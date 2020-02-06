розраховував на більшу підтримку України Заходом. Що вони примусять їх виробити певні правила і стандарти, що наблизять Україну до Європи, хоча б в плані дотримання прав людини. Не кажучи вже про фінансову підтримку.
Нет.
Запад, это прежде всего, частная собственность.
Соответственно, Система Запада, отстаивает интересы «их» бизнеса, финансистов, политиков.
Зачем Западу сильная Украина?
Например, если в Украине, под украинским законодательством, строить заводы, которые будут производить Мерседесы или БМВ и продавать машины в Европу??
Это же куча рабочих мест, валюта и пр!
А что с этого немцам?
Или...вот, если мясо качественное в Европу поставлять?
В объёмах и по реальным ценам!
Стоп. А им оно надо? Где их интерес?
Там просто, на Западе.
Прибыль есть? Инвестируем.
Нет прибыли, риски высокие? Своим производителям конкуренция?
Не инвестируем!
Нужна Украина Западу?
Нужна. Но, без украинцев...