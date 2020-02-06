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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5458545954605461
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:51

  lapay написав:
  detroytred написав:Оно-то так.
Но для возникновения и поддержания производства-эксплуатации роботов необходим высочайший уровень этой самой глобализации.

Роботы из неоткуда вдруг не возникнут.
Как там Мортимер поговаривал: чтобы работал один экскаватор (экскаваторщик) должны работать тысячи работяг.

Простіше все - змія з'їла мертвого кажана, китаєць з'їв змію і почали мікророботи (короновіруси) гуляти по світу. :)
Не треба, для майбутньої технології, нічого, крім енергії і сировини.

И люди тоже не нужны. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:56

Кого из украинских политиков вы считаете самыми большими манипуляторами?
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:57

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:в закрывающихся храмах Италии начали шоу-румы Gucci, Fendi и Prada открываться, настолько тамошнее население теряет интерес к древним сказкам
Цікаво
Чому гундяєв в росії за підтримки пуйла так переймаються створенням продовження древньої казки?
Гроші роздають ,народ підбурюють?
Не думали?
Через религию в РФ "решают" 2 задачи:
1) прививают веру в жизненно-важную роль монарха, чтобы общество не поддавалось либеральным ценностям;
2) и оболванивают обывателей ложными идеями патриотизма, чтобы было кому отдать жизнь "за родину", да подешевле.

По сути, порошенковский армовир - это попытка заменить путино-гундяевскую модель "русского мира" своим "антирусским миром". Ничего общего с европейскими ценностями не имеет ни одно, ни другое. И там, и там человек - это раб наместников бога, в роле которых выступает власть и духовенство, а также защитник местечковых исторически-культурных предрассудков прошлого, великого и несчастного, разумеется...
1 Якщо відкинути шелуху-то ви признали що з допомогою релігії можна створити міцнішу Державу( а форма її правління-діло десяте, якщо монарх нормальний-то й керують добре(лі-куань) , а якщо демократи клоуни - то й напрогресивніша система не допоможе)
2 Чи може желеобразне утворення(без мови-віри-армії) протистояти утворенню в якого мова-віра-армія - головна зброя?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:02

Re: Політичні дискусії

M-A-X написав:Кого из украинских политиков вы считаете самыми большими манипуляторами?


Тут с большим отрывом лидирует Зеленский, это даже без вариантов.
Петя и Яник были простые как слоны и безхитростные, поэтому со свистом проиграли.
Тут появился зеленый Копперфильд и всех взул, красавчег, апплодирую стоя.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:02

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:2 Чи може желеобразне утворення(без мови-віри-армії) протистояти утворенню в якого мова-віра-армія - головна зброя?

Там теж основна маса вояків канапна, як і в нас. Не хочуть урбанізовані суспільства тотальної війни, бо "баби ще нарожають" працює тільки в селах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:03

кому любопытно , не поданное волгарём, а реальное положение в демографии, социалке и тд в расее.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:05

  lapay написав:
  ЛАД написав:Не думаю, что в данном случае понятие применимо.
Состоялся обычный насильственный захват территории с заключением мира, но без ведения военных действий (хватило ультиматума и угрозы применения силы).

Що значить "звичайний"? Коли ще таке було?

"Обычный" относится к насильственному захвату.
Такое было сплошь и рядом.
Правда обычно пытались сопротивляться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:08

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Тут с большим отрывом лидирует Зеленский, это даже без вариантов.
Петя и Яник были простые как слоны и безхитростные, поэтому со свистом проиграли.

Зправа наліво - Зе, Яник, По.

Зображення
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:13

  lapay написав:
  ЛАД написав:Не думаю, что у каталонцев главное "мовно-національний" вопрос. Скорее, "Каталония кормит Испанию" (как у нас: "Украина кормит Союз" и "Украина - вторая Франция").

Це теж, але мовне питання теж важливе:
https://ua.korrespondent.net/journal/13 ... nah-zahodu
Переважно всі розмовляють іспанською. Навіть в Каталонії, яка найбільш агресивна в мовному питанні, на вулицях звучить іспанська

Хоча переважно всі розмовляють іспанською. Навіть в Каталонії, яка найбільш агресивна в мовному питанні, на вулицях звучить іспанська. У цьому регіоні діти вчаться на каталонській, але в їхній програмі обов'язковий предмет – кастильська.

Щоб підкреслити свої національність, деякі іспанці спеціально використовують каталонську або баскську, але все ж в побуті превалює іспанська.

Звичайно, якщо ви знаєте кастильску і, наприклад, каталонську, вам буде легше отримати крісло дрібного чиновника в адміністрації Каталонії або Країні Басків. Але бували й такі випадки, коли вищі чиновники не знали мови, права якої вони захищали. Так, екс-президент Каталонії Хосе Монтілья погано розмовляв каталонською.

Ваша цитата подтверждает, что язык всё же вторичен.
В смысле это не основной вопрос.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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