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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5453545454555456
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:16

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Далеко. Но направление-то.
Не отменяет. Но уменьшает и будет уменьшать.

Пример каталонцев из разряда -- исключение лишь подчёркивает правило.

Об уменьшении роли государства ... написано очень много.

Не треба плутати глобалізацію зі скасуванням держав, як Маркс сплутав монополії з соціалізмом. Глобалізація - це міжнародний розподіл праці, уніфікація правил для бізнесу, а мовно-націоальні питання були, є і будуть "власністю" держави. Навіть в ЄС.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:28

  lapay написав:
  detroytred написав:Далеко. Но направление-то.
Не отменяет. Но уменьшает и будет уменьшать.

Пример каталонцев из разряда -- исключение лишь подчёркивает правило.

Об уменьшении роли государства ... написано очень много.

Не треба плутати глобалізацію зі скасуванням держав, як Маркс сплутав монополії з соціалізмом. Глобалізація - це міжнародний розподіл праці, уніфікація правил для бізнесу, а мовно-націоальні питання були, є і будуть "власністю" держави. Навіть в ЄС.

Так я и не говорил о крайности - о скасуваннi.
Я указывал на уменьшение.
О крайности (скасуваннi) говорили только Вы))

Не стоит сужать-то глобализацию только до международного разделения труда.
Мовно-национальнi питання трансформируются хоть под керiвництвом державы, хоть без.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:42

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Не стоит сужать-то глобализацию только до международного разделения труда.
Мовно-национальнi питання трансформируются хоть под керiвництвом державы, хоть без.

От і не треба. І в ЄС йдуть і будуть йти сепаратиські процеси, і за межами ЄС (і в нас теж). Там, де колонізатори малювали кордони держав під лінійку, неминуче йдуть і будуть йти національно-релігійні рухи і війни. Особливо на БС і в Африці. Глобалізація чи демократія ніяк не вплине на цей процес. Еритрея вийшла, зі складу Ефіопії, після 20 років війни, Ісландія стала незалежною після референдуму в 1944 році. Результат однаковий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:08

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Моё мнение -- не рушится, а преобразовывается.

Ну.. разрушение - тоже в своем роде преобразование :-)
  detroytred написав:Частичный, не глубокий откат глобализации, выражающийся в реванше консерваторов, позитивен.

Вы считаете, что глобализация и есть послевоенный мировой порядок? На мой взгляд наоборот, именно глобализация его и разрушила. В смысле преобразовала :-) Да так преобразовала, что он стал слишком неустойчив.. Система с одной точкой опоры никогда не будет устойчива.
fokus
 
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