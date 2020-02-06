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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5452545354545455> Додано: П'ят 07 лют, 2020 04:22 Козак-характерник написав: Я розраховував на більшу підтримку України Заходом. Що вони примусять їх виробити певні правила і стандарти, що наблизять Україну до Європи, хоча б в плані дотримання прав людини. Не кажучи вже про фінансову підтримку. Певною мірою, це також погана зовнішня дипломатія нашої псевдоеліти. Можна було виторгувати більше преференцій, враховуючи багато обіцянок, які Захід не виконав, той самий Будапешштський меморандум, відмова від ядерної зброї і не лише...Засранці... Я розраховував на більшу підтримку України Заходом. Що вони примусять їх виробити певні правила і стандарти, що наблизять Україну до Європи, хоча б в плані дотримання прав людини. Не кажучи вже про фінансову підтримку. Певною мірою, це також погана зовнішня дипломатія нашої псевдоеліти. Можна було виторгувати більше преференцій, враховуючи багато обіцянок, які Захід не виконав, той самий Будапешштський меморандум, відмова від ядерної зброї і не лише...Засранці...

По-перше Захід вже "не той". Немає там лідерів, одні "приспособленці".

По-друге - а що конкретно може зробити Захід? Дати грошей - так давали вже, все ж розкрадають... Тиснути на Росію - трошки тиснуть, а сильно тиснути їм нафіг треба. Все-таки їх економічні інтереси важливіші ніж Україна.

"Будапешштський меморандум" - тут відповідальність в першу чергу лежить на США. До чого тут Європа? По-перше Захід вже "не той". Немає там лідерів, одні "приспособленці".По-друге - а що конкретно може зробити Захід? Дати грошей - так давали вже, все ж розкрадають... Тиснути на Росію - трошки тиснуть, а сильно тиснути їм нафіг треба. Все-таки їх економічні інтереси важливіші ніж Україна."Будапешштський меморандум" - тут відповідальність в першу чергу лежить на США. До чого тут Європа? andrijk777

Повідомлень: 1979 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 237 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:33 andrijk777 написав: Козак-характерник написав: Я розраховував на більшу підтримку України Заходом. Що вони примусять їх виробити певні правила і стандарти, що наблизять Україну до Європи, хоча б в плані дотримання прав людини. Не кажучи вже про фінансову підтримку. Певною мірою, це також погана зовнішня дипломатія нашої псевдоеліти. Можна було виторгувати більше преференцій, враховуючи багато обіцянок, які Захід не виконав, той самий Будапешштський меморандум, відмова від ядерної зброї і не лише...Засранці... Я розраховував на більшу підтримку України Заходом. Що вони примусять їх виробити певні правила і стандарти, що наблизять Україну до Європи, хоча б в плані дотримання прав людини. Не кажучи вже про фінансову підтримку. Певною мірою, це також погана зовнішня дипломатія нашої псевдоеліти. Можна було виторгувати більше преференцій, враховуючи багато обіцянок, які Захід не виконав, той самий Будапешштський меморандум, відмова від ядерної зброї і не лише...Засранці...

По-перше Захід вже "не той". Немає там лідерів, одні "приспособленці".

По-друге - а що конкретно може зробити Захід? Дати грошей - так давали вже, все ж розкрадають... Тиснути на Росію - трошки тиснуть, а сильно тиснути їм нафіг треба. Все-таки їх економічні інтереси важливіші ніж Україна.

"Будапешштський меморандум" - тут відповідальність в першу чергу лежить на США. До чого тут Європа? По-перше Захід вже "не той". Немає там лідерів, одні "приспособленці".По-друге - а що конкретно може зробити Захід? Дати грошей - так давали вже, все ж розкрадають... Тиснути на Росію - трошки тиснуть, а сильно тиснути їм нафіг треба. Все-таки їх економічні інтереси важливіші ніж Україна."Будапешштський меморандум" - тут відповідальність в першу чергу лежить на США. До чого тут Європа?

