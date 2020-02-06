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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5453545454555456> Додано: П'ят 07 лют, 2020 01:54 pesikot написав: ........

Йому до піхви, скільки було спасено еврейскіх сімей

Він зациклен на тому, скільки було страчено евреїв



А подумати, чим ризикували ті, які спасали евреїв, воно не здатне

Для нього, недостатьо ризикували. ........Йому до піхви, скільки було спасено еврейскіх сімейВін зациклен на тому, скільки було страчено евреївА подумати, чим ризикували ті, які спасали евреїв, воно не здатнеДля нього, недостатьо ризикували.

Как процитировал К-Х:

Загалом в Україні є 2,5 тисячі Праведників народів світу.

Сколько там было население Украины во время войны? 40 млн.?

Пусть даже четверть в армии и эвакуации - остаётся 30 млн. Пусть средняя семья 5 чел. Получается 6 млн. семей.

Поклон и уважение Праведникам Мира, но 2,5 тыс. на 6 млн. это сколько - 1 на 2-2,5 тыс.

"скільки було страчено евреїв" самі пошукаєте чи теж неспроможні?



Кстати, украинцев - Героев Советского Союза ненамного меньше - 2089.

Если учесть, что 2,5 тыс. Праведников Мира "в Украине", то именно украинцев будет ещё меньше и цифра ещё ближе к Героям. Как процитировал К-Х:Сколько там было население Украины во время войны? 40 млн.?Пусть даже четверть в армии и эвакуации - остаётся 30 млн. Пусть средняя семья 5 чел. Получается 6 млн. семей.Поклон и уважение Праведникам Мира, но 2,5 тыс. на 6 млн. это сколько - 1 на 2-2,5 тыс."скільки було страчено евреїв" самі пошукаєте чи теж неспроможні?Кстати, украинцев - Героев Советского Союза ненамного меньше - 2089.Если учесть, что 2,5 тыс. Праведников Мира "в Украине", то именно украинцев будет ещё меньше и цифра ещё ближе к Героям. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15338 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:14 ЛАД написав: Вы обычно лучше понимали написанное.

Те, кто воевал тогда, уже не могут быть правыми или не правыми, они уже мертвы.

Насколько я понял, когда Вы писали про "апологетів "побєдоносія", Вы имели ввиду сегодняшних.

Вы обычно лучше понимали написанное.Те, кто воевал тогда, уже не могут быть правыми или не правыми, они уже мертвы.Насколько я понял, когда Вы писали про "апологетів "побєдоносія", Вы имели ввиду сегодняшних.

Я бачив, що не зовсім вдало висловив свою думку, але не став виправляти, бо подумав, що Ви зрозумієте й так, що мав на увазі. Додам тоді...Тих кого ці апологети возвеличують, не воювали саме за незалежну Україну. Але боролися з нацизмом.



ЛАД написав: Вы как историк видите разницу между нацистской и советской оккупацией (не буду даже спорить о терминологии - можно ли считать советскую власть оккупационной)? Вы как историк видите разницу между нацистской и советской оккупацией (не буду даже спорить о терминологии - можно ли считать советскую власть оккупационной)?

Бачу. Нацисти, як вже писав, відкрито декларували свої загарбницькі і людожерські плани. Комуністи ж діяли, як вовки у вівчаній шкурі. Власне Ви правильно зауважили, що виконавці і ідея - це різні речі. Сама комуністична ідея несе в собі ідеї християнства і нічого поганого в ній немає. Можна сказати, що ті комуністи не були комуністами. Тому я і кажу, що червона чума була підступніше. Можна назвати ще декілька відмінностей, але мою думку, сподіваюся Ви зрозуміли. Обидва режими були злочинними і цілеспрямовано вбивали людей.



ЛАД написав: Опять Вы не о том.

Я писал не о разнице сил, а о роли в победе. ОУН-УПА с нацизмом боролась очень слабо. В отличие от последующей борьбы с советской властью, которую вела гораздо активнее. При всей разнице в силах. Почему? Опять Вы не о том.Я писал не о разнице сил, а о роли в победе. ОУН-УПА с нацизмом боролась очень слабо. В отличие от последующей борьбы с советской властью, которую вела гораздо активнее. При всей разнице в силах. Почему?

