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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 54605461546254635464> Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:28 YKK написав: Украинской политической элите пора уже признать и честно объявить народу, что проект "Украина" провален. Государство в таком виде не может существовать. Из старого сарая нельзя сделать хороший дом, надо всё к ч.м. ломать и строить новое здание или объявить всем жильцам собирать монатки и искать себе новое жилье. И чем быстрее это все поймут тем лучше. Украинской политической элите пора уже признать и честно объявить народу, что проект "Украина" провален. Государство в таком виде не может существовать. Из старого сарая нельзя сделать хороший дом, надо всё к ч.м. ломать и строить новое здание или объявить всем жильцам собирать монатки и искать себе новое жилье. И чем быстрее это все поймут тем лучше.

К сожалению Вас понимаю, внутренний продажный Враг - продал всё и всех, и нет даже перспективы... к восстановлению Конституционного строя на территории Украины.



Население ожидает "Наполеона" - выборным путём, существующим сейчас, методом саморазрушения - ожидать каких-то радикальных изменений бесполезно.



Население спит и верит в приход "Махно" - ему в уши дуют, что угодно, и оно верит, а в это самое время его по беспределу имеют на "взрослые деньги". При чём этот процесс с 90х только форсируется:

Укрспирт,...

"Молодая команда" наёмных уже продала У/З, порты.... - сюрреализм?

Пока рабы дохнут от голдода, на работе, свора обезумевших от безнаказанности и средств .... - только форсируют продажу Украины...

- Они не представляют, как быть по другому.

От клана "красных директоров" - появились "наследники", с руками, что "ніколи нічого не робили", а "только торговали елеем".



При чём согласен с Вами, что всё это навязано извне ранее подписанными международными договорами, но вывернуто наизнанку системой "организованного криминала".

Избавиться от которого "экономическим путём" - неосуществимо.

Сказал бы более, да .... К сожалению Вас понимаю, внутренний продажный Враг - продал всё и всех, и нет даже перспективы... к восстановлению Конституционного строя на территории Украины.Население ожидает "Наполеона" - выборным путём, существующим сейчас, методом саморазрушения - ожидать каких-то радикальных изменений бесполезно.Население спит и верит в приход "Махно" - ему в уши дуют, что угодно, и оно верит, а в это самое время его по беспределу имеют на "взрослые деньги". При чём этот процесс с 90х только форсируется:Укрспирт,...Пока рабы дохнут от голдода, на работе, свора обезумевших от безнаказанности и средств .... - только форсируют продажу Украины...- Они не представляют, как быть по другому.От клана "красных директоров" - появились "наследники", с руками, что "ніколи нічого не робили", а "только торговали елеем".При чём согласен с Вами, что всё это навязано извне ранее подписанными международными договорами, но вывернуто наизнанку системой "организованного криминала".Сказал бы более, да .... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7749 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:32 andrijk777 написав: Козак-характерник написав: Я розраховував на більшу підтримку України Заходом. Що вони примусять їх виробити певні правила і стандарти, що наблизять Україну до Європи, хоча б в плані дотримання прав людини. Не кажучи вже про фінансову підтримку. Певною мірою, це також погана зовнішня дипломатія нашої псевдоеліти. Можна було виторгувати більше преференцій, враховуючи багато обіцянок, які Захід не виконав, той самий Будапешштський меморандум, відмова від ядерної зброї і не лише...Засранці... Я розраховував на більшу підтримку України Заходом. Що вони примусять їх виробити певні правила і стандарти, що наблизять Україну до Європи, хоча б в плані дотримання прав людини. Не кажучи вже про фінансову підтримку. Певною мірою, це також погана зовнішня дипломатія нашої псевдоеліти. Можна було виторгувати більше преференцій, враховуючи багато обіцянок, які Захід не виконав, той самий Будапешштський меморандум, відмова від ядерної зброї і не лише...Засранці...

По-перше Захід вже "не той". Немає там лідерів, одні "приспособленці".

По-друге - а що конкретно може зробити Захід? Дати грошей - так давали вже, все ж розкрадають... Тиснути на Росію - трошки тиснуть, а сильно тиснути їм нафіг треба. Все-таки їх економічні інтереси важливіші ніж Україна.

"Будапешштський меморандум" - тут відповідальність в першу чергу лежить на США. До чого тут Європа? По-перше Захід вже "не той". Немає там лідерів, одні "приспособленці".По-друге - а що конкретно може зробити Захід? Дати грошей - так давали вже, все ж розкрадають... Тиснути на Росію - трошки тиснуть, а сильно тиснути їм нафіг треба. Все-таки їх економічні інтереси важливіші ніж Україна."Будапешштський меморандум" - тут відповідальність в першу чергу лежить на США. До чого тут Європа?



