|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:47
Козак-характерник
Я
розраховував на більшу підтримку України Заходом. Що вони примусять їх виробити певні правила і стандарти, що наблизять Україну до Європи, хоча б в плані дотримання прав людини. Не кажучи вже про фінансову підтримку.
Нет.
Запад, это прежде всего, частная собственность.
Соответственно, Система Запада, отстаивает интересы «их» бизнеса, финансистов, политиков.
Зачем Западу сильная Украина?
Например, если в Украине, под украинским законодательством, строить заводы, которые будут производить Мерседесы или БМВ и продавать машины в Европу??
Это же куча рабочих мест, валюта и пр!
А что с этого немцам?
Или...вот, если мясо качественное в Европу поставлять?
В объёмах и по реальным ценам!
Стоп. А им оно надо? Где их интерес?
Там просто, на Западе.
Прибыль есть? Инвестируем.
Нет прибыли, риски высокие? Своим производителям конкуренция?
Не инвестируем!
Нужна Украина Западу?
Нужна. Но, без украинцев...
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 1856
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:54
ЛАД
Лох (лузер) может быть и культурным, рагуль может быть и миллионером.
Культура до одного места...
Лох, это Судьба, с молоком матери впитывается...
Рабская психология.
Рагуль, он же лох, это одно и то же.Умение красиво говорить, как и умение забивать гвозди, не означает Понимания Смысла происходящего!
Профессор-лох?
Элементарно!
Фермер лох? Почему нет?Основное сходство... Их легко обмануть!
Кстати, тема Лохов, актуальна для славян, как ни для кого другого.
Вот, ожидание, что «нам помогут, простят долги, накажут Россию и будут нас и детей наших учить, лечить и кормить бесплатно», просто Классика лоховедения!
Но верят, я в шоке! Верят, что вот делать Гансунечего больше, как ехать в Украину и за свои деньги, дороги нам ремонтировать!
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 1856
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 03:04
Replay написав:
Нужна Украина Западу?
Потрібна, якщо це їм довести...
А для того клепку в голові треба мати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 27553
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1902 раз.
- Подякували: 2081 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 04:13
Replay написав:Козак-характерник
Я
розраховував на більшу підтримку України Заходом. Що вони примусять їх виробити певні правила і стандарти, що наблизять Україну до Європи, хоча б в плані дотримання прав людини. Не кажучи вже про фінансову підтримку.
Нет.
Запад, это прежде всего, частная собственность.
Соответственно, Система Запада, отстаивает интересы «их» бизнеса, финансистов, политиков.
Зачем Западу сильная Украина?
Например, если в Украине, под украинским законодательством, строить заводы, которые будут производить Мерседесы или БМВ и продавать машины в Европу??
Это же куча рабочих мест, валюта и пр!
А что с этого немцам?
Или...вот, если мясо качественное в Европу поставлять?
В объёмах и по реальным ценам!
Стоп. А им оно надо? Где их интерес?
Там просто, на Западе.
Прибыль есть? Инвестируем.
Нет прибыли, риски высокие? Своим производителям конкуренция?
Не инвестируем!
Нужна Украина Западу?
Нужна. Но, без украинцев...
Бред.
А навіщо Заходу Прибалтика? Навіщо Греція? Румунія, Болгарія?
Прикольно - включили Румунію і Болгарію в ЕС, а Англію виперли... Вас напевно забули спитати про "Систему Запада".
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1979
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 04:22
Козак-характерник написав:
Я розраховував на більшу підтримку України Заходом. Що вони примусять їх виробити певні правила і стандарти, що наблизять Україну до Європи, хоча б в плані дотримання прав людини. Не кажучи вже про фінансову підтримку. Певною мірою, це також погана зовнішня дипломатія нашої псевдоеліти. Можна було виторгувати більше преференцій, враховуючи багато обіцянок, які Захід не виконав, той самий Будапешштський меморандум, відмова від ядерної зброї і не лише...Засранці...
По-перше Захід вже "не той". Немає там лідерів, одні "приспособленці".
По-друге - а що конкретно може зробити Захід? Дати грошей - так давали вже, все ж розкрадають... Тиснути на Росію - трошки тиснуть, а сильно тиснути їм нафіг треба. Все-таки їх економічні інтереси важливіші ніж Україна.
"Будапешштський меморандум" - тут відповідальність в першу чергу лежить на США. До чого тут Європа?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1979
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|