Я не сперечаюся з Вами про те, що червоноармійці зробили внесок більший в розгром нацистів, ніж українські повстанці. І пояснював чому: червоноармійці - регулярна армія існуючої держави, а повстанці - партизани, що діяли в умовах бездержавності. Вони лише тільки виборювали цю державність. І не могли протистояти нацистам так потужно, як регулярна армія. Слід не забувати також, що їм доводилося воювати одразу з трьома силами, дві з яких - Німеччина і СРСР були монстрами + Армія Крайова поляків. Чому з радянською владою підпілля воювало інтенсивніше? Тут можна лише робити гіпотези. По перше, після закінчення другої світової війни, їм вже не треба було воювати на 3 фронти. Німеччина була розгромлена, Польща теж не воювала. Залишався єдиний ворог - СРСР. По друге, думаю, що ненависть до комуністів була більшою, ніж до нацистів, яких певні кола розглядали в свій час як союзників у боротьбі з СРСР. Все ж таки Західна Україна довгий час розвивалася в європейському домі і європейський менталітет німців був ближчий, ніж радянський. По третє, розпочалася холодна війна і деякі західні країни були зацікавлені в існуванні нестабільності в СРСР на цьому напрямку і підтримували супротив в можливий спосіб.



ЛАД написав: "Декоммунизация" проводится примитивно и топорно. Впрочем, как и всё остальное. "Декоммунизация" проводится примитивно и топорно. Впрочем, как и всё остальное.

Абсолютно погоджуюся. А чому? Бо окупаційний режим досі не демонтований. Немає української еліти. Ми вже обговорювали це питання. Хто є наша еліта? Бувші комуняки і бандюки. І звісно вони діють такими самими адміністративно-командними методами, що й при СРСР, бо вони плоть від плоті того режиму. Держава, як така досі в нас не відбулася по суті, а не по формі. Вона пробує народитися в муках, але як бачимо корінних змін не відбулося. Тим паче не можливо одразу так швидко форсувати зміну масової свідомості, яку пропаганда формувала десятками років. Повинна була бути державна гуманітарна програма українізації, декомунізації, відродженню національної пам'яті. А під цю програму необхідні значні кошти. А для цього потрібно відроджувати передусім економіку. Бо навчати і виховувати голодного, марна справа. Я бачив, що не зовсім вдало висловив свою думку, але не став виправляти, бо подумав, що Ви зрозумієте й так, що мав на увазі. Додам тоді...Тих кого ці апологети возвеличують, не воювали саме за незалежну Україну. Але боролися з нацизмом.Бачу. Нацисти, як вже писав, відкрито декларували свої загарбницькі і людожерські плани. Комуністи ж діяли, як вовки у вівчаній шкурі. Власне Ви правильно зауважили, що виконавці і ідея - це різні речі. Сама комуністична ідея несе в собі ідеї християнства і нічого поганого в ній немає. Можна сказати, що ті комуністи не були комуністами.Тому я і кажу, що червона чума була підступніше. Можна назвати ще декілька відмінностей, але мою думку, сподіваюся Ви зрозуміли. Обидва режими були злочинними і цілеспрямовано вбивали людей.Я не сперечаюся з Вами про те, що червоноармійці зробили внесок більший в розгром нацистів, ніж українські повстанці. І пояснював чому: червоноармійці - регулярна армія існуючої держави, а повстанці - партизани, що діяли в умовах бездержавності. Вони лише тільки виборювали цю державність. І не могли протистояти нацистам так потужно, як регулярна армія. Слід не забувати також, що їм доводилося воювати одразу з трьома силами, дві з яких - Німеччина і СРСР були монстрами + Армія Крайова поляків. Чому з радянською владою підпілля воювало інтенсивніше? Тут можна лише робити гіпотези. По перше, після закінчення другої світової війни, їм вже не треба було воювати на 3 фронти. Німеччина була розгромлена, Польща теж не воювала. Залишався єдиний ворог - СРСР. По друге, думаю, що ненависть до комуністів була більшою, ніж до нацистів, яких певні кола розглядали в свій час як союзників у боротьбі з СРСР. Все ж таки Західна Україна довгий час розвивалася в європейському домі і європейський менталітет німців був ближчий, ніж радянський. По третє, розпочалася холодна війна і деякі західні країни були зацікавлені в існуванні нестабільності в СРСР на цьому напрямку і підтримували супротив в можливий спосіб.Абсолютно погоджуюся. А чому? Бо окупаційний режим досі не демонтований. Немає української еліти. Ми вже обговорювали це питання. Хто є наша еліта? Бувші комуняки і бандюки. І звісно вони діють такими самими адміністративно-командними методами, що й при СРСР, бо вони плоть від плоті того режиму. Держава, як така досі в нас не відбулася по суті, а не по формі. Вона пробує народитися в муках, але як бачимо корінних змін не відбулося. Тим паче не можливо одразу так швидко форсувати зміну масової свідомості, яку пропаганда формувала десятками років. Повинна була бути державна гуманітарна програма українізації, декомунізації, відродженню національної пам'яті. А під цю програму необхідні значні кошти. А для цього потрібно відроджувати передусім економіку. Бо навчати і виховувати голодного, марна справа. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27552 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:17 Прошлое не вернуть, будущее-предначертано.

