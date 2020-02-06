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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5457545854595460
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:42

  Ой+ написав:
  detroytred написав:Вся Монголия со всеми монголами микрочип не произвела бы за века...
Микрочип, который не для игрушек компьютерных))


А тепер має мікрочипи і такі дири з яких 100 тонними грузовиками вивозять мідь та ін.:
Зображення
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1 ... 0%B8%D1%8F)

А так бы, что они с этой медью и прочим делали бы?

За тысячи лет микрочип бы с этой своей меди не создали бы.

А янки со всего мира *собрали* (для этого им нужно было стать супердержавой) накопленные ресурсы, знания и дали-обменяли им микрочип.
Халява для монголов...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:43

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Не думаю, что у каталонцев главное "мовно-національний" вопрос. Скорее, "Каталония кормит Испанию" (как у нас: "Украина кормит Союз" и "Украина - вторая Франция").

Це теж, але мовне питання теж важливе:
https://ua.korrespondent.net/journal/13 ... nah-zahodu
Переважно всі розмовляють іспанською. Навіть в Каталонії, яка найбільш агресивна в мовному питанні, на вулицях звучить іспанська

Хоча переважно всі розмовляють іспанською. Навіть в Каталонії, яка найбільш агресивна в мовному питанні, на вулицях звучить іспанська. У цьому регіоні діти вчаться на каталонській, але в їхній програмі обов'язковий предмет – кастильська.

Щоб підкреслити свої національність, деякі іспанці спеціально використовують каталонську або баскську, але все ж в побуті превалює іспанська.

Звичайно, якщо ви знаєте кастильску і, наприклад, каталонську, вам буде легше отримати крісло дрібного чиновника в адміністрації Каталонії або Країні Басків. Але бували й такі випадки, коли вищі чиновники не знали мови, права якої вони захищали. Так, екс-президент Каталонії Хосе Монтілья погано розмовляв каталонською.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 16:47

  Renee написав:
  Козак-характерник написав:
  lapay написав: Чим більш освічені люди, тим вони менш релігійні і більш толерантні до інших.

Навпаки. :P

Экономика. Чем беднее народ, тем полнее церковь. Это мне на Западе сказали ,когда поразилась пустыми храмами во время религиозных праздников.Даже в Рождество.


Ну хоть что-то умное ты сказала. А я уже почти бросил читать :)

PS: в закрывающихся храмах Италии начали шоу-румы Gucci, Fendi и Prada открываться, настолько население теряет интерес к древним сказкам
zРадио
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