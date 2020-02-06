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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5454545554565457>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:16

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Далеко. Но направление-то.
Не отменяет. Но уменьшает и будет уменьшать.

Пример каталонцев из разряда -- исключение лишь подчёркивает правило.

Об уменьшении роли государства ... написано очень много.

Не треба плутати глобалізацію зі скасуванням держав, як Маркс сплутав монополії з соціалізмом. Глобалізація - це міжнародний розподіл праці, уніфікація правил для бізнесу, а мовно-націоальні питання були, є і будуть "власністю" держави. Навіть в ЄС.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:28

  lapay написав:
  detroytred написав:Далеко. Но направление-то.
Не отменяет. Но уменьшает и будет уменьшать.

Пример каталонцев из разряда -- исключение лишь подчёркивает правило.

Об уменьшении роли государства ... написано очень много.

Не треба плутати глобалізацію зі скасуванням держав, як Маркс сплутав монополії з соціалізмом. Глобалізація - це міжнародний розподіл праці, уніфікація правил для бізнесу, а мовно-націоальні питання були, є і будуть "власністю" держави. Навіть в ЄС.

Так я и не говорил о крайности - о скасуваннi.
Я указывал на уменьшение.
О крайности (скасуваннi) говорили только Вы))

Не стоит сужать-то глобализацию только до международного разделения труда.
Мовно-национальнi питання трансформируются хоть под керiвництвом державы, хоть без.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:42

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Не стоит сужать-то глобализацию только до международного разделения труда.
Мовно-национальнi питання трансформируются хоть под керiвництвом державы, хоть без.

От і не треба. І в ЄС йдуть і будуть йти сепаратиські процеси, і за межами ЄС (і в нас теж). Там, де колонізатори малювали кордони держав під лінійку, неминуче йдуть і будуть йти національно-релігійні рухи і війни. Особливо на БС і в Африці. Глобалізація чи демократія ніяк не вплине на цей процес. Еритрея вийшла, зі складу Ефіопії, після 20 років війни, Ісландія стала незалежною після референдуму в 1944 році. Результат однаковий.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:08

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Моё мнение -- не рушится, а преобразовывается.

Ну.. разрушение - тоже в своем роде преобразование :-)
  detroytred написав:Частичный, не глубокий откат глобализации, выражающийся в реванше консерваторов, позитивен.

Вы считаете, что глобализация и есть послевоенный мировой порядок? На мой взгляд наоборот, именно глобализация его и разрушила. В смысле преобразовала :-) Да так преобразовала, что он стал слишком неустойчив.. Система с одной точкой опоры никогда не будет устойчива.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:20

Re: Політичні дискусії

Щось ви якось обмежуєтеся ... Якщо корпорація ( реально промислово-фінансова) має бюджет набагато більший бюджету багатьох країн , в яких вона присутня - вона будь-які питання буде вирішувати як їй треба . І економічні , і політичні - і мовні чи релігійні . Більш чи менш відкрито - але буде . Їй потрібна уніфікація у всьому - і універсальна мова , і універсальне споживання , і універсальні погляди на життя . І над цим весь час працюють . Де більш успішно , де менше . Але , наприклад , економічна складова життя однозначно майже скрізь перемагає ...
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:26

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:Щось ви якось обмежуєтеся ... Якщо корпорація ( реально промислово-фінансова) має бюджет набагато більший бюджету багатьох країн , в яких вона присутня - вона будь-які питання буде вирішувати як їй треба . І економічні , і політичні - і мовні чи релігійні .

Особливо на БС. :)
Це поки держава слабка, то якась корпорація чи сильніша держава може щось там "порішати". Як тільки держава трохи нарощує економічні м'язи, так відразу посилає "патронів" від внутрішніх питань. Аравія що хоче, те і робить зі своїми, аж до закидування камінням невірних дружин. Так само почали "посилати" РФ, Угорщина чи Польща. Навіть дохла Україна намагається, поки чергова криза не схопить за балабони. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:47

  lapay написав:
  Puente написав:Щось ви якось обмежуєтеся ... Якщо корпорація ( реально промислово-фінансова) має бюджет набагато більший бюджету багатьох країн , в яких вона присутня - вона будь-які питання буде вирішувати як їй треба . І економічні , і політичні - і мовні чи релігійні .

