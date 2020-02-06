Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5455545654575458> Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:28 fokus написав: detroytred написав: Моё мнение -- не рушится, а преобразовывается. Моё мнение -- не рушится, а преобразовывается.

Ну.. разрушение - тоже в своем роде преобразование

detroytred написав: Частичный, не глубокий откат глобализации, выражающийся в реванше консерваторов, позитивен. Частичный, не глубокий откат глобализации, выражающийся в реванше консерваторов, позитивен.

Вы считаете, что глобализация и есть послевоенный мировой порядок? На мой взгляд наоборот, именно глобализация его и разрушила. В смысле преобразовала Да так преобразовала, что он стал слишком неустойчив.. Система с одной точкой опоры никогда не будет устойчива. Ну.. разрушение - тоже в своем роде преобразованиеВы считаете, что глобализация и есть послевоенный мировой порядок? На мой взгляд наоборот, именно глобализация его и разрушила. В смысле преобразовалаДа так преобразовала, что он стал слишком неустойчив.. Система с одной точкой опоры никогда не будет устойчива.

Послевоенный мировой порядок является следствием глобализации.

Рынки после кризиса (протекционизма) укрупнились.



Государство так или иначе сдерживает глобализацию. Является ограничителем.

Поэтому его роль уменьшается и будет уменьшаться.

До пределов, разумеется.





Вопрос-то по сути стоит лишь в одном: сумеет ли человечество пережить очередной кризис сдерживания глобализации?

Обойтись без глобальных разрушений и выйти на более высокую ступень глобализации.



Или всё же не сумеет и 3 МВ с ядерными...

Итог - Тёмные века.



Но договороспособность пока высочайшая. Если уж упоротые айятоллы с вывешенным флагом банально договариваются...



Имхо. Комедию нам, пересичным, ломают. Играют между собой большие дяди. Блнфуют часто.

И по фиг им мы, мелкие людишки...

Им реально на нас наср-ть. Послевоенный мировой порядок является следствием глобализации.Рынки после кризиса (протекционизма) укрупнились.Государство так или иначе сдерживает глобализацию. Является ограничителем.Поэтому его роль уменьшается и будет уменьшаться.До пределов, разумеется.Вопрос-то по сути стоит лишь в одном: сумеет ли человечество пережить очередной кризис сдерживания глобализации?Обойтись без глобальных разрушений и выйти на более высокую ступень глобализации.Или всё же не сумеет и 3 МВ с ядерными...Итог - Тёмные века.Но договороспособность пока высочайшая. Если уж упоротые айятоллы с вывешенным флагом банально договариваются...Имхо. Комедию нам, пересичным, ломают. Играют между собой большие дяди. Блнфуют часто.И по фиг им мы, мелкие людишки...Им реально на нас наср-ть. detroytred

Повідомлень: 23039 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:35 lapay написав: Чим більш освічені люди, тим вони менш релігійні і більш толерантні до інших. Чим більш освічені люди, тим вони менш релігійні і більш толерантні до інших.

Навпаки. Навпаки. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27555 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:35 lapay написав: detroytred написав: Так гуманизм по какой причине развивается?

Потому что соответствует интересам глобализации. Так гуманизм по какой причине развивается?Потому что соответствует интересам глобализации.

На основі загальної середньої освіти. Чим більш освічені люди, тим вони менш релігійні і більш толерантні до інших. Глобализація просто наслідок світової торгівлі, коли залізницею чи морем стало дешево перевозити товари навіть з іншого континенту. На основі загальної середньої освіти. Чим більш освічені люди, тим вони менш релігійні і більш толерантні до інших. Глобализація просто наслідок світової торгівлі, коли залізницею чи морем стало дешево перевозити товари навіть з іншого континенту.

Фундамент))



Ведь и капитализм всего лишь наслiдок появления станка, удешевления единицы продукции. Роста товарообмена.





Ну не хотят или не могут (суть не важно) Люди увеличивать производительность труда иначе, чем через углубление разделения труда при таком маленьком))) факторе -- расширении рынка. Фундамент))Ведь и капитализм всего лишь наслiдок появления станка, удешевления единицы продукции. Роста товарообмена.Ну не хотят или не могут (суть не важно) Люди увеличивать производительность труда иначе, чем через углубление разделения труда при таком маленьком))) факторе -- расширении рынка. detroytred

Повідомлень: 23039 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:49 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Ну не хотят или не могут (суть не важно) Люди увеличивать производительность труда иначе, чем через углубление разделения труда при таком маленьком))) факторе -- расширении рынка Ну не хотят или не могут (суть не важно) Люди увеличивать производительность труда иначе, чем через углубление разделения труда при таком маленьком))) факторе -- расширении рынка

Якщо все будуть робити роботи (мікророботи), то економічні передумови глобалізації взагалі щезнуть. Не треба її абсолютизувати.

