Вообще-то Меморандум подписан США, Великобританией и РФ.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:31
Вообще-то Меморандум подписан США, Великобританией и РФ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:36
Re: Політичні дискусії
Буси - щоб Ви про це не думали
І Трамп бореться з Китаєм - виборюючи перференції для США а не глобального ринку
Точно так само , вводячи санкцію проти СП-2 - бореться за прибутки транснаціональних... але американських корпорації і при цьому наносить збитки транснаціональному(частина аккій у німців) Газпрому - зменшуючи прибутки ЄС і рф і стараючись збільшити прибутки США
А ваші плачі про сороса - це так, ні про що... сороси приходять і йдуть - а країни залишаються
Тому
Хочемо протистояти Державі РФ - мусимо створити сильну Державу Україна
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:47
Почему первую?
Есть Польша, Чехия.
Всё остальное, что Вы перечислили - зачем это Западу?
Форпост всегда в истории был фронтовым городом и глухой дырой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:07
Re: Політичні дискусії
Простіше все - змія з'їла мертвого кажана, китаєць з'їв змію і почали мікророботи (короновіруси) гуляти по світу.
Не треба, для майбутньої технології, нічого, крім енергії і сировини.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:08
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