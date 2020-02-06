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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5454545554565457 Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:28 fokus написав: detroytred написав: Моё мнение -- не рушится, а преобразовывается. Моё мнение -- не рушится, а преобразовывается.

Ну.. разрушение - тоже в своем роде преобразование

detroytred написав: Частичный, не глубокий откат глобализации, выражающийся в реванше консерваторов, позитивен. Частичный, не глубокий откат глобализации, выражающийся в реванше консерваторов, позитивен.

Вы считаете, что глобализация и есть послевоенный мировой порядок? На мой взгляд наоборот, именно глобализация его и разрушила. В смысле преобразовала Да так преобразовала, что он стал слишком неустойчив.. Система с одной точкой опоры никогда не будет устойчива. Ну.. разрушение - тоже в своем роде преобразованиеВы считаете, что глобализация и есть послевоенный мировой порядок? На мой взгляд наоборот, именно глобализация его и разрушила. В смысле преобразовалаДа так преобразовала, что он стал слишком неустойчив.. Система с одной точкой опоры никогда не будет устойчива.

Послевоенный мировой порядок является следствием глобализации.

Рынки после кризиса (протекционизма) укрупнились.



Государство так или иначе сдерживает глобализацию. Является ограничителем.

Поэтому его роль уменьшается и будет уменьшаться.

До пределов, разумеется.





Вопрос-то по сути стоит лишь в одном: сумеет ли человечество пережить очередной кризис сдерживания глобализации?

Обойтись без глобальных разрушений и выйти на более высокую ступень глобализации.



Или всё же не сумеет и 3 МВ с ядерными...

Итог - Тёмные века.



Но договороспособность пока высочайшая. Если уж упоротые айятоллы с вывешенным флагом банально договариваются...



Имхо. Комедию нам, пересичным, ломают. Играют между собой большие дяди. Блнфуют часто.

И по фиг им мы, мелкие людишки...

Им реально на нас наср-ть. Послевоенный мировой порядок является следствием глобализации.Рынки после кризиса (протекционизма) укрупнились.Государство так или иначе сдерживает глобализацию. Является ограничителем.Поэтому его роль уменьшается и будет уменьшаться.До пределов, разумеется.Вопрос-то по сути стоит лишь в одном: сумеет ли человечество пережить очередной кризис сдерживания глобализации?Обойтись без глобальных разрушений и выйти на более высокую ступень глобализации.Или всё же не сумеет и 3 МВ с ядерными...Итог - Тёмные века.Но договороспособность пока высочайшая. Если уж упоротые айятоллы с вывешенным флагом банально договариваются...Имхо. Комедию нам, пересичным, ломают. Играют между собой большие дяди. Блнфуют часто.И по фиг им мы, мелкие людишки...Им реально на нас наср-ть. detroytred

Повідомлень: 23036 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:35 lapay написав: Чим більш освічені люди, тим вони менш релігійні і більш толерантні до інших. Чим більш освічені люди, тим вони менш релігійні і більш толерантні до інших.

Навпаки. Навпаки. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27555 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:35 lapay написав: detroytred написав: Так гуманизм по какой причине развивается?

Потому что соответствует интересам глобализации. Так гуманизм по какой причине развивается?Потому что соответствует интересам глобализации.

На основі загальної середньої освіти. Чим більш освічені люди, тим вони менш релігійні і більш толерантні до інших. Глобализація просто наслідок світової торгівлі, коли залізницею чи морем стало дешево перевозити товари навіть з іншого континенту. На основі загальної середньої освіти. Чим більш освічені люди, тим вони менш релігійні і більш толерантні до інших. Глобализація просто наслідок світової торгівлі, коли залізницею чи морем стало дешево перевозити товари навіть з іншого континенту.

Фундамент))



Ведь и капитализм всего лишь наслiдок появления станка, удешевления единицы продукции. Роста товарообмена.





Ну не хотят или не могут (суть не важно) Люди увеличивать производительность труда иначе, чем через углубление разделения труда при таком маленьком))) факторе -- расширении рынка. Фундамент))Ведь и капитализм всего лишь наслiдок появления станка, удешевления единицы продукции. Роста товарообмена.Ну не хотят или не могут (суть не важно) Люди увеличивать производительность труда иначе, чем через углубление разделения труда при таком маленьком))) факторе -- расширении рынка. detroytred

Повідомлень: 23036 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5454545554565457 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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