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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5455545654575458
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:31

  andrijk777 написав:.....
"Будапешштський меморандум" - тут відповідальність в першу чергу лежить на США. До чого тут Європа?

:?:
Вообще-то Меморандум подписан США, Великобританией и РФ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:36

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Будивельник
Айфоны, гугл, Интел и т.д. - это не бусы.
Буси - щоб Ви про це не думали
І Трамп бореться з Китаєм - виборюючи перференції для США а не глобального ринку
Точно так само , вводячи санкцію проти СП-2 - бореться за прибутки транснаціональних... але американських корпорації і при цьому наносить збитки транснаціональному(частина аккій у німців) Газпрому - зменшуючи прибутки ЄС і рф і стараючись збільшити прибутки США
А ваші плачі про сороса - це так, ні про що... сороси приходять і йдуть - а країни залишаються
Тому
Хочемо протистояти Державі РФ - мусимо створити сильну Державу Україна
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:40

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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:47

  Козак-характерник написав:.....
Також це має ідеологічне і геополітичне значення для Заходу - побудувати першу успішну серед східнослов'янських країн.

:?:
Почему первую?
Есть Польша, Чехия.
Всё остальное, что Вы перечислили - зачем это Западу?
Форпост всегда в истории был фронтовым городом и глухой дырой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:07

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Оно-то так.
Но для возникновения и поддержания производства-эксплуатации роботов необходим высочайший уровень этой самой глобализации.

Роботы из неоткуда вдруг не возникнут.
Как там Мортимер поговаривал: чтобы работал один экскаватор (экскаваторщик) должны работать тысячи работяг.

Простіше все - змія з'їла мертвого кажана, китаєць з'їв змію і почали мікророботи (короновіруси) гуляти по світу. :)
Не треба, для майбутньої технології, нічого, крім енергії і сировини.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:08

  Козак-характерник написав:
  lapay написав: Чим більш освічені люди, тим вони менш релігійні і більш толерантні до інших.

Навпаки. :P

Экономика. Чем беднее народ, тем полнее церковь. Это мне на Западе сказали ,когда поразилась пустыми храмами во время религиозных праздников.Даже в Рождество.
Renee
 
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