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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5453545454555456>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:38

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Ладно, захотели поставить памятник Бандере, поставили. Он хоть в концлагере был во время войны, а не воевал с Красной Армией и советскими партизанами. Но этого мало, надо ставить памятники и присваивать улицам имена людей, явно замаравших себя сотрудничеством с нацистами. При этом надо ещё и добиваться уничтожения памятников и переименования улиц, названных в честь реальных героев той войны, причём, не только во Львове, но и в Киеве, и в Харькове. Почему какой-то Вятрович и иже с ним имеют право определять кого должна чтить вся Украина?
"Декоммунизация" проводится примитивно и топорно. Впрочем, как и всё остальное.
Как, к примеру, и украинизация. Тут рассказывали (врали) о принудительной русификации в Союзе. Но я прекрасно помню, сколько детских книжек на украинском было в те времена. Сейчас искал книжку-азбуку для внучки. На украинском купил. На русском ничего приличного нет. Так когда принудиловка - в тоталитарном Союзе или в "демократической" Украине?

Місцевих героїв війни ніхто не чіпав. Якщо місцевий був Героєм СРСР, то і пам'ятник йому залишився, і вулиці чи школи ніхто не перейменовував. Так само і місцеві герої УПА - Шухевич, Бандера чи інші. А те, що деякі служили в СС "Галичина", то міліція чи прикордонники теж були в НКВД, в якого руки по лікоть в крові.
Інша справа, що не була засуджена ідеологія ОУН-УПА, яка, по суті, була фашистською:
https://history.vn.ua/journal/2_13/6.html
Коли тижневик «Заграва», редактором якого був Дмитро Донцов, уперше вийшов з друку 1 квітня 1920 р., у пресі його стали називати «фашистським». Тижневик опублікував передову статтю під назвою «Чи ми фашисти?». У статті йшлося про те, що фашизм не є злом, а навпаки.

«Якщо пріоритет національного перед соціальним, ворожість до інтернаціоналізму, націоналізм як практика щоденного життя є програмою фашизму, - відповів автор статті, - про мене, ми є фашистами!».

Хоча публіцисти з табору ОУН(Б) не раз заперечували зв’язок ідеології інтегрального націоналізму з фашизмом, однак факти свідчать про інше. Достатньо почитати твори того ж таки Донцова, який вбачав у фашизмі прояви духу, який оздоровить Європу: «Цей дух прокинувся у Франції, прокидається на Наддніпрянщині. Рух, що зачався в Італії, а тепер в Німеччині, оздоровить затроєну Людвіками, Айнштайнами, Ромен Ролянами, Маргаритами, Барбюсами і Горькими духовну атмосферу Європи, створить нову громадянську думку, нову скалю громадських і особистих вартостей, яка не толеруватиме обік себе гангрени марксизму».

Варто зауважити, що, захоплюючись італійським фашизмом і намагаючись його наслідувати, діячі ОУН досить критично ставились до німецького націонал-соціалізму. Так, зокрема, Є. Онацький засуджував расову теорію нацизму.

Щоправда, попри критичне ставлення до нацизму ОУН пішла на співпрацю з гітлерівцями. Союз цей був суто прагматичним. Українські націоналісти (особливо крило Андрія Мельника) вважали гітлерівську Німеччину природним союзником у боротьбі із СРСР та Польщею і вірили, що фюрер нацистів, діючи у власних інтересах, допоможе створити самостійну Україну. Згодом життя переконало в марності цих сподівань.

Союз з нацистами не тільки призвів до самоізоляції ОУН і унеможливив її співпрацю з західними демократіями у боротьбі за самостійну Українську державу, він сприяв також проникненню в ідеологію ОУН елементів расизму та антисемітизму. Чого варта тільки відозва Степана Бандери, яка розповсюджувалась від 30 червня до 1 липня 1941 р. і в якій є такий заклик: «Народе! Знай! Москва, Польща, Мадяри, Жидва - це твої вороги. Нищ їх!». І знищували. Оунівці сприйняли і концепцію моноетнічної держави, яка логічно вела до етнічних чисток.

Загалом можна визнати, що український інтегральний націоналізм повною мірою є синтезом французького інтегрального націоналізму, італійського фашизму та українського консерватизму.