Особливо на БС. :)
Це поки держава слабка, то якась корпорація чи сильніша держава може щось там "порішати". Як тільки держава трохи нарощує економічні м'язи, так відразу посилає "патронів" від внутрішніх питань. Аравія що хоче, те і робить зі своїми, аж до закидування камінням невірних дружин. Так само почали "посилати" РФ, Угорщина чи Польща. Навіть дохла Україна намагається, поки чергова криза не схопить за балабони. :)


Так цей процес з різних боків іде .. Ті ж нафтові шейхи через років 30 будуть знову голі і босі - бо продукт закінчується і його споживання зменшується . Та й все-таки намагаються зараз маскуватися - навіть явний неоколоніалізм якось негарно виглядає вже . А от така дрібнота - типу Угорщини - просто на момент нікого не цікавить особливо - які у них є цікаві і великі ресурси ? То й граються в демократію і свободу ... Ну а поляки - так ті все-таки за рахунок релігії більше та історичного гонору зараз дригаються . Я трошки про інше більше кажу - самі по собі погляди на життя , на майбутнє - це формується таким собі інтернаціональним , а точніше космоплітичним . От тут на форумі - купа народу говорить , що основне - економіка , причому якщо індивідуально - то десь там , де краще . Це показник - і так у всьому світі . Толерантність до всього , уніфікація навіть статі - це ж процес ...
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 12:58

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:Я трошки про інше більше кажу - самі по собі погляди на життя , на майбутнє - це формується таким собі інтернаціональним , а точніше космоплітичним . От тут на форумі - купа народу говорить , що основне - економіка , причому якщо індивідуально - то десь там , де краще . Це показник - і так у всьому світі . Толерантність до всього , уніфікація навіть статі - це ж процес ...

Це не від глобалізації залежить. Якщо, в США, сто років назад били дітей в школі, п'ятдесят років назад били дітей в сім'ях, то зараз дітей не карають фізично. Толерантність, інтернаціоналізм - це лише прояви зростання гуманізму, коли не тільки різні люди, але й тварини отримують все більше прав і свобод.
В мусульманських країнах цей процес значно гальмує релігія, але навіть там він потроху йде. Так само як і утворення нових національних країн - це прояв гуманізму і свободи.
Звісно, міжнародний бізнес рекламує свої товари по всьому світу, але це не означає, що всі стануть однаковими. В умовах глобалізації монополій все одно не має, і не буде монополії на мову чи одяг.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:13

  lapay написав:
  Puente написав:Я трошки про інше більше кажу - самі по собі погляди на життя , на майбутнє - це формується таким собі інтернаціональним , а точніше космоплітичним . От тут на форумі - купа народу говорить , що основне - економіка , причому якщо індивідуально - то десь там , де краще . Це показник - і так у всьому світі . Толерантність до всього , уніфікація навіть статі - це ж процес ...

Це не від глобалізації залежить. Якщо, в США, сто років назад били дітей в школі, п'ятдесят років назад били дітей в сім'ях, то зараз дітей не карають фізично. Толерантність, інтернаціоналізм - це лише прояви зростання гуманізму, коли не тільки різні люди, але й тварини отримують все більше прав і свобод.
В мусульманських країнах цей процес значно гальмує релігія, але навіть там він потроху йде. Так само як і утворення нових національних країн - це прояв гуманізму і свободи.
Звісно, міжнародний бізнес рекламує свої товари по всьому світу, але це не означає, що всі стануть однаковими. В умовах глобалізації монополій все одно не має, і не буде монополії на мову чи одяг.

Так гуманизм по какой причине развивается?
Потому что соответствует интересам глобализации.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:18

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Так гуманизм по какой причине развивается?
Потому что соответствует интересам глобализации.

На основі загальної середньої освіти. Чим більш освічені люди, тим вони менш релігійні і більш толерантні до інших. Глобализація просто наслідок світової торгівлі, коли залізницею чи морем стало дешево перевозити товари навіть з іншого континенту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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