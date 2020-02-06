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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5453545454555456 Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:47 Козак-характерник Я розраховував на більшу підтримку України Заходом. Що вони примусять їх виробити певні правила і стандарти, що наблизять Україну до Європи, хоча б в плані дотримання прав людини. Не кажучи вже про фінансову підтримку.

Нет.

Запад, это прежде всего, частная собственность.

Соответственно, Система Запада, отстаивает интересы «их» бизнеса, финансистов, политиков.



Зачем Западу сильная Украина?

Например, если в Украине, под украинским законодательством, строить заводы, которые будут производить Мерседесы или БМВ и продавать машины в Европу??

Это же куча рабочих мест, валюта и пр!

А что с этого немцам?

Или...вот, если мясо качественное в Европу поставлять?

В объёмах и по реальным ценам!

Стоп. А им оно надо? Где их интерес?



Там просто, на Западе.

Прибыль есть? Инвестируем.

Нет прибыли, риски высокие? Своим производителям конкуренция?

Не инвестируем!



Нужна Украина Западу?

Нужна. Но, без украинцев... Нет.Запад, это прежде всего, частная собственность.Соответственно, Система Запада, отстаивает интересы «их» бизнеса, финансистов, политиков.Зачем Западу сильная Украина?Например, если в Украине, под украинским законодательством, строить заводы, которые будут производить Мерседесы или БМВ и продавать машины в Европу??Это же куча рабочих мест, валюта и пр!А что с этого немцам?Или...вот, если мясо качественное в Европу поставлять?В объёмах и по реальным ценам!Стоп. А им оно надо? Где их интерес?Там просто, на Западе.Прибыль есть? Инвестируем.Нет прибыли, риски высокие? Своим производителям конкуренция?Не инвестируем!Нужна Украина Западу?Нужна. Но, без украинцев... Replay

Повідомлень: 1856 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 02:54 ЛАД Лох (лузер) может быть и культурным, рагуль может быть и миллионером.

Культура до одного места...

Лох, это Судьба, с молоком матери впитывается...

Рабская психология.



Рагуль, он же лох, это одно и то же.



Умение красиво говорить, как и умение забивать гвозди, не означает Понимания Смысла происходящего!



Профессор-лох?

Элементарно!

Фермер лох? Почему нет?



Основное сходство... Их легко обмануть!



Кстати, тема Лохов, актуальна для славян, как ни для кого другого.

Вот, ожидание, что «нам помогут, простят долги, накажут Россию и будут нас и детей наших учить, лечить и кормить бесплатно», просто Классика лоховедения!



Но верят, я в шоке! Верят, что вот делать Гансунечего больше, как ехать в Украину и за свои деньги, дороги нам ремонтировать! Культура до одного места...Лох, это Судьба, с молоком матери впитывается...Рабская психология.Рагуль, он же лох, это одно и то же.Профессор-лох?Элементарно!Фермер лох? Почему нет?Кстати, тема Лохов, актуальна для славян, как ни для кого другого.Вот, ожидание, что «нам помогут, простят долги, накажут Россию и будут нас и детей наших учить, лечить и кормить бесплатно», просто Классика лоховедения!Но верят, я в шоке! Верят, что вот делать Гансунечего больше, как ехать в Украину и за свои деньги, дороги нам ремонтировать! Replay

Повідомлень: 1856 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 03:04 Replay написав: Нужна Украина Западу?

Нужна Украина Западу?

Потрібна, якщо це їм довести... А для того клепку в голові треба мати. Потрібна, якщо це їм довести...А для того клепку в голові треба мати. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27553 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 04:13 Replay написав: Козак-характерник Я розраховував на більшу підтримку України Заходом. Що вони примусять їх виробити певні правила і стандарти, що наблизять Україну до Європи, хоча б в плані дотримання прав людини. Не кажучи вже про фінансову підтримку.

Нет.

Запад, это прежде всего, частная собственность.