Отже, український інтегральний націоналізм справді мав чимало спільного з фашизмом, і їх ототожнення не є безпідставним. Ідеологія ОУН повністю відповідає і шести пунктам «Фашистського мінімуму», сформульованого Ернстом Нольте (антимарксизм, антилібералізм, антиконсерватизм, принцип вождізму, партія - армія, тоталітаризм як мета), і деяким іншим визначенням фашизму.

Ярослав Грицак, даючи оцінку ідеології ОУН, слушно зауважив: «Попри всі відмінності в ідеології, молоді радянські комуністи, німецькі нацисти й українські націоналісти мали багато спільного: всі вони були дітьми своєї епохи. Відкидання моралі, заперечення демократії, ксенофобія до «ворожих» класів чи націй, волюнтаризм і тяжіння до екстремального радикалізму стали головними рисами їх колективного портрета».

Проте все це стосується передусім програм ОУН зразка 1929, 1939, 1941 років. На початку статті ми згадували про зміну політико-програмних настанов ОУН, затверджених у серпні 1943 р.,насамперед відмову від гасла «Україна для українців» і спроби демократизації ОУН, відмову від вождизму. Декларативними чи ні були ці настанови? Однозначно важко сказати... Проте практика переслідування людей за національною ознакою, зокрема євреїв, відійшла в минуле.


Коротше кажучи, часи тоді були такі - заперечення демократії, вождизм, насилля. Зараз йде нове коло кризи демократичних цінностей, тільки замість вождів обирають фріків-популістів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:42

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Хотя бы потому что развал-провал такой огромнейшей страны, как Украина, как раз и будет демонстрацией провала-развала имеющейся глобальной мировой системы.

А разве это не так? Разве именно не об этом свидетельствует развал Советского Союза, Югославии, слабая жизнеспособность обломков, процессы на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, да и в самих Европе и США?
Послевоенное устройство мира рушится, как ледники Антарктиды.. И если о новом мировом порядке, разделе мира и сферах влияния не договорятся по-хорошему - будут договариваться по-плохому после третьей мировой...
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:43

Re: Політичні дискусії

  YKK написав:Украинской политической элите пора уже признать и честно объявить народу, что проект "Украина" провален. Государство в таком виде не может существовать. Из старого сарая нельзя сделать хороший дом, надо всё к ч.м. ломать и строить новое здание или объявить всем жильцам собирать монатки и искать себе новое жилье. И чем быстрее это все поймут тем лучше.

Як там живеться, в самостійному нужнику? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:46

Будивельник
После горящего Майдана в центре Киева и пуйловского военного вторжения -- предполагать можно запросто.

*Разбудила*? -- я не зря давал Ганапольского.
Харахориться патритам и *патриотам* можно сколько угодно...
Но реальная картинка иная.

А если бы пересичный увидел-узнал реальную картинку (реальные мысли, цели, отношения и т.д.) в армии (где лучшие из лучших, так сказать), то обомлел))


Не нужно никого *будить*, нужно платить бабки и укреплять законность. И так во всех сферах.
Всё!!!
Это первично.
Патриотизм и пр. потом запросто натянутся на этот фундамент.

Наоборот -- не получится.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:53

Re: Політичні дискусії

  fokus написав:Послевоенное устройство мира рушится, как ледники Антарктиды.. И если о новом мировом порядке, разделе мира и сферах влияния не договорятся по-хорошему - будут договариваться по-плохому после третьей мировой...

Нічого нового не відбувається. З усіх ідеологій 19-го сторіччя переміг націоналізм. Кожна нація хоче мати свою державу. Тільки цей процес полюбляє революції, конфлікти і війни. От вони і почались, коли СРСР програв холодну війну, чи почалась арабська весна (війна) між сунітами і шиїтами.
Так що цей процес самовизначення націй буде йти ще не одне десятиліття (століття), тому і Історія ще довго не закінчиться...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:53

  fokus написав:
  detroytred написав:Хотя бы потому что развал-провал такой огромнейшей страны, как Украина, как раз и будет демонстрацией провала-развала имеющейся глобальной мировой системы.

