Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Хоча переважно всі розмовляють іспанською. Навіть в Каталонії, яка найбільш агресивна в мовному питанні, на вулицях звучить іспанська. У цьому регіоні діти вчаться на каталонській, але в їхній програмі обов'язковий предмет – кастильська.
Щоб підкреслити свої національність, деякі іспанці спеціально використовують каталонську або баскську, але все ж в побуті превалює іспанська.
Звичайно, якщо ви знаєте кастильску і, наприклад, каталонську, вам буде легше отримати крісло дрібного чиновника в адміністрації Каталонії або Країні Басків. Але бували й такі випадки, коли вищі чиновники не знали мови, права якої вони захищали. Так, екс-президент Каталонії Хосе Монтілья погано розмовляв каталонською.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Про що говоримо? Про технології-які розповсюджуються у світі? Чи про умови створення Держави? Всі створенні Держави цікавить глобалізація як....доступ до широкого ринку продажу своїх товарів... а не відкриття свого ринку для продажу іноземних товарів. І створення - є рушійною силою капіталізму Спочатку створити - потім продати для комунізму/соціалізму головне інше - спочатку виробити правила справедливого розподілу - а вже потім пробувати виготовити те що потрібно
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ЛАД написав:Я понял. И писал, что да, они не воевали за независимую Украину в сегодняшнем понимании и не рассматривали советский режим как оккупационный. Но воевали за свободу от немецкой оккупации и независимость той страны, которая существовала тогда (Союза). Это не снижает их заслуги и не принижает их подвиг.
Я і не стверджував таке. Просто чистий факт - вони не воювали за Україну, як самостійну державу. І це треба розуміти. Тобто в нас з Вами однакове розуміння цього аспекту. Просто іноді йде підміна понять, що начебто і українські повстанці і червоноармійці воювали за Україну, кожний по свому. В філософському розумінні, дехто може робити наголос і так. Але де факто, зовсім не так. На рахунок героїзму і прочих пафосних слів, я вже свою позицію висловлював.
ЛАД написав:Ваши взгляды на этот вопрос я понял и раньше. Но я спрашивал не об этом. Спрашивая о разнице между нацистской и советской оккупацией, я имел ввиду разные последствия для Украины и украинцев. И писал, что не надо мне рассказывать о голодоморе и пр., что было до войны. Мы ведём речь о послевоенной ситуации. Второе. Когда я приводил в пример христианство, я говорил и о церкви, а не только об идее. Церковь после всех совершённых преступлений осталась весьма уважаемой и авторитетной организацией. Благодаря идее. Почему подход к советской системе у Вас (и не только у Вас) другой? На основе преступлений, совершённых сталинским режимом, у нас запрещают идею и осуждается не сталинский режим, а вся система. Или Вы церковь тоже осуждаете и требуете запрета?
1. Які були б наслідки, якщо б нацисти перемогли, звісно погані. Але історія не має умовного способу. І точно говорити, що б могло бути не можливо.
2. Підхід в мене однаковий. Церкву, як бюрократичну організацію, я не визнаю за авторитет. Вона дискредитувала себе. Можу погоджуватися або ні з певними висловлювання, ідеями різних течій християнства. Церква - це тіло Христове, Євхаристія. Просто деякі, не розуміють, що таке Церква. Що стосується заборон, то як можна заборонити якусь ідею? Людина має право вибору. Навіть право бути фашистом чи нацистом. А ось конкретну організацію, що вчиняла, або вчиняє злочини, ховаючись за світлими ідеями, заборонити можна.
ЛАД написав:Вас понимаю, но опять немного не о том. Понятно, что ОУН уступала РККА и по численности, и по вооружению и не могла на равных сражаться с немецкой армией. Но ОУН вообще практически не воевала с немцами. Ваш аргумент насчёт войны с 3 силами одновременно не выдерживает критики - такого не было. Пока были немцы, не было РККА, пришла РККА не стало немцев и поляков. Оун воевала сначала с поляками, причём больше с гражданскими, чем с Армией Крайовой (возможно, ошибаюсь, если что, поправьте), а потом с Советами (в основном не с армией, а с войсками МВД). О методах борьбы писать не буду, Вы лучше знаете. "європейський менталітет німців був ближчий" - Вам, как историку, не смешно? Это не первая мировая, когда можно было говорить о европейском менталитете. Но у нацистов ... А если им, действительно, нацисты были ближе, то, простите, не вижу вообще темы для разговора. Вы сами пишете о людожерськой идеологии. "деякі західні країни були зацікавлені в існуванні нестабільності в СРСР на цьому напрямку і підтримували супротив в можливий спосіб" - який спосіб? Поставки оружия? Сомневаюсь, что в условиях СССР, тем более, при отсутствии общей границы с Украиной эти государства могли оказать мало-мальски существенную помощь вооружениями. Простите, но из всего сказанного вытекает одно идеология ОУН-УПА была близка у фашистской. Это лучше объясняет всё происходившее, чем Ваши предположения.
