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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5454545554565457
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:28

  fokus написав:
  detroytred написав:Моё мнение -- не рушится, а преобразовывается.

Ну.. разрушение - тоже в своем роде преобразование :-)
  detroytred написав:Частичный, не глубокий откат глобализации, выражающийся в реванше консерваторов, позитивен.

Вы считаете, что глобализация и есть послевоенный мировой порядок? На мой взгляд наоборот, именно глобализация его и разрушила. В смысле преобразовала :-) Да так преобразовала, что он стал слишком неустойчив.. Система с одной точкой опоры никогда не будет устойчива.

Послевоенный мировой порядок является следствием глобализации.
Рынки после кризиса (протекционизма) укрупнились.

Государство так или иначе сдерживает глобализацию. Является ограничителем.
Поэтому его роль уменьшается и будет уменьшаться.
До пределов, разумеется.


Вопрос-то по сути стоит лишь в одном: сумеет ли человечество пережить очередной кризис сдерживания глобализации?
Обойтись без глобальных разрушений и выйти на более высокую ступень глобализации.

Или всё же не сумеет и 3 МВ с ядерными...
Итог - Тёмные века.

Но договороспособность пока высочайшая. Если уж упоротые айятоллы с вывешенным флагом банально договариваются...

Имхо. Комедию нам, пересичным, ломают. Играют между собой большие дяди. Блнфуют часто.
И по фиг им мы, мелкие людишки...
Им реально на нас наср-ть.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:35

  lapay написав: Чим більш освічені люди, тим вони менш релігійні і більш толерантні до інших.

Навпаки. :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:35

  lapay написав:
  detroytred написав:Так гуманизм по какой причине развивается?
Потому что соответствует интересам глобализации.

На основі загальної середньої освіти. Чим більш освічені люди, тим вони менш релігійні і більш толерантні до інших. Глобализація просто наслідок світової торгівлі, коли залізницею чи морем стало дешево перевозити товари навіть з іншого континенту.

Фундамент))

Ведь и капитализм всего лишь наслiдок появления станка, удешевления единицы продукции. Роста товарообмена.


Ну не хотят или не могут (суть не важно) Люди увеличивать производительность труда иначе, чем через углубление разделения труда при таком маленьком))) факторе -- расширении рынка.
detroytred
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  #<1 ... 5454545554565457
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