Захід - це і Європа, і США. Що міг зробити? Я вже частково написав вище про правила і стандарти, в будь якій сфері. Найголовніше - тиснути на нашу псевдоеліту таким чином, щоб примусити їх модернізувати державу. А фінансова допомога, це не лише кредити і транши, але й відкриття свого ринку, чи принаймні збільшення квот, збільшення інвестицій. Також військова підтримка. Якщо Україні відвели роль форпосту Заходу на сході Європи, то треба активніше допомогати. Також це має ідеологічне і геополітичне значення для Заходу - побудувати першу успішну серед східнослов'янських країн. Захід - це і Європа, і США. Що міг зробити? Я вже частково написав вище про правила і стандарти, в будь якій сфері. Найголовніше - тиснути на нашу псевдоеліту таким чином, щоб примусити їх модернізувати державу. А фінансова допомога, це не лише кредити і транши, але й відкриття свого ринку, чи принаймні збільшення квот, збільшення інвестицій. Також військова підтримка. Якщо Україні відвели роль форпосту Заходу на сході Європи, то треба активніше допомогати. Також це має ідеологічне і геополітичне значення для Заходу - побудувати першу успішну серед східнослов'янських країн. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27554 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:41 Козак-характерник написав: [

Захід - це і Європа, і США. Що міг зробити? Я вже частково написав вище про правила і стандарти, в будь якій сфері. Найголовніше - тиснути на нашу псевдоеліту таким чином, щоб примусити їх модернізувати державу. А фінансова допомога, це не лише кредити і транши, але й відкриття свого ринку, чи принаймні збільшення квот, збільшення інвестицій. Також військова підтримка. Якщо Україні відвели роль форпосту Заходу на сході Європи, то треба активніше допомогати. Також це має ідеологічне і геополітичне значення для Заходу - побудувати першу успішну серед східнослов'янських країн. Захід - це і Європа, і США. Що міг зробити? Я вже частково написав вище про правила і стандарти, в будь якій сфері. Найголовніше - тиснути на нашу псевдоеліту таким чином, щоб примусити їх модернізувати державу. А фінансова допомога, це не лише кредити і транши, але й відкриття свого ринку, чи принаймні збільшення квот, збільшення інвестицій. Також військова підтримка. Якщо Україні відвели роль форпосту Заходу на сході Європи, то треба активніше допомогати. Також це має ідеологічне і геополітичне значення для Заходу - побудувати першу успішну серед східнослов'янських країн.



ну а ежели эта східнослов'янська країна не желает быть успішной?

если она почти 30лет ходит по граблям, теряя территории и население.

как ему, западу, быть? ну а ежели эта східнослов'янська країна не желает быть успішной?если она почти 30лет ходит по граблям, теряя территории и население.как ему, западу, быть? 19yuriy91 Повідомлень: 2323 З нами з: 15.09.12 Подякував: 229 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 09:53 19yuriy91 написав: ну а ежели эта східнослов'янська країна не желает быть успішной?

если она почти 30лет ходит по граблям, теряя территории и население.

как ему, западу, быть? ну а ежели эта східнослов'янська країна не желает быть успішной?если она почти 30лет ходит по граблям, теряя территории и население.как ему, западу, быть?

Через не хочу діяти... Через не хочу діяти... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27554 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:02 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: 1. Т.е. раздел Чехословаки всё же таки был.

Тогда к чему Ваши слова в ответе Аlександр"у?

2. Уже задавал вопрос - если Вам приставят пистолет к виску и потребуют "Кошелёк или жизнь!", а окружающие будут смотреть и говорить" "Да отдай ты ему, а мы гарантируем, что трусы он с тебя не снимет. А если не отдашь, то мы тебя вообще защищать не будем. Пусть и трусы заберёт".