Ми ще побачимо модерновий феодальний устрій, де країні почнуть самоізолюватись. Якщо все будуть робити роботи (мікророботи), то економічні передумови глобалізації взагалі щезнуть. Не треба її абсолютизувати.Ми ще побачимо модерновий феодальний устрій, де країні почнуть самоізолюватись. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9905 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1102 раз. Подякували: 1220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:53 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Государство так или иначе сдерживает глобализацию. Является ограничителем.

Поэтому его роль уменьшается и будет уменьшаться.

До пределов, разумеется. Государство так или иначе сдерживает глобализацию. Является ограничителем.Поэтому его роль уменьшается и будет уменьшаться.До пределов, разумеется. Держава - це своєрідний обмежувач отримання зароблених ресурсів

Так не зважаючи на те що США-головний рушій глобалізації...Держава США обмежує доступ до своїх благ не громадян США ( та сама стіна з Мексикою)

Тому

Чим багатша Держава( і мешканці Држави) - тис сильніші обмеження для не громадян цих Держав

От і виходить

а - Україна не найбідніша в світі, значить вона повинна проводити обмеження до своїх ресурсів для не громадян України(дебати по землі-яскраве свідчення)

б- створення(укріплення) Держави - це один з засобів боротьби з гібридними війнами

Уявіть - блага створюють всі , але слабка Держава не може заборонити Ахметову-Фірташу-Коломойському (яких наприклад перекупили з допомогою гібридних технологій) вивести все що створили всі - тим хто їх перекупив...



От і виходить

1 Державу треба зміцнювати

2 Основними складовими Держави є

Мова-Віра-Армія-Економіка Держава - це своєрідний обмежувач отримання зароблених ресурсівТак не зважаючи на те що США-головний рушій глобалізації...Держава США обмежує доступ до своїх благ не громадян США ( та сама стіна з Мексикою)ТомуЧим багатша Держава( і мешканці Држави) - тис сильніші обмеження для не громадян цих ДержавОт і виходитьа - Україна не найбідніша в світі, значить вона повинна проводити обмеження до своїх ресурсів для не громадян України(дебати по землі-яскраве свідчення)б- створення(укріплення) Держави - це один з засобів боротьби з гібридними війнамиУявіть - блага створюють всі , але слабка Держава не може заборонити Ахметову-Фірташу-Коломойському (яких наприклад перекупили з допомогою гібридних технологій) вивести все що створили всі - тим хто їх перекупив...От і виходить1 Державу треба зміцнювати2 Основними складовими Держави єМова-Віра-Армія-Економіка в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22006 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:54 lapay написав: detroytred написав: Ну не хотят или не могут (суть не важно) Люди увеличивать производительность труда иначе, чем через углубление разделения труда при таком маленьком))) факторе -- расширении рынка Ну не хотят или не могут (суть не важно) Люди увеличивать производительность труда иначе, чем через углубление разделения труда при таком маленьком))) факторе -- расширении рынка

Якщо все будуть робити роботи (мікророботи), то економічні передумови глобалізації взагалі щезнуть. Не треба її абсолютизувати.

Ми ще побачимо модерновий феодальний устрій, де країні почнуть самоізолюватись. Якщо все будуть робити роботи (мікророботи), то економічні передумови глобалізації взагалі щезнуть. Не треба її абсолютизувати.Ми ще побачимо модерновий феодальний устрій, де країні почнуть самоізолюватись.

Оно-то так.

Но для возникновения и поддержания производства-эксплуатации роботов необходим высочайший уровень этой самой глобализации.



Роботы из неоткуда вдруг не возникнут.

Как там Мортимер поговаривал: чтобы работал один экскаватор (экскаваторщик) должны работать тысячи работяг. Оно-то так.Но для возникновения и поддержания производства-эксплуатации роботов необходим высочайший уровень этой самой глобализации.Роботы из неоткуда вдруг не возникнут.Как там Мортимер поговаривал: чтобы работал один экскаватор (экскаваторщик) должны работать тысячи работяг. detroytred

Повідомлень: 23039 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 13:57 budivelnik написав: detroytred написав: Государство так или иначе сдерживает глобализацию. Является ограничителем.