Да все ТЕ!

Только здесь, "что то не так".



В конечном итоге "своя рубашка ближе к телу". Да все ТЕ!Только здесь, "что то не так".В конечном итоге "своя рубашка ближе к телу". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7749 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:33 Козак-характерник написав: lapay написав: Чим більш освічені люди, тим вони менш релігійні і більш толерантні до інших. Чим більш освічені люди, тим вони менш релігійні і більш толерантні до інших.

Навпаки. Навпаки.

Экономика. Чем беднее народ, тем полнее церковь. Это мне на Западе сказали ,когда поразилась пустыми храмами во время религиозных праздников.Даже в Рождество.[/quote]



PS: в закрывающихся храмах Италии начали шоу-румы Gucci, Fendi и Prada открываться, настолько тамошнее население теряет интерес к древним сказкам[/quote]

Не в закрывающихся, а в закрытых. Могут и ресторан открыть, кинотеатр или танцклуб или фитнессцентр. Иногда здание здают в аренду, иногда здание сносят, землю покупает горсовет и строит что-то. Но обычно что-то благородное - школу, дом для пожилых людей... Но церковь не торгует! Экономика. Чем беднее народ, тем полнее церковь. Это мне на Западе сказали ,когда поразилась пустыми храмами во время религиозных праздников.Даже в Рождество.[/quote]PS: в закрывающихся храмах Италии начали шоу-румы Gucci, Fendi и Prada открываться, настолько тамошнее население теряет интерес к древним сказкам[/quote]Не в закрывающихся, а в закрытых. Могут и ресторан открыть, кинотеатр или танцклуб или фитнессцентр. Иногда здание здают в аренду, иногда здание сносят, землю покупает горсовет и строит что-то. Но обычно что-то благородное - школу, дом для пожилых людей... Но церковь не торгует! Renee Повідомлень: 67 З нами з: 22.10.19 Подякував: 19 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:35 lapay написав: detroytred написав: Далеко. Но направление-то.

Не отменяет. Но уменьшает и будет уменьшать.



Пример каталонцев из разряда -- исключение лишь подчёркивает правило.



Об уменьшении роли государства ... написано очень много. Далеко. Но направление-то.Не отменяет. Но уменьшает и будет уменьшать.Пример каталонцев из разряда -- исключение лишь подчёркивает правило.Об уменьшении роли государства ... написано очень много.

Не треба плутати глобалізацію зі скасуванням держав, як Маркс сплутав монополії з соціалізмом. Глобалізація - це міжнародний розподіл праці, уніфікація правил для бізнесу, а мовно-націоальні питання були, є і будуть "власністю" держави. Навіть в ЄС. Не треба плутати глобалізацію зі скасуванням держав, як Маркс сплутав монополії з соціалізмом. Глобалізація - це міжнародний розподіл праці, уніфікація правил для бізнесу, а мовно-націоальні питання були, є і будуть "власністю" держави. Навіть в ЄС.

Батенька, отойдите от блефа!

Трамп это уже сколько лет объясняет?

Вам Х.у...ла мало для "науки"?

"Капитал"(экономика) - есть хребтом Государства



Есть только интересы Государства - нет Государства есть .... - "Государство" это есть аппарат насилия. Но с какими-то правилами внутренней и внешней политики - в Украине их нет по определению - есть интересы воровских кланов. Батенька, отойдите от блефа!Трамп это уже сколько лет объясняет?Вам Х.у...ла мало для "науки"?"Капитал"(экономика) - есть хребтом ГосударстваЕсть только интересы Государства - нет Государства есть .... - "Государство" это есть аппарат насилия. Но с какими-то правилами внутренней и внешней политики - в Украине их нет по определению - есть интересы воровских кланов. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 07 лют, 2020 18:48, всього редагувалось 2 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7749 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:36 lapay написав: budivelnik написав: 2 Чи може желеобразне утворення(без мови-віри-армії) протистояти утворенню в якого мова-віра-армія - головна зброя? 2 Чи може желеобразне утворення(без мови-віри-армії) протистояти утворенню в якого мова-віра-армія - головна зброя?

Там теж основна маса вояків канапна, як і в нас. Не хочуть урбанізовані суспільства тотальної війни, бо "баби ще нарожають" працює тільки в селах. Там теж основна маса вояків канапна, як і в нас. Не хочуть урбанізовані суспільства тотальної війни, бо "баби ще нарожають" працює тільки в селах.

С языка сняли.



У меня тоже сомнения в истинности веры в гундяева, пу и пр. у россиян.

Скорее власти создают хоть какую-то обертку, штукатурку.