Соответственно, Система Запада, отстаивает интересы «их» бизнеса, финансистов, политиков.



Зачем Западу сильная Украина?

Например, если в Украине, под украинским законодательством, строить заводы, которые будут производить Мерседесы или БМВ и продавать машины в Европу??

Это же куча рабочих мест, валюта и пр!

А что с этого немцам?

Или...вот, если мясо качественное в Европу поставлять?

В объёмах и по реальным ценам!

Стоп. А им оно надо? Где их интерес?



Там просто, на Западе.

Прибыль есть? Инвестируем.

Нет прибыли, риски высокие? Своим производителям конкуренция?

Не инвестируем!



Нужна Украина Западу?

Нужна. Но, без украинцев... Нет.Запад, это прежде всего, частная собственность.Соответственно, Система Запада, отстаивает интересы «их» бизнеса, финансистов, политиков.Зачем Западу сильная Украина?Например, если в Украине, под украинским законодательством, строить заводы, которые будут производить Мерседесы или БМВ и продавать машины в Европу??Это же куча рабочих мест, валюта и пр!А что с этого немцам?Или...вот, если мясо качественное в Европу поставлять?В объёмах и по реальным ценам!Стоп. А им оно надо? Где их интерес?Там просто, на Западе.Прибыль есть? Инвестируем.Нет прибыли, риски высокие? Своим производителям конкуренция?Не инвестируем!Нужна Украина Западу?Нужна. Но, без украинцев...

Бред.

А навіщо Заходу Прибалтика? Навіщо Греція? Румунія, Болгарія?

Прикольно - включили Румунію і Болгарію в ЕС, а Англію виперли... Вас напевно забули спитати про "Систему Запада". Бред.А навіщо Заходу Прибалтика? Навіщо Греція? Румунія, Болгарія?Прикольно - включили Румунію і Болгарію в ЕС, а Англію виперли... Вас напевно забули спитати про "Систему Запада". andrijk777

Повідомлень: 1979 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 04:22 Козак-характерник написав: Я розраховував на більшу підтримку України Заходом. Що вони примусять їх виробити певні правила і стандарти, що наблизять Україну до Європи, хоча б в плані дотримання прав людини. Не кажучи вже про фінансову підтримку. Певною мірою, це також погана зовнішня дипломатія нашої псевдоеліти. Можна було виторгувати більше преференцій, враховуючи багато обіцянок, які Захід не виконав, той самий Будапешштський меморандум, відмова від ядерної зброї і не лише...Засранці... Я розраховував на більшу підтримку України Заходом. Що вони примусять їх виробити певні правила і стандарти, що наблизять Україну до Європи, хоча б в плані дотримання прав людини. Не кажучи вже про фінансову підтримку. Певною мірою, це також погана зовнішня дипломатія нашої псевдоеліти. Можна було виторгувати більше преференцій, враховуючи багато обіцянок, які Захід не виконав, той самий Будапешштський меморандум, відмова від ядерної зброї і не лише...Засранці...

По-перше Захід вже "не той". Немає там лідерів, одні "приспособленці".

По-друге - а що конкретно може зробити Захід? Дати грошей - так давали вже, все ж розкрадають... Тиснути на Росію - трошки тиснуть, а сильно тиснути їм нафіг треба. Все-таки їх економічні інтереси важливіші ніж Україна.

"Будапешштський меморандум" - тут відповідальність в першу чергу лежить на США. До чого тут Європа? По-перше Захід вже "не той". Немає там лідерів, одні "приспособленці".По-друге - а що конкретно може зробити Захід? Дати грошей - так давали вже, все ж розкрадають... Тиснути на Росію - трошки тиснуть, а сильно тиснути їм нафіг треба. Все-таки їх економічні інтереси важливіші ніж Україна."Будапешштський меморандум" - тут відповідальність в першу чергу лежить на США. До чого тут Європа? andrijk777

Повідомлень: 1979 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5453545454555456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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