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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5457545854595460>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:47

Re: Політичні дискусії

Країна в смартфоні ... Чіп в голові ... Це пряма послідовність - яка всіх чекає . Матриця-не матриця , але повний максимальний контроль за всім . А ви про конкретну країну ... Це все просто питання часу . Або така дорога - або глобальна катастрофа . В розум людства як організму хтось вірить ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:52

  lapay написав:
  ЛАД написав:1. Т.е. раздел Чехословаки всё же таки был.
Тогда к чему Ваши слова в ответе Аlександр"у?
2. Уже задавал вопрос - если Вам приставят пистолет к виску и потребуют "Кошелёк или жизнь!", а окружающие будут смотреть и говорить" "Да отдай ты ему, а мы гарантируем, что трусы он с тебя не снимет. А если не отдашь, то мы тебя вообще защищать не будем. Пусть и трусы заберёт".
Думаю, в такой ситуации Вы согласитесь. Это будет "добровільна згода"?

Щось я не пригадую випадків, коли країна, без війни чи окупації, погоджувалась на безкомпенсаційну цесію, тільки під дією шантажу. Крім довоєнної Чехословаччини.
Ми Крим здали без бою, але це окупація, а не цесія.

3. До недавнего времени цессия, т.е. уступка территории по дого­вору, осуществлялась в виде купли-продажи либо в виде безвоз­мездной передачи (например, продажа Россией США в 1867 г. Аляски.; продажа Данией США в 1917 г. неко­торых из Виргинских островов.; безвозмездная передача Австрией Италии в 1866 г. Венеции и т.п.).

В XX в. в основном встречаются две разновидности цессии: цессия на основании мирных договоров и цессия с целью вырав­нивания границ. Во втором случае в целях более эффективного управления осуществляется обмен незначительными по площа­ди территориями (Договор между СССР и Польшей 1951 г., Со­глашение между СССР и Ираном 1954 г.).

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/118853/1/%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF%20%28%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%29.pdf
Не думаю, что в данном случае понятие применимо.
Состоялся обычный насильственный захват территории с заключением мира, но без ведения военных действий (хватило ультиматума и угрозы применения силы).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:53

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:Або така дорога - або глобальна катастрофа . В розум людства як організму хтось вірить ?

Велика і маленька звивина мозку людства - Трамп і Зеленський.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:55

Puente
7 с лишком миллиардов.
С национальными)) интересами.
Желающих кушать и удобно спать.

Тут без контроля никак.

Имхо. В пещерные времена были одни плюсы-минусы, сейчас, в будущем - другие.
В общем, думаю, прогресс.
А так - на вкус и цвет...

Но что делать-то, раз человек общественное существо.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:01

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Не думаю, что в данном случае понятие применимо.
Состоялся обычный насильственный захват территории с заключением мира, но без ведения военных действий (хватило ультиматума и угрозы применения силы).

Що значить "звичайний"? Коли ще таке було?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:13

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:В розум людства як організму хтось вірить ?

Людство - це не організм(по крайнім мірі на сьогодні). Тому і "розуму" він не має "по означенню".
Людство - це вид.
На сьогодні немає жодної більш-менш вірогідної причини загибелі людства, як виду.
А катастрофи - ну так, можливі. Вже були десятки катастроф, нічого, живемо дальше і розмножуємось ще інтенсивніше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:20

  lapay написав:
  detroytred написав:Соединённые Штаты Европы не согласятся с Вами))

Їм до штатів ще дуже далеко. Глобалізація не відміняє держави і їх мовно-національну політику. Інакше мільйон каталонців ніколи б не вийшов на вулиці.

Не думаю, что у каталонцев главное "мовно-національний" вопрос. Скорее, "Каталония кормит Испанию" (как у нас: "Украина кормит Союз" и "Украина - вторая Франция"). :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:24

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:Соединённые Штаты Европы не согласятся с Вами))

Їм до штатів ще дуже далеко. Глобалізація не відміняє держави і їх мовно-національну політику. Інакше мільйон каталонців ніколи б не вийшов на вулиці.

Не думаю, что у каталонцев главное "мовно-національний" вопрос. Скорее, "Каталония кормит Испанию" (как у нас: "Украина кормит Союз" и "Украина - вторая Франция"). :)

"Донбасс кормит всю Украину", "Донбасс порожняк не гонит".
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:30

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Вся Монголия со всеми монголами микрочип не произвела бы за века...
Микрочип, который не для игрушек компьютерных))


А тепер має мікрочипи і такі дири з яких 100 тонними грузовиками вивозять мідь та ін.:
Зображення
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1 ... 0%B8%D1%8F)
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:31

  lapay написав:........
Так само і місцеві герої УПА - Шухевич, Бандера чи інші. А те, що деякі служили в СС "Галичина", то міліція чи прикордонники теж були в НКВД, в якого руки по лікоть в крові.
Інша справа, що не була засуджена ідеологія ОУН-УПА, яка, по суті, була фашистською:
https://history.vn.ua/journal/2_13/6.html
............
Коротше кажучи, часи тоді були такі - заперечення демократії, вождизм, насилля. Зараз йде нове коло кризи демократичних цінностей, тільки замість вождів обирають фріків-популістів.

Спасибо за честное признание.
Что касается Шухевича, Бандеры и др. и милиции и пограничников (НКВД), то есть разница между Ягодой-Берией, рядовым следователем НКВД и милиционером, пограничником или солдатом ВВ.
Времена были такие, тут вы правы. Но о разнице идеологий нацизма и коммунизма уже писал, не буду повторяться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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