаперечний факт. Червоноармійці - регулярна армія, а український повстанський рух - партизанський. Звідси й різниця в тактиці і стратегії боротьби, а також в пошуку союзників.

Опять Вы не о том.

Я писал не о разнице сил, а о роли в победе. ОУН-УПА с нацизмом боролась очень слабо. В отличие от последующей борьбы с советской властью, которую вела гораздо активнее. При всей разнице в силах. Почему?



Це я жартую. Так, для мене обидва режими є злочинними, що червона чума, що коричнева. Комуністичну диктатуру вважаю більш ізуверською і підступнішою, бо вона ховається майже за християнськими цінностями. Нацистська ідеологія більш прямолінійна і відверта в своїх людожерських цілях. Але все то є Зло. І всі ті, хто боровся проти Зла, звісно викликають мою симпатію. [Що стосується порівняння диктаторських режимів, то порівнювати їх особливості можна, але навіщо? Зло є зло. В мене склалося враження, що порівнюючи одне Зло з іншим, Ви підсвідомо займаєтеся апологією комуністичної диктатури. Ви мені дорікнули в симпатіях до дивізії СС "Галичина", то тепер алаверди, як то кажуть...Це я жартую. Так, для мене обидва режими є злочинними, що червона чума, що коричнева. Комуністичну диктатуру вважаю більш ізуверською і підступнішою, бо вона ховається майже за християнськими цінностями. Нацистська ідеологія більш прямолінійна і відверта в своїх людожерських цілях. Але все то є Зло. І всі ті, хто боровся проти Зла, звісно викликають мою симпатію.

1. Вы правильно отметили разницу идеологий.

Но насчёт "ховається" - это Ваша личная оценка.

Я тут и когда-то на ветке ДС писал о христианстве. О том, что под его знаменем за 2000 лет совершено много кровавых преступлений.

Но это не мешает Вам верить в Христа и проповедовать Любовь. Т.е. в случае с христианством Вы видите разницу между идеей и её реализацией. Думаю, то же самое относится и к исламу.

Почему Вы не допускаете мысли, что то же относится и к коммунизму?

К нацизму это точно не относится - идеология откровенно и прямолинейно "людожерська", как Вы сами отметили.

2. Ещё раз тот же вопрос. Почему ОУН-УПА так активно боролись с Советами после войны и так слабо сопротивлялись нацистам?



Невже я помічений в тому, що когось нахиляв?

Не воспринимайте, пожалуйста, всё, что я пишу, как обращённое лично к Вам. Мне кажется, что с Вами можно обсуждать проблему , а не заниматься простым взаимным переругиванием.

Но у нас интересно получается. Сначала запад боролся за признание бойцов ОУН-УПА участниками войны и борцами за незалежнисть. Добились, признали. Восток без большой охоты согласился.

Теперь добиваются чуть ли не признания их главными борцами с нацизмом и принижения роли РККА и её бойцов, хотя их было на порядок больше. Как бойцов, так и жертв (убитых и раненых) среди них. Жертв, думаю, даже не на порядок, а значительно больше, учитывая "активную" борьбу ОУН с нацистами.

Ладно, захотели поставить памятник Бандере, поставили. Он хоть в концлагере был во время войны, а не воевал с Красной Армией и советскими партизанами. Но этого мало, надо ставить памятники и присваивать улицам имена людей, явно замаравших себя сотрудничеством с нацистами. При этом надо ещё и добиваться уничтожения памятников и переименования улиц, названных в честь реальных героев той войны, причём, не только во Львове, но и в Киеве, и в Харькове. Почему какой-то Вятрович и иже с ним имеют право определять кого должна чтить вся Украина?

"Декоммунизация" проводится примитивно и топорно. Впрочем, как и всё остальное.

Как, к примеру, и украинизация. Тут рассказывали (врали) о принудительной русификации в Союзе. Но я прекрасно помню, сколько детских книжек на украинском было в те времена. Сейчас искал книжку-азбуку для внучки. На украинском купил. На русском ничего приличного нет. Так когда принудиловка - в тоталитарном Союзе или в "демократической" Украине?