Поэтому его роль уменьшается и будет уменьшаться.

До пределов, разумеется. Государство так или иначе сдерживает глобализацию. Является ограничителем.Поэтому его роль уменьшается и будет уменьшаться.До пределов, разумеется. Держава - це своєрідний обмежувач отримання зароблених ресурсів

Так не зважаючи на те що США-головний рушій глобалізації...Держава США обмежує доступ до своїх благ не громадян США ( та сама стіна з Мексикою)

Тому

Чим багатша Держава( і мешканці Држави) - тис сильніші обмеження для не громадян цих Держав

От і виходить

а - Україна не найбідніша в світі, значить вона повинна проводити обмеження до своїх ресурсів для не громадян України(дебати по землі-яскраве свідчення)

б- створення(укріплення) Держави - це один з засобів боротьби з гібридними війнами

Уявіть - блага створюють всі , але слабка Держава не може заборонити Ахметову-Фірташу-Коломойському (яких наприклад перекупили з допомогою гібридних технологій) вивести все що створили всі - тим хто їх перекупив...



От і виходить

1 Державу треба зміцнювати

2 Основними складовими Держави є

Мова-Віра-Армія-Економіка Держава - це своєрідний обмежувач отримання зароблених ресурсівТак не зважаючи на те що США-головний рушій глобалізації...Держава США обмежує доступ до своїх благ не громадян США ( та сама стіна з Мексикою)ТомуЧим багатша Держава( і мешканці Држави) - тис сильніші обмеження для не громадян цих ДержавОт і виходитьа - Україна не найбідніша в світі, значить вона повинна проводити обмеження до своїх ресурсів для не громадян України(дебати по землі-яскраве свідчення)б- створення(укріплення) Держави - це один з засобів боротьби з гібридними війнамиУявіть - блага створюють всі , але слабка Держава не може заборонити Ахметову-Фірташу-Коломойському (яких наприклад перекупили з допомогою гібридних технологій) вивести все що створили всі - тим хто їх перекупив...От і виходить1 Державу треба зміцнювати2 Основними складовими Держави єМова-Віра-Армія-Економіка

Где же обмежуэ-то???)))



Айфоны, гуглы, интелы и т.д. у каждого далекого монгола в далёкой Монголии.

Таких ресурсов чтобы получить всей Монголии с монголами миллионов бы лет не хватило. Где же обмежуэ-то???)))Айфоны, гуглы, интелы и т.д. у каждого далекого монгола в далёкой Монголии.Таких ресурсов чтобы получить всей Монголии с монголами миллионов бы лет не хватило. detroytred

Повідомлень: 23039 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:03 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Государство так или иначе сдерживает глобализацию. Является ограничителем.

Поэтому его роль уменьшается и будет уменьшаться.

До пределов, разумеется. Государство так или иначе сдерживает глобализацию. Является ограничителем.Поэтому его роль уменьшается и будет уменьшаться.До пределов, разумеется. Держава - це своєрідний обмежувач отримання зароблених ресурсів

Так не зважаючи на те що США-головний рушій глобалізації...Держава США обмежує доступ до своїх благ не громадян США ( та сама стіна з Мексикою)

Тому

Чим багатша Держава( і мешканці Држави) - тис сильніші обмеження для не громадян цих Держав

От і виходить

а - Україна не найбідніша в світі, значить вона повинна проводити обмеження до своїх ресурсів для не громадян України(дебати по землі-яскраве свідчення)

б- створення(укріплення) Держави - це один з засобів боротьби з гібридними війнами

Уявіть - блага створюють всі , але слабка Держава не може заборонити Ахметову-Фірташу-Коломойському (яких наприклад перекупили з допомогою гібридних технологій) вивести все що створили всі - тим хто їх перекупив...