До определённых пределов пересични подыгрывают)) С языка сняли.У меня тоже сомнения в истинности веры в гундяева, пу и пр. у россиян.Скорее власти создают хоть какую-то обертку, штукатурку.До определённых пределов пересични подыгрывают)) detroytred

Повідомлень: 23045 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:41 detroytred написав: Не нужно никого *будить*, нужно платить бабки и укреплять законность. И так во всех сферах.

Всё!!!

Это первично.

Патриотизм и пр. потом запросто натянутся на этот фундамент.



Наоборот -- не получится. Не нужно никого *будить*, нужно платить бабки и укреплять законность. И так во всех сферах.Всё!!!Это первично.Патриотизм и пр. потом запросто натянутся на этот фундамент.Наоборот -- не получится.

А воровать ГДЕ?

Вы что крамольные темы устриваите здесь?

Зе и тот "Честно" через Шведов "зарабатывает"! А воровать ГДЕ?Вы что крамольные темы устриваите здесь?Зе и тот "Честно" через Шведов "зарабатывает"! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7749 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:42 Kudrjavuy написав: От клана "красных директоров" - появились "наследники", с руками, что "ніколи нічого не робили", а "только торговали елеем...

вывернуто наизнанку системой "организованного криминала".

Избавиться от которого "экономическим путём" - неосуществимо.

Сказал бы более, да .... От клана "красных директоров" - появились "наследники", с руками, что "ніколи нічого не робили", а "только торговали елеем...вывернуто наизнанку системой "организованного криминала".Сказал бы более, да ....



"Спаса на крови" под рубаху взял

Хату подпалил и обрез достал

При Советах жить - предавать свой крест

Сколько нас таких уходило в лес.



"Спаса на крови" под рубаху взялХату подпалил и обрез досталПри Советах жить - предавать свой крестСколько нас таких уходило в лес. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27563 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:46 lapay написав: fokus написав: Послевоенное устройство мира рушится, как ледники Антарктиды.. И если о новом мировом порядке, разделе мира и сферах влияния не договорятся по-хорошему - будут договариваться по-плохому после третьей мировой... Послевоенное устройство мира рушится, как ледники Антарктиды.. И если о новом мировом порядке, разделе мира и сферах влияния не договорятся по-хорошему - будут договариваться по-плохому после третьей мировой...

Нічого нового не відбувається. З усіх ідеологій 19-го сторіччя переміг. Кожна нація хоче мати свою державу. Тільки цей процес полюбляє революції, конфлікти і війни. От вони і почались, коли СРСР програв холодну війну, чи почалась арабська весна (війна) між сунітами і шиїтами.

Так що цей процес самовизначення націй буде йти ще не одне десятиліття (століття), тому і Історія ще довго не закінчиться... Нічого нового не відбувається. З усіх ідеологій 19-го сторіччя переміг. Кожна нація хоче мати свою державу. Тільки цей процес полюбляє революції, конфлікти і війни. От вони і почались, коли СРСР програв холодну війну, чи почалась арабська весна (війна) між сунітами і шиїтами.Так що цей процес самовизначення націй буде йти ще не одне десятиліття (століття), тому і Історія ще довго не закінчиться...

"Украина" - это и есть "Национальный проект"!

Это империи - рушатся, а "націоналізм" - есть основополагающей составляющей Государства.

Делит нас только Враг - и "делить" будет по жизни. "Украина" - это и есть "Национальный проект"!Это империи - рушатся, а "націоналізм" - есть основополагающей составляющей Государства.Делит нас только Враг - и "делить" будет по жизни. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7749 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:53 detroytred написав: fokus написав: detroytred написав: Моё мнение -- не рушится, а преобразовывается. Моё мнение -- не рушится, а преобразовывается.

Ну.. разрушение - тоже в своем роде преобразование

detroytred написав: Частичный, не глубокий откат глобализации, выражающийся в реванше консерваторов, позитивен. Частичный, не глубокий откат глобализации, выражающийся в реванше консерваторов, позитивен.

Вы считаете, что глобализация и есть послевоенный мировой порядок? На мой взгляд наоборот, именно глобализация его и разрушила. В смысле преобразовала Да так преобразовала, что он стал слишком неустойчив.. Система с одной точкой опоры никогда не будет устойчива. Ну.. разрушение - тоже в своем роде преобразованиеВы считаете, что глобализация и есть послевоенный мировой порядок? На мой взгляд наоборот, именно глобализация его и разрушила. В смысле преобразовалаДа так преобразовала, что он стал слишком неустойчив.. Система с одной точкой опоры никогда не будет устойчива.





Послевоенный мировой порядок является следствием глобализации.

