Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Хоча переважно всі розмовляють іспанською. Навіть в Каталонії, яка найбільш агресивна в мовному питанні, на вулицях звучить іспанська. У цьому регіоні діти вчаться на каталонській, але в їхній програмі обов'язковий предмет – кастильська.
Щоб підкреслити свої національність, деякі іспанці спеціально використовують каталонську або баскську, але все ж в побуті превалює іспанська.
Звичайно, якщо ви знаєте кастильску і, наприклад, каталонську, вам буде легше отримати крісло дрібного чиновника в адміністрації Каталонії або Країні Басків. Але бували й такі випадки, коли вищі чиновники не знали мови, права якої вони захищали. Так, екс-президент Каталонії Хосе Монтілья погано розмовляв каталонською.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.