А разве это не так? Разве именно не об этом свидетельствует развал Советского Союза, Югославии, слабая жизнеспособность обломков, процессы на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, да и в самих Европе и США?
Послевоенное устройство мира рушится, как ледники Антарктиды.. И если о новом мировом порядке, разделе мира и сферах влияния не договорятся по-хорошему - будут договариваться по-плохому после третьей мировой...

Моё мнение -- не рушится, а преобразовывается.

Всяко конечно может быть.
Но ключ решения лежит в Штатах, на самих Штатах.
Насколько глубоко они позволят зайти протекционизму, трампинизации.

Частичный, не глубокий откат глобализации, выражающийся в реванше консерваторов, позитивен. Разрушит преграды к дальнейшим шагам на новый уровень глобализации.
А вот удержат ли в узде? Конечно вопрос.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:56

  fokus написав:И если о новом мировом порядке, разделе мира и сферах влияния не договорятся по-хорошему - будут договариваться по-плохому после третьей мировой...
Страшилки мають право на життя..
Але гляньте логічно
1 США знаходиться на материку-тому жодна армія світу(наприклад китайська) - не в стані захопити США
Отже висновок
зіткнення США(перша армія світу) і Китай(друга чи третя армія світу) - не можливе
2 Всі високорозвинуті економіки знаходяться в НАТО+Японія яка є сателітом США - тут також ймовірність бойових дій Франції проти Італії чи Англяї з Іспанією - це фантастика...
3 Ірак розгромлений. Іран задавлений санкціями+є противага у вигляді Ізраїлю - конфлікт можливий - але це не третя світова
4 Індія-Китай - як найбільш населенні - можливо ,але все одно це локальний конфлікт
5 Найбільш вірогідний
Китай-Росія....
Знову ж локальний і поки що я не знаю кого буде підтримувати Захід в цьому конфлікті....
До речі, спроби захоплення України з боку росії - якраз є аргументом який схиляє мене до думки , що керівництво росії підозрює що у випадку конфлікту росія-КНР - захід підтримає КНР і всі території росії по Уральські гори - відійдуть китаю.
Але якщо на цей момент росії вдасться приєднати Україну - то європейську Державу з населенням в 100 млн - Заходу прийдеться захищати від посягань Китаю.
6 Виходячи з п5 - мені вигідніше щоб
а - Україна зараз вистояла
б - у випадку конфлікту росія-китай - Захід підтримував Україну... до якої можна булоб приєднати осколки російської імперії.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:58

  lapay написав:
  fokus написав:Послевоенное устройство мира рушится, как ледники Антарктиды.. И если о новом мировом порядке, разделе мира и сферах влияния не договорятся по-хорошему - будут договариваться по-плохому после третьей мировой...

Нічого нового не відбувається. З усіх ідеологій 19-го сторіччя переміг націоналізм. Кожна нація хоче мати свою державу. Тільки цей процес полюбляє революції, конфлікти і війни. От вони і почались, коли СРСР програв холодну війну, чи почалась арабська весна (війна) між сунітами і шиїтами.
Так що цей процес самовизначення націй буде йти ще не одне десятиліття (століття), тому і Історія ще довго не закінчиться...

Соединённые Штаты Европы не согласятся с Вами))

Украина не вписалась в сей процесс (не важно по каким причинам, важен факт) и ... результат за окошком.
Сорос (по сути являющийся предпоследним инструментом глобалистов) сегодня вписывает Украину.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:02

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Соединённые Штаты Европы не согласятся с Вами))

Їм до штатів ще дуже далеко. Глобалізація не відміняє держави і їх мовно-національну політику. Інакше мільйон каталонців ніколи б не вийшов на вулиці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:08

  lapay написав:
  detroytred написав:Соединённые Штаты Европы не согласятся с Вами))

Їм до штатів ще дуже далеко. Глобалізація не відміняє держави і їх мовно-національну політику. Інакше мільйон каталонців ніколи б не вийшов на вулиці.

Далеко. Но направление-то.
Не отменяет. Но уменьшает и будет уменьшать.

Пример каталонцев из разряда -- исключение лишь подчёркивает правило.

Об уменьшении роли государства ... написано очень много.
detroytred
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