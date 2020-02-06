Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:47

lapay написав: Puente написав: Щось ви якось обмежуєтеся ... Якщо корпорація ( реально промислово-фінансова) має бюджет набагато більший бюджету багатьох країн , в яких вона присутня - вона будь-які питання буде вирішувати як їй треба . І економічні , і політичні - і мовні чи релігійні . Щось ви якось обмежуєтеся ... Якщо корпорація ( реально промислово-фінансова) має бюджет набагато більший бюджету багатьох країн , в яких вона присутня - вона будь-які питання буде вирішувати як їй треба . І економічні , і політичні - і мовні чи релігійні .

Особливо на БС.

Це поки держава слабка, то якась корпорація чи сильніша держава може щось там "порішати". Як тільки держава трохи нарощує економічні м'язи, так відразу посилає "патронів" від внутрішніх питань. Аравія що хоче, те і робить зі своїми, аж до закидування камінням невірних дружин. Так само почали "посилати" РФ, Угорщина чи Польща. Навіть дохла Україна намагається, поки чергова криза не схопить за балабони. Особливо на БС.Це поки держава слабка, то якась корпорація чи сильніша держава може щось там "порішати". Як тільки держава трохи нарощує економічні м'язи, так відразу посилає "патронів" від внутрішніх питань. Аравія що хоче, те і робить зі своїми, аж до закидування камінням невірних дружин. Так само почали "посилати" РФ, Угорщина чи Польща. Навіть дохла Україна намагається, поки чергова криза не схопить за балабони.

Так цей процес з різних боків іде .. Ті ж нафтові шейхи через років 30 будуть знову голі і босі - бо продукт закінчується і його споживання зменшується . Та й все-таки намагаються зараз маскуватися - навіть явний неоколоніалізм якось негарно виглядає вже . А от така дрібнота - типу Угорщини - просто на момент нікого не цікавить особливо - які у них є цікаві і великі ресурси ? То й граються в демократію і свободу ... Ну а поляки - так ті все-таки за рахунок релігії більше та історичного гонору зараз дригаються . Я трошки про інше більше кажу - самі по собі погляди на життя , на майбутнє - це формується таким собі інтернаціональним , а точніше космоплітичним . От тут на форумі - купа народу говорить , що основне - економіка , причому якщо індивідуально - то десь там , де краще . Це показник - і так у всьому світі . Толерантність до всього , уніфікація навіть статі - це ж процес ...