От і виходить

1 Державу треба зміцнювати

2 Основними складовими Держави є

Мова-Віра-Армія-Економіка Держава - це своєрідний обмежувач отримання зароблених ресурсівТак не зважаючи на те що США-головний рушій глобалізації...Держава США обмежує доступ до своїх благ не громадян США ( та сама стіна з Мексикою)ТомуЧим багатша Держава( і мешканці Држави) - тис сильніші обмеження для не громадян цих ДержавОт і виходитьа - Україна не найбідніша в світі, значить вона повинна проводити обмеження до своїх ресурсів для не громадян України(дебати по землі-яскраве свідчення)б- створення(укріплення) Держави - це один з засобів боротьби з гібридними війнамиУявіть - блага створюють всі , але слабка Держава не може заборонити Ахметову-Фірташу-Коломойському (яких наприклад перекупили з допомогою гібридних технологій) вивести все що створили всі - тим хто їх перекупив...От і виходить1 Державу треба зміцнювати2 Основними складовими Держави єМова-Віра-Армія-Економіка Где же обмежуэ-то???)))



Айфоны, гуглы, интелы и т.д. у каждого далекого монгола в далёкой Монголии.

Таких ресурсов чтобы получить всей Монголии с монголами миллионов бы лет не хватило. Где же обмежуэ-то???)))Айфоны, гуглы, интелы и т.д. у каждого далекого монгола в далёкой Монголии.Таких ресурсов чтобы получить всей Монголии с монголами миллионов бы лет не хватило. Ви б продж (обмін скляних бус на реальні ресурси) з одержанням соцзахисту, освіти, безпеки проживання, екологічної безпеки і так далі - не плутали б

айфон монголи отримають...віддавши стадо коней за нього...

А от американську освіту чи послуги медицини - ні.



Національна Держава гарантує блага для своєї нації, а не для покупців товарів... Ви б продж (обмін скляних бус на реальні ресурси) з одержанням соцзахисту, освіти, безпеки проживання, екологічної безпеки і так далі - не плутали байфон монголи отримають...віддавши стадо коней за нього...А от американську освіту чи послуги медицини - ні.Національна Держава гарантує блага для своєї нації, а не для покупців товарів... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22006 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:17 Будивельник

Айфоны, гугл, Интел и т.д. - это не бусы.



Конечно у государства есть ряд функций, в том числе и ограничительные, защитные и т.д.



Но речь была не о государстве и его роли для гражданина, а о государстве и глобализации.

Причём глобализация - это мощный объективный процесс развития. Процесс.

А государство -- лишь инструмент. Инструмент в чьих-то руках. Инструмент со множеством функций.



Я ж не против укрепления государства Украина.

Но Сорос))), понаблюдав, как этим инструментом пользовались украинские можновладци, сейчас по сути ослабляет данный инструмент...

Глобализация-с.

Это пересичный дал возможность Ринату и Ко доить в свой карман ресурсы Украины, глобалиция-с (Сорос) не согласен))



Повторюсь: Вы не мне, а миллионам обывателям втолкуйте о Вашем виденьи армовира. detroytred

Повідомлень: 23039 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:22 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Вы обычно лучше понимали написанное.

Те, кто воевал тогда, уже не могут быть правыми или не правыми, они уже мертвы.

Насколько я понял, когда Вы писали про "апологетів "побєдоносія", Вы имели ввиду сегодняшних.

Вы обычно лучше понимали написанное.Те, кто воевал тогда, уже не могут быть правыми или не правыми, они уже мертвы.Насколько я понял, когда Вы писали про "апологетів "побєдоносія", Вы имели ввиду сегодняшних.

Я бачив, що не зовсім вдало висловив свою думку, але не став виправляти, бо подумав, що Ви зрозумієте й так, що мав на увазі. Додам тоді...Тих кого ці апологети возвеличують, не воювали саме за незалежну Україну. Але боролися з нацизмом. Я бачив, що не зовсім вдало висловив свою думку, але не став виправляти, бо подумав, що Ви зрозумієте й так, що мав на увазі. Додам тоді...Тих кого ці апологети возвеличують, не воювали саме за незалежну Україну. Але боролися з нацизмом.

Я понял. И писал, что да, они не воевали за независимую Украину в сегодняшнем понимании и не рассматривали советский режим как оккупационный. Но воевали за свободу от немецкой оккупации и независимость той страны, которая существовала тогда (Союза).

Это не снижает их заслуги и не принижает их подвиг.



ЛАД написав: Вы как историк видите разницу между нацистской и советской оккупацией (не буду даже спорить о терминологии - можно ли считать советскую власть оккупационной)? Вы как историк видите разницу между нацистской и советской оккупацией (не буду даже спорить о терминологии - можно ли считать советскую власть оккупационной)?

