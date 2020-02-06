Но применял нацистские методы
Агитировал за чистоту расы
Всех гоев объявил - нацистами
Ты стал типичным еврейским нацистом
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 06 лют, 2020 22:45
Но применял нацистские методы
Агитировал за чистоту расы
Всех гоев объявил - нацистами
Ты стал типичным еврейским нацистом
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 06 лют, 2020 23:42
Про милосердя
Донька Праведника народів світу поділилася спогадами про батька.
Тадуеш Млодницький врятував життя двох єврейських сімей та втікача з львівського гетто.
Історію про Праведника народів світу Тадуеша Млодницького з Миколаєва, що на Львівщині, нам розповідає його найстарша донька Станіслава Христофорова. У її батьків – Тадеуша та Стефанії – було 9 дітей. «Гостей під підлогою» пані Станіслава майже не пам'ятає — на той час їй було приблизно 4 роки. Але згадує про те, як родина жила в страху. Та по-іншому не могли.
«Я була маленька, я добре не пам'ятаю. Але пригадую, що він мені казав, нікому нічого не розповідати. А одного разу десь пішов щось купувати їсти, а його почали розпитувати: нащо йому так багато їжі?» — пригадує пані Станіслава.
Станіслава Христофорова пригадує: «Мій батько був дуже учинний. Він усім допомагав. Він не дивився ні на національність, ні нічого. То була така людина, що знала, що треба всім допомагати».
Це сталося на початку Другої світової війни. Мордехай саме втік із львівського гетто і шукав порятунку. А Тадеуш, що мешкав тоді в Миколаєві, запропонував йому приєднатися до двох єврейських сімей, яких вже на той час ховав під лядою майстерні. Разом із дружиною Стефанією і чотирма рідними дітьми ризикував життям заради семи людей, яких переслідував нацистський режим.
«Батько десь ішов, не знаю, напевне, щось купувати. І йшов якийсь мужчина, трошки молодший від батька. Батько йому вклонився, і йому сподобалося, що так із душею він привітався. А той чоловік розповів, що втік із гетто і запитав, чи можна тут десь сховатися?» — розповідає Станіслава Христофорова про початок знайомства Тадеуша Млодницького із євреєм Мордехаєм Саурхафтом.
Завдяки тій допомозі вціліли всі. Вже після війни батьки пані Станіслави трохи підтримували зв'язки з Мордехаєм, який переїхав до Америки. Саме він і номінував Млодницького на Праведника народів світу – однієї з найпочесніших нагород в Ізраїлі. Таку дають тим, хто в часи Другої світової війни, ризикуючи власним життям, захищав євреїв.
«Такого не побачиш кожного дня. Ти можеш подякувати людям і сказати їм, що вони врятували життя не однієї людини. Бо, якщо подивитися зараз навколо, то захисник врятував не лише, наприклад, чиюсь матір, а її майбутніх дітей, внуків і правнуків», — каже посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.
Імена тих, хто під час Другої світової війни рятував євреїв, в тому числі і Тадуеша Млодницького, будуть висічені на стіні честі в єрусалимському меморіалі Яд Вашем. Загалом в Україні є 2,5 тисячі Праведників народів світу.
До слова, у середу, 5 лютого, у Львові відбулася церемонія нагородження Праведників народів світу. Окрім того, цього ж дня під час зустрічі з послом Ізраїлю в Україні Джоелем Ліоном міський голова Андрій Садовий зазначив, що у Львові збиратимуть докази для визнання митрополита Андрея Шептицького Праведником світу. Адже раніше головний рабин України Моше Реувен Асман спільно з представниками УГКЦ та наукових кіл звернулись до «Яд Вашем» із проханням присвоїти митрополиту Андрею почесне звання Праведника народів світу. Проте у спеціальній комісії відмовили та зазначили, що готові повторно розглянути звернення у разі, якщо їм нададуть невідомі досі документи та свідчення, що висвітлюють діяльність Андрея Шептицького в час війни.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:07
Re: Політичні дискусії
Имхо фраза взята из "Гамлєт" Подерев'янського
Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:12
Мат у него хороший, но разве он написал синтаксис украинского языка?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:16
Re: Політичні дискусії
Да при чем тут синтаксис. Эта фраза, и многие другие, на нарочитом суржике - его узнаваемый стиль, но никому ж в голову не прийдет на их основе говорить о нормах украинского языка.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:21
Логика точно как у пса и кота. Если я написал что Россия вводила войска в 2014-2015гг, то я на стороне России.
А по поводу Украины.
Она начала отвоевывать или отвоевала за прошедшие 6 лет?
Неуч обучавшийся неизвестно где расскажи какую квартиру и где можно снимать на минимальную зарплату в Украине в 4700 грн и еще жить на нее месяц.
У тебя,похоже,не только с логикой швах,но и с элементарной памятью.
В Украине я содержу жену, в Израиле - сын зарабатывающей намного больше средней по стране.
Мне даже сложно предположить где и когда обучали такого как ты.