Вторая Мировая, была неизбежна, она стала «выходом из Великой Депрессии».

Подготовка к Войне началась в 1933-м, с Германии.

Гитлер должен был проиграть, нанеся максимальный ущерб Евразии, в первую очередь Германии, СССР, Британии. Для этого, Гитлера и «наняли» капиталисты.



Третья Мировая, на подходе, уже скоро.

Пытались ограничиться Финансовыми боями, санциями, гриппом и пр. Революциями, не выходит.

Идём к Активной фазе.

Интересно, кто будет исполнять роль «Гитлера»,Вселенское Зло олицетворять??? Replay

Повідомлень: 1856 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:18 Рагу́ль (також ро́гуль) — «сільський житель» в українському та російському молодіжному та кримінальному сленгу[1]. Одне зі зневажливих прізвиськ галицьких українців, яке вживали у Львові деякі росіяни з 1960-х років[2]. У ширшому розумінні — малокультурна людина.

.......



Версії про походження слова



Походження слова «рагуль» — від слова «роги», тобто означає рогатий, той, що має роги, а вимова «рагуль», «рагатий» через літеру «а» свідчить про російськомовне вживання слова.



У «Словнику російських народних говорів»[3] слово «рогуль» зафіксовано також в значенні «грубый деревенский человек» (записано у 1938 році)

Из укр. Вики статья "Рагу́ль". Подчёркивание моё.

Т.о. оскорбление персональное.

В отличие от ответных, оскорбляющих нацию (национальность). Из укр. Вики статья "Рагу́ль". Подчёркивание моё.Т.о. оскорбление персональное.В отличие от ответных, оскорбляющих нацию (национальность). Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15338 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:22 Козак-характерник Бо окупаційний режим досі не демонтований. Немає української еліти. Ми вже обговорювали це питання. Хто є наша еліта? Бувші комуняки і бандюки. І

Да.

Притом, на роль новой элиты, претендует «золотая молодёжь», детки бандосов и олигархов, патриоты бабла...

Не пускают умных и реальных патриотов во власть...

Вообще не вижу перспектив.

Зеленский, не в теме, он просто «играет роль президента», не более. Да.Притом, на роль новой элиты, претендует «золотая молодёжь», детки бандосов и олигархов, патриоты бабла...Не пускают умных и реальных патриотов во власть...Вообще не вижу перспектив.Зеленский, не в теме, он просто «играет роль президента», не более. Востаннє редагувалось Replay в П'ят 07 лют, 2020 02:32, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 1856 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:30 ЛАД

Та ну, известно это.

Рагуль, рогуль.... Лось он же Лох, лошара...

Принято в «мире», что есть Жертвы и Хищники.

Жертвы, это терпилы, которые пашут круглосуточно и у них Хищники отбирают большую часть продукта труда.



Жертвы, это рабы... Фактически.

Выход из рабства - Знание, где тебя кинут, понимание.

.

