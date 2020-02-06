Не треба плутати глобалізацію зі скасуванням держав, як Маркс сплутав монополії з соціалізмом. Глобалізація - це міжнародний розподіл праці, уніфікація правил для бізнесу, а мовно-націоальні питання були, є і будуть "власністю" держави. Навіть в ЄС.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:16
Re: Політичні дискусії
Не треба плутати глобалізацію зі скасуванням держав, як Маркс сплутав монополії з соціалізмом. Глобалізація - це міжнародний розподіл праці, уніфікація правил для бізнесу, а мовно-націоальні питання були, є і будуть "власністю" держави. Навіть в ЄС.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:28
Так я и не говорил о крайности - о скасуваннi.
Я указывал на уменьшение.
О крайности (скасуваннi) говорили только Вы))
Не стоит сужать-то глобализацию только до международного разделения труда.
Мовно-национальнi питання трансформируются хоть под керiвництвом державы, хоть без.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:42
Re: Політичні дискусії
От і не треба. І в ЄС йдуть і будуть йти сепаратиські процеси, і за межами ЄС (і в нас теж). Там, де колонізатори малювали кордони держав під лінійку, неминуче йдуть і будуть йти національно-релігійні рухи і війни. Особливо на БС і в Африці. Глобалізація чи демократія ніяк не вплине на цей процес. Еритрея вийшла, зі складу Ефіопії, після 20 років війни, Ісландія стала незалежною після референдуму в 1944 році. Результат однаковий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:08
Re: Політичні дискусії
Ну.. разрушение - тоже в своем роде преобразование
Вы считаете, что глобализация и есть послевоенный мировой порядок? На мой взгляд наоборот, именно глобализация его и разрушила. В смысле преобразовала Да так преобразовала, что он стал слишком неустойчив.. Система с одной точкой опоры никогда не будет устойчива.
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