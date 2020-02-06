fokus написав:
Ну.. разрушение - тоже в своем роде преобразование
Вы считаете, что глобализация и есть послевоенный мировой порядок? На мой взгляд наоборот, именно глобализация его и разрушила. В смысле преобразовала Да так преобразовала, что он стал слишком неустойчив.. Система с одной точкой опоры никогда не будет устойчива.
Послевоенный мировой порядок является следствием глобализации.
Рынки после кризиса (протекционизма) укрупнились.
Государство так или иначе сдерживает глобализацию. Является ограничителем.
Поэтому его роль уменьшается и будет уменьшаться.
До пределов, разумеется.
Вопрос-то по сути стоит лишь в одном: сумеет ли человечество пережить очередной кризис сдерживания глобализации?
Обойтись без глобальных разрушений и выйти на более высокую ступень глобализации.
Или всё же не сумеет и 3 МВ с ядерными...
Итог - Тёмные века.
Но договороспособность пока высочайшая. Если уж упоротые айятоллы с вывешенным флагом банально договариваются...
Имхо. Комедию нам, пересичным, ломают. Играют между собой большие дяди. Блнфуют часто.
И по фиг им мы, мелкие людишки...
Им реально на нас наср-ть.