По поводу украинских нелегалов в Израиле.
Более 20 тысяч украинцев нелегально находятся в Израиле. Это как люди, которые целенаправленно остаются в стране, нарушая законодательство, так и те, кто стал жертвами преступных организаций. Для того, чтобы решить этот вопрос, Украина и Израиль пришли к определенному соглашению.
Об этом рассказал посол Израиля в Украине Джоэль Лион в интервью UATV.
Как отмечает издание, прошения украинцев о получении статуса беженца в Израиле приобрели массовый характер. Только с начала 2017 граждане Украины подали 7 тысяч таких ходатайств.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:23
Тогда зачем вы его привели если речь идет о множественном числе в безличном предложении?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:27
Кроме лозунгов есть что-то конкретное в отношении гоев в действиях Кахане?
Он призывал неевреев сажать в концлагеря,отправлять на принудительные работы,носить повязки с желтыми звездами,лишать право на посещение кинотеатров,парков, выделял им отдельные скамейки в общественном транспорте?
Про свой нацизм спрашивать бесполезно у такого как ты.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 07 лют, 2020 00:27
Re: Політичні дискусії
Да потому что эта цитата из его произведения, где её произносит собственно Гамлет, именно так, во множественном числе в безличном предложении. Не знаю, может Песикот где-то ещё подобное слышал, я других примеров не знаю.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:06
Вы обычно лучше понимали написанное.
Те, кто воевал тогда, уже не могут быть правыми или не правыми, они уже мертвы.
Насколько я понял, когда Вы писали про "апологетів "побєдоносія", Вы имели ввиду сегодняшних.
У нас, видимо, немного разные взгляды на поневолення и свободу.
Не буду спорить, один вопрос. Уже задавал, но Вы не ответили.
Вы как историк видите разницу между нацистской и советской оккупацией (не буду даже спорить о терминологии - можно ли считать советскую власть оккупационной)?
Только не вспоминайте голодомор - это начало 30-х, а у нас речь о 45-ом и позже.
Опять Вы не о том.
Я писал не о разнице сил, а о роли в победе. ОУН-УПА с нацизмом боролась очень слабо. В отличие от последующей борьбы с советской властью, которую вела гораздо активнее. При всей разнице в силах. Почему?
1. Вы правильно отметили разницу идеологий.
Но насчёт "ховається" - это Ваша личная оценка.
Я тут и когда-то на ветке ДС писал о христианстве. О том, что под его знаменем за 2000 лет совершено много кровавых преступлений.
Но это не мешает Вам верить в Христа и проповедовать Любовь. Т.е. в случае с христианством Вы видите разницу между идеей и её реализацией. Думаю, то же самое относится и к исламу.
Почему Вы не допускаете мысли, что то же относится и к коммунизму?
К нацизму это точно не относится - идеология откровенно и прямолинейно "людожерська", как Вы сами отметили.
2. Ещё раз тот же вопрос. Почему ОУН-УПА так активно боролись с Советами после войны и так слабо сопротивлялись нацистам?
Не воспринимайте, пожалуйста, всё, что я пишу, как обращённое лично к Вам. Мне кажется, что с Вами можно обсуждать проблему, а не заниматься простым взаимным переругиванием.
Но у нас интересно получается. Сначала запад боролся за признание бойцов ОУН-УПА участниками войны и борцами за незалежнисть. Добились, признали. Восток без большой охоты согласился.
Теперь добиваются чуть ли не признания их главными борцами с нацизмом и принижения роли РККА и её бойцов, хотя их было на порядок больше. Как бойцов, так и жертв (убитых и раненых) среди них. Жертв, думаю, даже не на порядок, а значительно больше, учитывая "активную" борьбу ОУН с нацистами.
Ладно, захотели поставить памятник Бандере, поставили. Он хоть в концлагере был во время войны, а не воевал с Красной Армией и советскими партизанами. Но этого мало, надо ставить памятники и присваивать улицам имена людей, явно замаравших себя сотрудничеством с нацистами. При этом надо ещё и добиваться уничтожения памятников и переименования улиц, названных в честь реальных героев той войны, причём, не только во Львове, но и в Киеве, и в Харькове. Почему какой-то Вятрович и иже с ним имеют право определять кого должна чтить вся Украина?
"Декоммунизация" проводится примитивно и топорно. Впрочем, как и всё остальное.
Как, к примеру, и украинизация. Тут рассказывали (врали) о принудительной русификации в Союзе. Но я прекрасно помню, сколько детских книжек на украинском было в те времена. Сейчас искал книжку-азбуку для внучки. На украинском купил. На русском ничего приличного нет. Так когда принудиловка - в тоталитарном Союзе или в "демократической" Украине?
P.s. К слову насчёт нагибания. Я тут никого не называл "агентом американского империализма". А в мой (и не только мой) адрес сколько льётся "ольгинец", "продался за 15 сребреников" и т.п. Не беря даже во внимание периодические предельно хамские посты Переса, Либо и строителя.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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