P.s. К слову насчёт нагибания. Я тут никого не называл "агентом американского империализма". А в мой (и не только мой) адрес сколько льётся "ольгинец", "продался за 15 сребреников" и т.п. Не беря даже во внимание периодические предельно хамские посты Переса, Либо и строителя. Вы обычно лучше понимали написанное.Те, кто воевал тогда, уже не могут быть правыми или не правыми, они уже мертвы.Насколько я понял, когда Вы писали про "апологетів "побєдоносія", Вы имели ввиду сегодняшних.У нас, видимо, немного разные взгляды на поневолення и свободу.Не буду спорить, один вопрос. Уже задавал, но Вы не ответили.Вы как историк видите разницу между нацистской и советской оккупацией (не буду даже спорить о терминологии - можно ли считать советскую власть оккупационной)?Только не вспоминайте голодомор - это начало 30-х, а у нас речь о 45-ом и позже.Опять Вы не о том.Я писал не о разнице сил, а о роли в победе. ОУН-УПА с нацизмом боролась очень слабо. В отличие от последующей борьбы с советской властью, которую вела гораздо активнее. При всей разнице в силах. Почему?1. Вы правильно отметили разницу идеологий.Но насчёт "ховається" - это Ваша личная оценка.Я тут и когда-то на ветке ДС писал о христианстве. О том, что под его знаменем за 2000 лет совершено много кровавых преступлений.Но это не мешает Вам верить в Христа и проповедовать Любовь. Т.е. в случае с христианством Вы видите разницу между идеей и её реализацией. Думаю, то же самое относится и к исламу.Почему Вы не допускаете мысли, что то же относится и к коммунизму?К нацизму это точно не относится - идеология откровенно и прямолинейно "людожерська", как Вы сами отметили.2. Ещё раз тот же вопрос. Почему ОУН-УПА так активно боролись с Советами после войны и так слабо сопротивлялись нацистам?Не воспринимайте, пожалуйста, всё, что я пишу, как обращённое лично к Вам. Мне кажется, что с Вами можно обсуждать, а не заниматься простым взаимным переругиванием.Но у нас интересно получается. Сначала запад боролся за признание бойцов ОУН-УПА участниками войны и борцами за незалежнисть. Добились, признали. Восток без большой охоты согласился.Теперь добиваются чуть ли не признания их главными борцами с нацизмом и принижения роли РККА и её бойцов, хотя их было на порядок больше. Как бойцов, так и жертв (убитых и раненых) среди них. Жертв, думаю, даже не на порядок, а значительно больше, учитывая "активную" борьбу ОУН с нацистами.Ладно, захотели поставить памятник Бандере, поставили. Он хоть в концлагере был во время войны, а не воевал с Красной Армией и советскими партизанами. Но этого мало, надо ставить памятники и присваивать улицам имена людей, явно замаравших себя сотрудничеством с нацистами. При этом надо ещё и добиваться уничтожения памятников и переименования улиц, названных в честьгероев той войны, причём, не только во Львове, но и в Киеве, и в Харькове. Почему какой-то Вятрович и иже с ним имеют право определять кого должна чтить вся Украина?"Декоммунизация" проводится примитивно и топорно. Впрочем, как и всё остальное.Как, к примеру, и украинизация. Тут рассказывали (врали) о принудительной русификации в Союзе. Но я прекрасно помню, сколько детских книжек на украинском было в те времена. Сейчас искал книжку-азбуку для внучки. На украинском купил. На русском ничего приличного нет. Так когда принудиловка - в тоталитарном Союзе или в "демократической" Украине?P.s. К слову насчёт нагибания. Я тут никого не называл "агентом американского империализма". А в мой (и не только мой) адрес сколько льётся "ольгинец", "продался за 15 сребреников" и т.п. Не беря даже во внимание периодические предельно хамские посты Переса, Либо и строителя. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15333 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5451545254535454 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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