Бачу. Нацисти, як вже писав, відкрито декларували свої загарбницькі і людожерські плани. Комуністи ж діяли, як вовки у вівчаній шкурі. Власне Ви правильно зауважили, що виконавці і ідея - це різні речі. Сама комуністична ідея несе в собі ідеї християнства і нічого поганого в ній немає. Можна сказати, що ті комуністи не були комуністами. Тому я і кажу, що червона чума була підступніше. Можна назвати ще декілька відмінностей, але мою думку, сподіваюся Ви зрозуміли. Обидва режими були злочинними і цілеспрямовано вбивали людей. Бачу. Нацисти, як вже писав, відкрито декларували свої загарбницькі і людожерські плани. Комуністи ж діяли, як вовки у вівчаній шкурі. Власне Ви правильно зауважили, що виконавці і ідея - це різні речі. Сама комуністична ідея несе в собі ідеї християнства і нічого поганого в ній немає. Можна сказати, що ті комуністи не були комуністами.Тому я і кажу, що червона чума була підступніше. Можна назвати ще декілька відмінностей, але мою думку, сподіваюся Ви зрозуміли. Обидва режими були злочинними і цілеспрямовано вбивали людей.

Ваши взгляды на этот вопрос я понял и раньше.

Но я спрашивал не об этом.

Спрашивая о разнице между нацистской и советской оккупацией, я имел ввиду разные последствия для Украины и украинцев. И писал, что не надо мне рассказывать о голодоморе и пр., что было до войны. Мы ведём речь о послевоенной ситуации.

Второе.

Когда я приводил в пример христианство, я говорил и о церкви, а не только об идее. Церковь после всех совершённых преступлений осталась весьма уважаемой и авторитетной организацией. Благодаря идее.

Почему подход к советской системе у Вас (и не только у Вас) другой? На основе преступлений, совершённых сталинским режимом, у нас запрещают идею и осуждается не сталинский режим, а вся система.

Или Вы церковь тоже осуждаете и требуете запрета?



ЛАД написав: Опять Вы не о том.

Я писал не о разнице сил, а о роли в победе. ОУН-УПА с нацизмом боролась очень слабо. В отличие от последующей борьбы с советской властью, которую вела гораздо активнее. При всей разнице в силах. Почему? Опять Вы не о том.Я писал не о разнице сил, а о роли в победе. ОУН-УПА с нацизмом боролась очень слабо. В отличие от последующей борьбы с советской властью, которую вела гораздо активнее. При всей разнице в силах. Почему?

Я не сперечаюся з Вами про те, що червоноармійці зробили внесок більший в розгром нацистів, ніж українські повстанці. І пояснював чому: червоноармійці - регулярна армія існуючої держави, а повстанці - партизани, що діяли в умовах бездержавності. Вони лише тільки виборювали цю державність. І не могли протистояти нацистам так потужно, як регулярна армія. Слід не забувати також, що їм доводилося воювати одразу з трьома силами, дві з яких - Німеччина і СРСР були монстрами + Армія Крайова поляків. Чому з радянською владою підпілля воювало інтенсивніше? Тут можна лише робити гіпотези. По перше, після закінчення другої світової війни, їм вже не треба було воювати на 3 фронти. Німеччина була розгромлена, Польща теж не воювала. Залишався єдиний ворог - СРСР. По друге, думаю, що ненависть до комуністів була більшою, ніж до нацистів, яких певні кола розглядали в свій час як союзників у боротьбі з СРСР. Все ж таки Західна Україна довгий час розвивалася в європейському домі і європейський менталітет німців був ближчий, ніж радянський. По третє, розпочалася холодна війна і деякі західні країни були зацікавлені в існуванні нестабільності в СРСР на цьому напрямку і підтримували супротив в можливий спосіб. Я не сперечаюся з Вами про те, що червоноармійці зробили внесок більший в розгром нацистів, ніж українські повстанці. І пояснював чому: червоноармійці - регулярна армія існуючої держави, а повстанці - партизани, що діяли в умовах бездержавності. Вони лише тільки виборювали цю державність. І не могли протистояти нацистам так потужно, як регулярна армія. Слід не забувати також, що їм доводилося воювати одразу з трьома силами, дві з яких - Німеччина і СРСР були монстрами + Армія Крайова поляків. Чому з радянською владою підпілля воювало інтенсивніше? Тут можна лише робити гіпотези. По перше, після закінчення другої світової війни, їм вже не треба було воювати на 3 фронти. Німеччина була розгромлена, Польща теж не воювала. Залишався єдиний ворог - СРСР. По друге, думаю, що ненависть до комуністів була більшою, ніж до нацистів, яких певні кола розглядали в свій час як союзників у боротьбі з СРСР. Все ж таки Західна Україна довгий час розвивалася в європейському домі і європейський менталітет німців був ближчий, ніж радянський. По третє, розпочалася холодна війна і деякі західні країни були зацікавлені в існуванні нестабільності в СРСР на цьому напрямку і підтримували супротив в можливий спосіб.