Таким образом, лохили рагуль, это примитив, который по жизни неудачник, Лузер(США)! Replay

Повідомлень: 1856 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:31

1. Письма счастья" об удалении постов отменили? Почему-то 2 дня уже нет. Раньше не приходили только по выходным.

2. Как понимать удаление постов против выступления будивельника и оставление его откровенно и яро антисемитских постов?

При том, что он сам ожидал

що цей пост буде знесено - я розумію

Те що буду відправлений в бан - погоджуюсь

и в следующем посте через 9 минут

Поки не забанили

Это новая политика форума? Модераторы, можно 2 вопроса (без обсуждения).1. Письма счастья" об удалении постов отменили? Почему-то 2 дня уже нет. Раньше не приходили только по выходным.2. Как понимать удаление постов против выступления будивельника и оставление его откровенно и яро антисемитских постов?При том, что он сам ожидали в следующем посте через 9 минутЭто новая политика форума? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15338 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:33 Replay написав: Козак-характерник Бо окупаційний режим досі не демонтований. Немає української еліти. Ми вже обговорювали це питання. Хто є наша еліта? Бувші комуняки і бандюки. І

Да.

Притом, на роль новой элиты, претендует «золотая молодёжь», детки бандосов и олигархов, патриоты бабла...

Не пускают умных и реальных патриотов во власть...

Вообще не вижу перспектив. Да.Притом, на роль новой элиты, претендует «золотая молодёжь», детки бандосов и олигархов, патриоты бабла...Не пускают умных и реальных патриотов во власть...Вообще не вижу перспектив.

Я розраховував на більшу підтримку України Заходом. Що вони примусять їх виробити певні правила і стандарти, що наблизять Україну до Європи, хоча б в плані дотримання прав людини. Не кажучи вже про фінансову підтримку. Певною мірою, це також погана зовнішня дипломатія нашої псевдоеліти. Можна було виторгувати більше преференцій, враховуючи багато обіцянок, які Захід не виконав, той самий Будапешштський меморандум, відмова від ядерної зброї і не лише...Засранці... Я розраховував на більшу підтримку України Заходом. Що вони примусять їх виробити певні правила і стандарти, що наблизять Україну до Європи, хоча б в плані дотримання прав людини. Не кажучи вже про фінансову підтримку. Певною мірою, це також погана зовнішня дипломатія нашої псевдоеліти. Можна було виторгувати більше преференцій, враховуючи багато обіцянок, які Захід не виконав, той самий Будапешштський меморандум, відмова від ядерної зброї і не лише...Засранці... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27552 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:38 Replay написав: ЛАД

Та ну, известно это.

Рагуль, рогуль.... Лось он же Лох, лошара...

Принято в «мире», что есть Жертвы и Хищники.

Жертвы, это терпилы, которые пашут круглосуточно и у них Хищники отбирают большую часть продукта труда.



Жертвы, это рабы... Фактически.

Выход из рабства - Знание, где тебя кинут, понимание.

.

Таким образом, лохили рагуль, это примитив, который по жизни неудачник, Лузер(США)! Та ну, известно это.Рагуль, рогуль.... Лось он же Лох, лошара...Принято в «мире», что есть Жертвы и Хищники.Жертвы, это терпилы, которые пашут круглосуточно и у них Хищники отбирают большую часть продукта труда.Жертвы, это рабы... Фактически.Выход из рабства - Знание, где тебя кинут, понимание.Таким образом, лохили рагуль, это примитив, который по жизни неудачник, Лузер(США)!

Не верно. Рагуль и лох (неудачник, лузер) - разные вещи.

Лох (лузер) может быть и культурным, рагуль может быть и миллионером. Не верно. Рагуль и лох (неудачник, лузер) - разные вещи.Лох (лузер) может быть и культурным, рагуль может быть и миллионером. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15338 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:42 Козак-характерник

С Вашим постом от 02.14 не согласен, но сейчас хочу спать. Если получится отвечу завтра.

Попробуйте всё же пересмотреть мои вчерашние посты и ещё раз подумать. Может, мой ответ и не понадобится. Очень надеюсь.

Спокойной ночи!



P.s. Кстати, обратите внимание, мой вчерашний пост повторно снесли, так же как и ночью. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15338 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5453545454555456> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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