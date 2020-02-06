Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:38

ЛАД написав: Ладно, захотели поставить памятник Бандере, поставили. Он хоть в концлагере был во время войны, а не воевал с Красной Армией и советскими партизанами. Но этого мало, надо ставить памятники и присваивать улицам имена людей, явно замаравших себя сотрудничеством с нацистами. При этом надо ещё и добиваться уничтожения памятников и переименования улиц, названных в честь реальных героев той войны, причём, не только во Львове, но и в Киеве, и в Харькове. Почему какой-то Вятрович и иже с ним имеют право определять кого должна чтить вся Украина?

"Декоммунизация" проводится примитивно и топорно. Впрочем, как и всё остальное.

Как, к примеру, и украинизация. Тут рассказывали (врали) о принудительной русификации в Союзе. Но я прекрасно помню, сколько детских книжек на украинском было в те времена. Сейчас искал книжку-азбуку для внучки. На украинском купил. На русском ничего приличного нет. Так когда принудиловка - в тоталитарном Союзе или в "демократической" Украине? Ладно, захотели поставить памятник Бандере, поставили. Он хоть в концлагере был во время войны, а не воевал с Красной Армией и советскими партизанами. Но этого мало, надо ставить памятники и присваивать улицам имена людей, явно замаравших себя сотрудничеством с нацистами. При этом надо ещё и добиваться уничтожения памятников и переименования улиц, названных в честь реальных героев той войны, причём, не только во Львове, но и в Киеве, и в Харькове. Почему какой-то Вятрович и иже с ним имеют право определять кого должна чтить вся Украина?"Декоммунизация" проводится примитивно и топорно. Впрочем, как и всё остальное.Как, к примеру, и украинизация. Тут рассказывали (врали) о принудительной русификации в Союзе. Но я прекрасно помню, сколько детских книжек на украинском было в те времена. Сейчас искал книжку-азбуку для внучки. На украинском купил. На русском ничего приличного нет. Так когда принудиловка - в тоталитарном Союзе или в "демократической" Украине?

Коли тижневик «Заграва», редактором якого був Дмитро Донцов, уперше вийшов з друку 1 квітня 1920 р., у пресі його стали називати «фашистським». Тижневик опублікував передову статтю під назвою «Чи ми фашисти?». У статті йшлося про те, що фашизм не є злом, а навпаки.



«Якщо пріоритет національного перед соціальним, ворожість до інтернаціоналізму, націоналізм як практика щоденного життя є програмою фашизму, - відповів автор статті, - про мене, ми є фашистами!».



Хоча публіцисти з табору ОУН(Б) не раз заперечували зв’язок ідеології інтегрального націоналізму з фашизмом, однак факти свідчать про інше. Достатньо почитати твори того ж таки Донцова, який вбачав у фашизмі прояви духу, який оздоровить Європу: «Цей дух прокинувся у Франції, прокидається на Наддніпрянщині. Рух, що зачався в Італії, а тепер в Німеччині, оздоровить затроєну Людвіками, Айнштайнами, Ромен Ролянами, Маргаритами, Барбюсами і Горькими духовну атмосферу Європи, створить нову громадянську думку, нову скалю громадських і особистих вартостей, яка не толеруватиме обік себе гангрени марксизму».

Варто зауважити, що, захоплюючись італійським фашизмом і намагаючись його наслідувати, діячі ОУН досить критично ставились до німецького націонал-соціалізму. Так, зокрема, Є. Онацький засуджував расову теорію нацизму.



Щоправда, попри критичне ставлення до нацизму ОУН пішла на співпрацю з гітлерівцями. Союз цей був суто прагматичним. Українські націоналісти (особливо крило Андрія Мельника) вважали гітлерівську Німеччину природним союзником у боротьбі із СРСР та Польщею і вірили, що фюрер нацистів, діючи у власних інтересах, допоможе створити самостійну Україну. Згодом життя переконало в марності цих сподівань.



Союз з нацистами не тільки призвів до самоізоляції ОУН і унеможливив її співпрацю з західними демократіями у боротьбі за самостійну Українську державу, він сприяв також проникненню в ідеологію ОУН елементів расизму та антисемітизму. Чого варта тільки відозва Степана Бандери, яка розповсюджувалась від 30 червня до 1 липня 1941 р. і в якій є такий заклик: «Народе! Знай! Москва, Польща, Мадяри, Жидва - це твої вороги. Нищ їх!». І знищували. Оунівці сприйняли і концепцію моноетнічної держави, яка логічно вела до етнічних чисток.



Загалом можна визнати, що український інтегральний націоналізм повною мірою є синтезом французького інтегрального націоналізму, італійського фашизму та українського консерватизму.

Отже, український інтегральний націоналізм справді мав чимало спільного з фашизмом, і їх ототожнення не є безпідставним. Ідеологія ОУН повністю відповідає і шести пунктам «Фашистського мінімуму», сформульованого Ернстом Нольте (антимарксизм, антилібералізм, антиконсерватизм, принцип вождізму, партія - армія, тоталітаризм як мета), і деяким іншим визначенням фашизму.



Ярослав Грицак, даючи оцінку ідеології ОУН, слушно зауважив: «Попри всі відмінності в ідеології, молоді радянські комуністи, німецькі нацисти й українські націоналісти мали багато спільного: всі вони були дітьми своєї епохи. Відкидання моралі, заперечення демократії, ксенофобія до «ворожих» класів чи націй, волюнтаризм і тяжіння до екстремального радикалізму стали головними рисами їх колективного портрета».



Проте все це стосується передусім програм ОУН зразка 1929, 1939, 1941 років. На початку статті ми згадували про зміну політико-програмних настанов ОУН, затверджених у серпні 1943 р.,насамперед відмову від гасла «Україна для українців» і спроби демократизації ОУН, відмову від вождизму. Декларативними чи ні були ці настанови? Однозначно важко сказати... Проте практика переслідування людей за національною ознакою, зокрема євреїв, відійшла в минуле.

Місцевих героїв війни ніхто не чіпав. Якщо місцевий був Героєм СРСР, то і пам'ятник йому залишився, і вулиці чи школи ніхто не перейменовував. Так само і місцеві герої УПА - Шухевич, Бандера чи інші. А те, що деякі служили в СС "Галичина", то міліція чи прикордонники теж були в НКВД, в якого руки по лікоть в крові.Інша справа, що не була засуджена ідеологія ОУН-УПА, яка, по суті, була фашистською:Коротше кажучи, часи тоді були такі - заперечення демократії, вождизм, насилля. Зараз йде нове коло кризи демократичних цінностей, тільки замість вождів обирають фріків-популістів.