Вас понимаю, но опять немного не о том.

Понятно, что ОУН уступала РККА и по численности, и по вооружению и не могла на равных сражаться с немецкой армией. Но ОУН вообще практически не воевала с немцами.

Ваш аргумент насчёт войны с 3 силами одновременно не выдерживает критики - такого не было. Пока были немцы, не было РККА, пришла РККА не стало немцев и поляков. Оун воевала сначала с поляками, причём больше с гражданскими, чем с Армией Крайовой (возможно, ошибаюсь, если что, поправьте), а потом с Советами (в основном не с армией, а с войсками МВД). О методах борьбы писать не буду, Вы лучше знаете.

"європейський менталітет німців був ближчий" - Вам, как историку, не смешно? Это не первая мировая, когда можно было говорить о европейском менталитете. Но у нацистов ... А если им, действительно, нацисты были ближе, то, простите, не вижу вообще темы для разговора. Вы сами пишете о людожерськой идеологии.

"деякі західні країни були зацікавлені в існуванні нестабільності в СРСР на цьому напрямку і підтримували супротив в можливий спосіб" - який спосіб? Поставки оружия? Сомневаюсь, что в условиях СССР, тем более, при отсутствии общей границы с Украиной эти государства могли оказать мало-мальски существенную помощь вооружениями.

Простите, но из всего сказанного вытекает одно идеология ОУН-УПА была близка у фашистской. Это лучше объясняет всё происходившее, чем Ваши предположения.



ЛАД написав: "Декоммунизация" проводится примитивно и топорно. Впрочем, как и всё остальное. "Декоммунизация" проводится примитивно и топорно. Впрочем, как и всё остальное.

Абсолютно погоджуюся. А чому? Бо окупаційний режим досі не демонтований. Немає української еліти. Ми вже обговорювали це питання. Хто є наша еліта? Бувші комуняки і бандюки. І звісно вони діють такими самими адміністративно-командними методами, що й при СРСР, бо вони плоть від плоті того режиму. Держава, як така досі в нас не відбулася по суті, а не по формі. Вона пробує народитися в муках, але як бачимо корінних змін не відбулося. Тим паче не можливо одразу так швидко форсувати зміну масової свідомості, яку пропаганда формувала десятками років. Повинна була бути державна гуманітарна програма українізації, декомунізації, відродженню національної пам'яті. А під цю програму необхідні значні кошти. А для цього потрібно відроджувати передусім економіку. Бо навчати і виховувати голодного, марна справа. Абсолютно погоджуюся. А чому? Бо окупаційний режим досі не демонтований. Немає української еліти. Ми вже обговорювали це питання. Хто є наша еліта? Бувші комуняки і бандюки. І звісно вони діють такими самими адміністративно-командними методами, що й при СРСР, бо вони плоть від плоті того режиму. Держава, як така досі в нас не відбулася по суті, а не по формі. Вона пробує народитися в муках, але як бачимо корінних змін не відбулося. Тим паче не можливо одразу так швидко форсувати зміну масової свідомості, яку пропаганда формувала десятками років. Повинна була бути державна гуманітарна програма українізації, декомунізації, відродженню національної пам'яті. А під цю програму необхідні значні кошти. А для цього потрібно відроджувати передусім економіку. Бо навчати і виховувати голодного, марна справа.

Насчёт бандюков говорить не буду - доказательств у меня нет, голословно обвинять не могу.

Бывших "комуняк" уже почти не осталось, разве что "комсомолята".

Элиты нет. Точнее есть, но, в основном, дерьмовая.

А вот "окупаційний режим досі не демонтований" - это как?

"Оккупации" уже 30 лет как нет, а "режим" есть? Если не лень, разъясните.

