Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:в закрывающихся храмах Италии начали шоу-румы Gucci, Fendi и Prada открываться, настолько тамошнее население теряет интерес к древним сказкам
Цікаво Чому гундяєв в росії за підтримки пуйла так переймаються створенням продовження древньої казки? Гроші роздають ,народ підбурюють? Не думали?
Через религию в РФ "решают" 2 задачи: 1) прививают веру в жизненно-важную роль монарха, чтобы общество не поддавалось либеральным ценностям; 2) и оболванивают обывателей ложными идеями патриотизма, чтобы было кому отдать жизнь "за родину", да подешевле.
По сути, порошенковский армовир - это попытка заменить путино-гундяевскую модель "русского мира" своим "антирусским миром". Ничего общего с европейскими ценностями не имеет ни одно, ни другое. И там, и там человек - это раб наместников бога, в роле которых выступает власть и духовенство, а также защитник местечковых исторически-культурных предрассудков прошлого, великого и несчастного, разумеется...
1 Якщо відкинути шелуху-то ви признали що з допомогою релігії можна створити міцнішу Державу( а форма її правління-діло десяте, якщо монарх нормальний-то й керують добре(лі-куань) , а якщо демократи клоуни - то й напрогресивніша система не допоможе) 2 Чи може желеобразне утворення(без мови-віри-армії) протистояти утворенню в якого мова-віра-армія - головна зброя?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
M-A-X написав:Кого из украинских политиков вы считаете самыми большими манипуляторами?
Тут с большим отрывом лидирует Зеленский, это даже без вариантов. Петя и Яник были простые как слоны и безхитростные, поэтому со свистом проиграли. Тут появился зеленый Копперфильд и всех взул, красавчег, апплодирую стоя.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Не думаю, что в данном случае понятие применимо. Состоялся обычный насильственный захват территории с заключением мира, но без ведения военных действий (хватило ультиматума и угрозы применения силы).
Що значить "звичайний"? Коли ще таке було?
"Обычный" относится к насильственному захвату. Такое было сплошь и рядом. Правда обычно пытались сопротивляться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Хоча переважно всі розмовляють іспанською. Навіть в Каталонії, яка найбільш агресивна в мовному питанні, на вулицях звучить іспанська. У цьому регіоні діти вчаться на каталонській, але в їхній програмі обов'язковий предмет – кастильська.
Щоб підкреслити свої національність, деякі іспанці спеціально використовують каталонську або баскську, але все ж в побуті превалює іспанська.
Звичайно, якщо ви знаєте кастильску і, наприклад, каталонську, вам буде легше отримати крісло дрібного чиновника в адміністрації Каталонії або Країні Басків. Але бували й такі випадки, коли вищі чиновники не знали мови, права якої вони захищали. Так, екс-президент Каталонії Хосе Монтілья погано розмовляв каталонською.
Ваша цитата подтверждает, что язык всё же вторичен. В смысле это не основной вопрос.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.