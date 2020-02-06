Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Країна в смартфоні ... Чіп в голові ... Це пряма послідовність - яка всіх чекає . Матриця-не матриця , але повний максимальний контроль за всім . А ви про конкретну країну ... Це все просто питання часу . Або така дорога - або глобальна катастрофа . В розум людства як організму хтось вірить ?
ЛАД написав:1. Т.е. раздел Чехословаки всё же таки был. Тогда к чему Ваши слова в ответе Аlександр"у? 2. Уже задавал вопрос - если Вам приставят пистолет к виску и потребуют "Кошелёк или жизнь!", а окружающие будут смотреть и говорить" "Да отдай ты ему, а мы гарантируем, что трусы он с тебя не снимет. А если не отдашь, то мы тебя вообще защищать не будем. Пусть и трусы заберёт". Думаю, в такой ситуации Вы согласитесь. Это будет "добровільна згода"?
Щось я не пригадую випадків, коли країна, без війни чи окупації, погоджувалась на безкомпенсаційну цесію, тільки під дією шантажу. Крім довоєнної Чехословаччини. Ми Крим здали без бою, але це окупація, а не цесія.
3. До недавнего времени цессия, т.е. уступка территории по договору, осуществлялась в виде купли-продажи либо в виде безвозмездной передачи (например, продажа Россией США в 1867 г. Аляски.; продажа Данией США в 1917 г. некоторых из Виргинских островов.; безвозмездная передача Австрией Италии в 1866 г. Венеции и т.п.).
В XX в. в основном встречаются две разновидности цессии: цессия на основании мирных договоров и цессия с целью выравнивания границ. Во втором случае в целях более эффективного управления осуществляется обмен незначительными по площади территориями (Договор между СССР и Польшей 1951 г., Соглашение между СССР и Ираном 1954 г.).
ЛАД написав:Не думаю, что в данном случае понятие применимо. Состоялся обычный насильственный захват территории с заключением мира, но без ведения военных действий (хватило ультиматума и угрозы применения силы).
Що значить "звичайний"? Коли ще таке було?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Puente написав:В розум людства як організму хтось вірить ?
Людство - це не організм(по крайнім мірі на сьогодні). Тому і "розуму" він не має "по означенню". Людство - це вид. На сьогодні немає жодної більш-менш вірогідної причини загибелі людства, як виду. А катастрофи - ну так, можливі. Вже були десятки катастроф, нічого, живемо дальше і розмножуємось ще інтенсивніше.
lapay написав:........ Так само і місцеві герої УПА - Шухевич, Бандера чи інші. А те, що деякі служили в СС "Галичина", то міліція чи прикордонники теж були в НКВД, в якого руки по лікоть в крові. Інша справа, що не була засуджена ідеологія ОУН-УПА, яка, по суті, була фашистською: https://history.vn.ua/journal/2_13/6.html ............ Коротше кажучи, часи тоді були такі - заперечення демократії, вождизм, насилля. Зараз йде нове коло кризи демократичних цінностей, тільки замість вождів обирають фріків-популістів.
Спасибо за честное признание. Что касается Шухевича, Бандеры и др. и милиции и пограничников (НКВД), то есть разница между Ягодой-Берией, рядовым следователем НКВД и милиционером, пограничником или солдатом ВВ. Времена были такие, тут вы правы. Но о разнице идеологий нацизма и коммунизма уже писал, не буду повторяться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.