"Повинна була бути державна гуманітарна програма українізації, декомунізації, відродженню національної пам'яті. А під цю програму необхідні значні кошти." - не считаю эти задачи первоочередными, хотя их решение необходимо. Правда, я бы, скорее, говорил не о декоммунизации, а об изменении массовой психологии. Деньги на всё это нужны, но на "відроджування економіки" нужно гораздо больше и вот это считаю первоочередным. Надо накормить людей, после этого решать гуманитарные задачи. Это и легче будет после решения экономических задач, как Вы сами пишете.



P.s. Кстати, интересно. Ваше мнение, почему дважды удалён мой вчерашний пост к Вам? Там не было нарушений каких-то правил форума. Единственное, там выступал с осуждением дивизии СС. Это уже нельзя? Или этот запрет распространяется только на "Галичину"? Я понял. И писал, что да, они не воевали за независимую Украину в сегодняшнем понимании и не рассматривали советский режим как оккупационный. Но воевали за свободу от немецкой оккупации и независимость той страны, которая существовала тогда (Союза).Это не снижает их заслуги и не принижает их подвиг.Ваши взгляды на этот вопрос я понял и раньше.Но я спрашивал не об этом.Спрашивая о разнице между нацистской и советской оккупацией, я имел ввиду разные последствия для Украины и украинцев. И писал, что не надо мне рассказывать о голодоморе и пр., что быловойны. Мы ведём речь о послевоенной ситуации.Второе.Когда я приводил в пример христианство, я говорил и о церкви, а не только об идее. Церковь после всех совершённых преступлений осталась весьма уважаемой и авторитетной организацией. Благодаря идее.Почему подход к советской системе у Вас (и не только у Вас) другой? На основе преступлений, совершённых сталинским режимом, у нас запрещают идею и осуждается не сталинский режим, а вся система.Или Вы церковь тоже осуждаете и требуете запрета?Вас понимаю, но опять немного не о том.Понятно, что ОУН уступала РККА и по численности, и по вооружению и не могла на равных сражаться с немецкой армией. Но ОУН вообще практически не воевала с немцами.Ваш аргумент насчёт войны с 3 силами одновременно не выдерживает критики - такого не было. Пока были немцы, не было РККА, пришла РККА не стало немцев и поляков. Оун воевала сначала с поляками, причём больше с гражданскими, чем с Армией Крайовой (возможно, ошибаюсь, если что, поправьте), а потом с Советами (в основном не с армией, а с войсками МВД). О методах борьбы писать не буду, Вы лучше знаете."європейський менталітет німців був ближчий" - Вам, как историку, не смешно? Это не первая мировая, когда можно было говорить о европейском менталитете. Но у нацистов ... А если им, действительно, нацисты были ближе, то, простите, не вижу вообще темы для разговора. Вы сами пишете о людожерськой идеологии."деякі західні країни були зацікавлені в існуванні нестабільності в СРСР на цьому напрямку і підтримували супротив в можливий спосіб" - який спосіб? Поставки оружия? Сомневаюсь, что в условиях СССР, тем более, при отсутствии общей границы с Украиной эти государства могли оказать мало-мальски существенную помощь вооружениями.Простите, но из всего сказанного вытекает одно идеология ОУН-УПА была близка у фашистской. Это лучше объясняет всё происходившее, чем Ваши предположения.Насчёт бандюков говорить не буду - доказательств у меня нет, голословно обвинять не могу.Бывших "комуняк" уже почти не осталось, разве что "комсомолята".Элиты нет. Точнее есть, но, в основном, дерьмовая.А вот "окупаційний режим досі не демонтований" - это как?"Оккупации" уже 30 лет как нет, а "режим" есть? Если не лень, разъясните."Повинна була бути державна гуманітарна програма українізації, декомунізації, відродженню національної пам'яті. А під цю програму необхідні значні кошти." - не считаю эти задачи первоочередными, хотя их решение необходимо. Правда, я бы, скорее, говорил не о декоммунизации, а об изменении массовой психологии. Деньги на всё это нужны, но на "відроджування економіки" нужно гораздо больше и вот это считаю первоочередным. Надо накормить людей, после этого решать гуманитарные задачи. Это и легче будет после решения экономических задач, как Вы сами пишете.P.s. Кстати, интересно. Ваше мнение, почему дважды удалён мой вчерашний пост к Вам? Там не было нарушений каких-то правил форума. Единственное, там выступал с осуждением дивизии СС. Это уже нельзя? Или этот запрет распространяется только на "Галичину"? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15339 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5455545654575458> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Ой+ і 0 гостейМодератори: ТупУм