Думаю, в такой ситуации Вы согласитесь. Это будет "добровільна згода"? 1. Т.е. раздел Чехословаки всё же таки был.Тогда к чему Ваши слова в ответе Аlександр"у?2. Уже задавал вопрос - если Вам приставят пистолет к виску и потребуют "Кошелёк или жизнь!", а окружающие будут смотреть и говорить" "Да отдай ты ему, а мы гарантируем, что трусы он с тебя не снимет. А если не отдашь, то мы тебя вообще защищать не будем. Пусть и трусы заберёт".Думаю, в такой ситуации Вы согласитесь. Это будет "добровільна згода"?

Щось я не пригадую випадків, коли країна, без війни чи окупації, погоджувалась на безкомпенсаційну цесію, тільки під дією шантажу. Крім довоєнної Чехословаччини.

Ми Крим здали без бою, але це окупація, а не цесія. Щось я не пригадую випадків, коли країна, без війни чи окупації, погоджувалась на безкомпенсаційну цесію, тільки під дією шантажу. Крім довоєнної Чехословаччини.Ми Крим здали без бою, але це окупація, а не цесія. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9892 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1101 раз. Подякували: 1218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:04 Козак-характерник написав: 19yuriy91 написав: ну а ежели эта східнослов'янська країна не желает быть успішной?

если она почти 30лет ходит по граблям, теряя территории и население.

как ему, западу, быть? ну а ежели эта східнослов'янська країна не желает быть успішной?если она почти 30лет ходит по граблям, теряя территории и население.как ему, западу, быть?

Через не хочу діяти... Через не хочу діяти...

тут такой ещё вопрос.

насколько оно им это надо?

перед кем они будут демонстрировать успішну країну?

это раньше было соревнование двух систем, сейчас одна система приказала долго жить.

перед рашей?

так им и на внутренние дела расейские, практически, плевать, шо хотят, то пускай и творят со своим народом, тока шоб мировой порядок не нарушали. как с китаем. тут такой ещё вопрос.насколько оно им это надо?перед кем они будут демонстрировать успішну країну?это раньше было соревнование двух систем, сейчас одна система приказала долго жить.перед рашей?так им и на внутренние дела расейские, практически, плевать, шо хотят, то пускай и творят со своим народом, тока шоб мировой порядок не нарушали. как с китаем. 19yuriy91 Повідомлень: 2323 З нами з: 15.09.12 Подякував: 229 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:07 Украинской политической элите пора уже признать и честно объявить народу, что проект "Украина" провален. Государство в таком виде не может существовать. Из старого сарая нельзя сделать хороший дом, надо всё к ч.м. ломать и строить новое здание или объявить всем жильцам собирать монатки и искать себе новое жилье. И чем быстрее это все поймут тем лучше. YKK

Повідомлень: 1299 З нами з: 30.10.13 Подякував: 321 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:27 Юрий91 YKK

Вроде и не нужна. Вроде провален.



Но у меня имхо такое: нужна и не провален.

Хотя бы потому что развал-провал такой огромнейшей страны, как Украина, как раз и будет демонстрацией провала-развала имеющейся глобальной мировой системы.

Ведь так и другие могут посыпаться.

Поэтому нас поддерживают.

Не дают нашим отупевшим от жлобства олигархам и пр. можновладцям разойтись по полной.



Нас не развивают...

Но всё-таки удерживают в рамках, поддерживают.



А так -- страна, как страна. Из подобного разряда.

И всяко конечно может быть ... вплоть до сирийского-иракского и т.п. формата.



*хуторская страна* (с) Корбан.

Хуторская - не в обидном смысле, а в объективном.