Рынки после кризиса (протекционизма) укрупнились.



Государство так или иначе сдерживает глобализацию. Является ограничителем.

Поэтому его роль уменьшается и будет уменьшаться.

До пределов, разумеется.





Вопрос-то по сути стоит лишь в одном: сумеет ли человечество пережить очередной кризис сдерживания глобализации?

Обойтись без глобальных разрушений и выйти на более высокую ступень глобализации.



Или всё же не сумеет и 3 МВ с ядерными...

Итог - Тёмные века.



Но договороспособность пока высочайшая. Если уж упоротые айятоллы с вывешенным флагом банально договариваются...



Имхо. Комедию нам, пересичным, ломают. Играют между собой большие дяди. Блнфуют часто.

И по фиг им мы, мелкие людишки...

Им реально на нас наср-ть. Послевоенный мировой порядок является следствием глобализации.Рынки после кризиса (протекционизма) укрупнились.Государство так или иначе сдерживает глобализацию. Является ограничителем.Поэтому его роль уменьшается и будет уменьшаться.До пределов, разумеется.Вопрос-то по сути стоит лишь в одном: сумеет ли человечество пережить очередной кризис сдерживания глобализации?Обойтись без глобальных разрушений и выйти на более высокую ступень глобализации.Или всё же не сумеет и 3 МВ с ядерными...Итог - Тёмные века.Но договороспособность пока высочайшая. Если уж упоротые айятоллы с вывешенным флагом банально договариваются...Имхо. Комедию нам, пересичным, ломают. Играют между собой большие дяди. Блнфуют часто.И по фиг им мы, мелкие людишки...Им реально на нас наср-ть.



Макрон предупредил ЕС о возможной гонке ядерных вооружений

https://hvylya.net/news/digest/makron-p ... henij.html

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАВДА 07.02.2020 13:52:47

Об этом сообщает «Европейская правда«.



«Европейцы должны коллективно осознать, что при отсутствии правовой базы они могут быстро столкнуться с новой гонкой по обычному оружию, даже ядерному оружию, на собственной земле», — сказал Макрон в своем выступлении. Он призвал к «стратегическому диалогу» с европейскими партнерами о роли Франции в качестве ядерной державы.



С официальным выходом Великобритании Франция сейчас является единственной ядерной державой в ЕС.



«Франция убеждена, что долгосрочная безопасность в Европе возможна благодаря прочному союзу с США», — сказал Макрон. «Но наша безопасность также неизбежно достигается благодаря увеличению возможностей для автономных действий в Европе».



Французские ядерные возможности «усиливают безопасность Европы просто существуя, и в этом смысле действительно имеют европейское измерение», — сказал президент.



В то же время Франция уменьшила арсенал ядерных боеголовок до «меньше 300», сказал он, предоставив Франции «легитимность требовать конкретных шагов от других ядерных государств к глобальному разоружению, которое было бы постепенным, надежным и могло бы быть проверенным».



Как известно, Франция ежегодно тратит около 3,5 млрд евро на поддержку своего ядерного арсенала. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу предупредил, что страны Европы «не могут оставаться зрителями» в любой новой гонке вооружений.Макрон предупредил ЕС о возможной гонке ядерных вооружений«Европейцы должны коллективно осознать, что при отсутствии правовой базы они могут быстро столкнуться с новой гонкой по обычному оружию, даже ядерному оружию, на собственной земле», — сказал Макрон в своем выступлении. Он призвал к «стратегическому диалогу» с европейскими партнерами о роли Франции в качестве ядерной державы.С официальным выходом Великобритании Франция сейчас является единственной ядерной державой в ЕС.«Франция убеждена, что долгосрочная безопасность в Европе возможна благодаря прочному союзу с США», — сказал Макрон. «Но наша безопасность также неизбежно достигается благодаря увеличению возможностей для автономных действий в Европе».Французские ядерные возможности «усиливают безопасность Европы просто существуя, и в этом смысле действительно имеют европейское измерение», — сказал президент.В то же время Франция уменьшила арсенал ядерных боеголовок до «меньше 300», сказал он, предоставив Франции «легитимность требовать конкретных шагов от других ядерных государств к глобальному разоружению, которое было бы постепенным, надежным и могло бы быть проверенным».Как известно, Франция ежегодно тратит около 3,5 млрд евро на поддержку своего ядерного арсенала. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7749 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:03 M-A-X написав: Кого из украинских политиков вы считаете самыми большими манипуляторами? Кого извы считаете самыми большими манипуляторами?



Вы сами и ответили. Вы сами и ответили. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7749 З нами з: 20.09.12 Подякував: 663 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 54605461546254635464> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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