Маєте право на свою думку. Я висловив своє бачення. Можете погоджуватися або ні. По виділеному... Абсолютно вірно! І в той же час зовсім не вірно. Я не даремно писав, що український повстанський рух діяв у дусі тогочасних європейських практик. В той час у Європі були поширені диктаторські рухи правих і лівих спрямуваннь. Звісно, що ті ідеології вплинули й на Україну, в тому числі нацизм і фашизм. Тому не треба дивуватися тому. Хочу лише додати, що ідеологія повстанців постійно еволюціонувала, а не була чимось статичним. Якщо цікаво, тут можна прочитати. https://www.istpravda.com.ua/research/2012/01/16/55531/ Що стосується активності ведення бойових дій, то я вже наголошував, що це була партизанська боротьба, а не регулярна армія. І було безліч факторів, які впливали на активність. Взагалі гарний аналіз і оцінка тут. https://www.radiosvoboda.org/a/28793692.html
ЛАД написав:Насчёт бандюков говорить не буду - доказательств у меня нет, голословно обвинять не могу. Бывших "комуняк" уже почти не осталось, разве что "комсомолята". Элиты нет. Точнее есть, но, в основном, дерьмовая. А вот "окупаційний режим досі не демонтований" - это как? "Оккупации" уже 30 лет как нет, а "режим" есть? Если не лень, разъясните. "Повинна була бути державна гуманітарна програма українізації, декомунізації, відродженню національної пам'яті. А під цю програму необхідні значні кошти." - не считаю эти задачи первоочередными, хотя их решение необходимо. Правда, я бы, скорее, говорил не о декоммунизации, а об изменении массовой психологии. Деньги на всё это нужны, но на "відроджування економіки" нужно гораздо больше и вот это считаю первоочередным. Надо накормить людей, после этого решать гуманитарные задачи. Это и легче будет после решения экономических задач, как Вы сами пишете.
P.s. Кстати, интересно. Ваше мнение, почему дважды удалён мой вчерашний пост к Вам? Там не было нарушений каких-то правил форума. Единственное, там выступал с осуждением дивизии СС. Это уже нельзя? Или этот запрет распространяется только на "Галичину"?
Я вже колись викладав статтю про генезис нашої псевдоеліти. Пошукайте.Політичні дискусії Тут наведу цитату.
«Сам процес творення незалежності України виявився складнішим ніж ми припускали, ніж можна було припускати. Наприклад, як 1991 року ми проголосили незалежність, але в національно-демократичних силах, які були у ВР у вигляді народної ради, там нас було 125 чи 124 чоловік. Ми представляли той знаєте такий патріотичний напрямок в українському суспільстві, який боровся за незалежність, який кінець-кінцем переміг Російську імперію і завершив боротьбу. Але в нас не вистарчило сил замінити окупаційну адміністрацію. Окупаційна адміністрація комуністичного режиму мурдувала українську націю 70 років. Нам не вистарчило можливості, сили її замінити», заявив Левко Лук’яненко, перший повноважний посол України в Канаді, письменник і політв’язень багатьох таборів в ефірі «5 каналу».
Ми їздили в усі куточки України, пропагували незалежність, щоб люди зрозуміли, що їм потрібно сприйняти незалежність, увійти у європейський рівень – додав Л.Лук’яненко.
П.С. По видаленню постів...Я вже на то не звертаю уваги. Щось не сподобалося, мабуть.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 07 лют, 2020 18:11, всього редагувалось 6 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
lapay написав:..... Еритрея вийшла, зі складу Ефіопії, після 20 років війни, Ісландія стала незалежною після референдуму в 1944 році. Результат однаковий.
Пример Исландии не очень удачный:
В результате более ста лет мирной борьбы за независимость 1 декабря 1918 года Исландия была объявлена независимым королевством в личной унии с Данией. В течение Второй мировой войны немецкая оккупация Дании 9 апреля 1940 года разорвала зависимость Исландии от Дании. В мае 1940 года Великобритания захватила Исландию и в 1941-м передала право оккупации острова США. С 17 июня 1944 года Исландия обрела полную независимость и стала республикой.
Вики "Исландия". БС, Африка - отсталые страны, до глобализации ещё просто не доросли. Участвуют только вынужденно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Про що говоримо? Про технології-які розповсюджуються у світі? Чи про умови створення Держави? Всі створенні Держави цікавить глобалізація як....доступ до широкого ринку продажу своїх товарів... а не відкриття свого ринку для продажу іноземних товарів. І створення - є рушійною силою капіталізму Спочатку створити - потім продати для комунізму/соціалізму головне інше - спочатку виробити правила справедливого розподілу - а вже потім пробувати виготовити те що потрібно
Так это и неудивительно. Ведь коммунизм по классику должен появиться был только ПОСЛЕ того, как проблема створення (создания, производства) была полностью решена.
Ну а так называемый социализм -- это хрен зна що)) Какая-то непонятная переходная форма. (Но и он. Этот социализм -- только в самых развитых капстранах пророчился. Развитых... где створення уже есть). Из которой более менее здравым было: - оплата по труду; - коллективная собственность - госрегулирование
При этом эту переходную форму каждый видел, как хотел. Например, капиталисты-то ведь и к госрегулированию прибегли (после невидимой руки рынка)) - кнйнсианство полным ходом; и по труду - ограничения зарплат и т.д.; коллективная собственность -- через акционирование. Только умнее, потому что частично! Без радикализма советских и пр. строителей социализма.
zРадио написав:в закрывающихся храмах Италии начали шоу-румы Gucci, Fendi и Prada открываться, настолько тамошнее население теряет интерес к древним сказкам
Цікаво Чому гундяєв в росії за підтримки пуйла так переймаються створенням продовження древньої казки? Гроші роздають ,народ підбурюють? Не думали?
Через религию в РФ "решают" 2 задачи: 1) прививают веру в жизненно-важную роль монарха, чтобы общество не поддавалось либеральным ценностям; 2) и оболванивают обывателей ложными идеями патриотизма, чтобы было кому отдать жизнь "за родину", да подешевле.
По сути, порошенковский армовир - это попытка заменить путино-гундяевскую модель "русского мира" своим "антирусским миром". Ничего общего с европейскими ценностями не имеет ни одно, ни другое. И там, и там человек - это раб наместников бога, в роле которых выступает власть и духовенство, а также защитник местечковых исторически-культурных предрассудков прошлого, великого и несчастного, разумеется...
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 07 лют, 2020 17:41, всього редагувалось 2 разів.