Я разве что добавил, что с *проклятием* экономико-географического положения (подобно проклятию нефтяных стран). detroytred

Повідомлень: 23028 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:34 Re: Політичні дискусії detroytred написав: И всяко конечно может быть ... вплоть до сирийского-иракского и т.п. формата. И всяко конечно может быть ... вплоть до сирийского-иракского и т.п. формата. 1 Не буде

2 Агресія росії розбудила Україну

3 Як би не підтримувала росія прихід до влади лояльної для себе еліти - ті хто приходив буквально за пів року ставали націоналістами

4 Щоб там не розповідав шапо чи волгарь-але зменшення населення відбувається в основному за рахунок зменшення євреїв і росіян - тобто поступово Україна перетворюється в мононацію ( той самий шлях пройшли прибалти, але набагато швидше).

5 Якраз проект ОРДЛО -показав кількість прихильників новоросії...Новоросія-це провальний проект для росії(навіть у випадку коли ми втратимо 4% території і 5% населення) відгородившись від Криму і ОРДЛО

До речі цей крок пришвидшить ймовірність приєднання в майбутньому земель Білгородщини і Кубані

Так що питання відкрите

Хто-Кого? 1 Не буде2 Агресія росії розбудила Україну3 Як би не підтримувала росія прихід до влади лояльної для себе еліти - ті хто приходив буквально за пів року ставали націоналістами4 Щоб там не розповідав шапо чи волгарь-але зменшення населення відбувається в основному за рахунок зменшення євреїв і росіян - тобто поступово Україна перетворюється в мононацію ( той самий шлях пройшли прибалти, але набагато швидше).5 Якраз проект ОРДЛО -показав кількість прихильників новоросії...Новоросія-це провальний проект для росії(навіть у випадку коли ми втратимо 4% території і 5% населення) відгородившись від Криму і ОРДЛОДо речі цей крок пришвидшить ймовірність приєднання в майбутньому земель Білгородщини і КубаніТак що питання відкритеХто-Кого? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22002 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:37 detroytred написав: Юрий91 YKK

Вроде и не нужна. Вроде провален.



Но у меня имхо такое: нужна и не провален.

Хотя бы потому что развал-провал такой огромнейшей страны, как Украина, как раз и будет демонстрацией провала-развала имеющейся глобальной мировой системы.

Ведь так и другие могут посыпаться.

Поэтому нас поддерживают.

Не дают нашим отупевшим от жлобства олигархам и пр. можновладцям разойтись по полной.



Нас не развивают...

Но всё-таки удерживают в рамках, поддерживают.



А так -- страна, как страна. Из подобного разряда.

И всяко конечно может быть ... вплоть до сирийского-иракского и т.п. формата.



*хуторская страна* (с) Корбан.

Хуторская - не в обидном смысле, а в объективном.

Я разве что добавил, что с *проклятием* экономико-географического положения (подобно проклятию нефтяных стран). Юрий91 YKKВроде и не нужна. Вроде провален.Но у меня имхо такое: нужна и не провален.Хотя бы потому что развал-провал такой огромнейшей страны, как Украина, как раз и будет демонстрацией провала-развала имеющейся глобальной мировой системы.Ведь так и другие могут посыпаться.Поэтому нас поддерживают.Не дают нашим отупевшим от жлобства олигархам и пр. можновладцям разойтись по полной.Нас не развивают...Но всё-таки удерживают в рамках, поддерживают.А так -- страна, как страна. Из подобного разряда.И всяко конечно может быть ... вплоть до сирийского-иракского и т.п. формата.*хуторская страна* (с) Корбан.Хуторская - не в обидном смысле, а в объективном.Я разве что добавил, что с *проклятием* экономико-географического положения (подобно проклятию нефтяных стран).



я, в принципе, это и имел в виду.

провален в качестве "второй франции", а так будет себе, как Вы и пишите - низенько, низенько. я, в принципе, это и имел в виду.провален в качестве "второй франции", а так будет себе, как Вы и пишите - низенько, низенько. 19yuriy91 Повідомлень: 2323 З нами з: 15.09.12 Подякував: 229 раз. Подякували: 345 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5452545354545455> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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