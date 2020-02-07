Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:От клана "красных директоров" - появились "наследники", с руками, что "ніколи нічого не робили", а "только торговали елеем... вывернуто наизнанку системой "организованного криминала". Избавиться от которого "экономическим путём" - неосуществимо. Сказал бы более, да ....
"Спаса на крови" под рубаху взял Хату подпалил и обрез достал При Советах жить - предавать свой крест Сколько нас таких уходило в лес.
Во-во! Каждый мародёр аргументирует свои деяния "лес рубят - щепки летят". Хочу заверить Вас - это ни есть чертой "национальной" - это есть четра криминальная.
В каждом случае существует своя "граница" - куда увы, не Вам "соваться". Хотя как раз для этих целей требуется хорошее знание псалмов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:От клана "красных директоров" - появились "наследники", с руками, что "ніколи нічого не робили", а "только торговали елеем... вывернуто наизнанку системой "организованного криминала". Избавиться от которого "экономическим путём" - неосуществимо. Сказал бы более, да ....
"Спаса на крови" под рубаху взял Хату подпалил и обрез достал При Советах жить - предавать свой крест Сколько нас таких уходило в лес.
Во-во! Каждый мародёр аргументирует свои деяния "лес рубят - щепки летят". Хочу заверить Вас - это ни есть чертой "национальной" - это есть четра криминальная.
В каждом случае существует своя "граница" - куда увы, не Вам "соваться". Хотя как раз для этих целей требуется хорошее знание псалмов.
Вглядитесь в этот мир, простой и невозможный, Потерянный, как мысль в нетрезвой голове, И всё предугадать теперь весьма несложно, Как будто разглядеть росинку на траве.
Кто скажет, почему вдруг в этом мире странном И трусость, и разбой вошли в критерий норм. Трус мнит, что он мудрец, желая жить бараном, Чтобы спокойно есть свой комбикорм.
Я волю воспою...Блатным нигде не буду, Ведь жизнь моя в другом, с неё отдельный спрос... Но как не уважать всех тех, кто чтит свободу, А как он к ней идёт, уже другой вопрос.
А я Вас всех люблю, любовью незаразной, А если обману, лишь чувствами губя. Люблю Вас всех за всё: за то, что запах разный, За то, что Вы во мне услышите себя.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
lapay написав:..... Коротше кажучи, часи тоді були такі - заперечення демократії, вождизм, насилля. Зараз йде нове коло кризи демократичних цінностей, тільки замість вождів обирають фріків-популістів.
К "часи тоді були такі" хотел бы добавить - они никогда сильно не отличались. Всю историю были войны, восстания, революции. Да и сейчас относительно тихо разве что в Европе. Недаром Маркс писал: "Насилие - повивальная бабка истории". Цитата не совсем точная, но ладно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
"Запитання:" Чи здійсн ювала Дугарь Яна Сергіївна якесь спостереження за місцем пересування Павла Шеремета?" Категорична відповідь: 99,6% – ні. Поліграф – це додатковий метод, який разом з психологічною експертизою є додатковим доказом. І ми цей доказ наводимо в сукупності з іншими доказами", – заявив адвокат Яни Дугарь Микола Оріховський. Крім того, адвокати, порівнюючи зріст Яни Дугарь із зростом дівчини на камерах спостереження, підкреслюють, що Яна – мінімум на 10 см вище. Адвокати вимагають, щоб справу проти Дугарь закрили. Прокуратура розгляне клопотання протягом трьох робочих днів. https://www.segodnya.ua/ua/kiev/kaccide ... 99050.html
Добрі адвокати мали би добитись серйозних компенсацій з шаурмена з Ко.
Kudrjavuy написав:"Украина" - это и есть "Национальный проект"! Это империи - рушатся, а "націоналізм" - есть основополагающей составляющей Государства. Делит нас только Враг - и "делить" будет по жизни.
lapay написав:..... Коротше кажучи, часи тоді були такі - заперечення демократії, вождизм, насилля. Зараз йде нове коло кризи демократичних цінностей, тільки замість вождів обирають фріків-популістів.
К "часи тоді були такі" хотел бы добавить - они никогда сильно не отличались. Всю историю были войны, восстания, революции. Да и сейчас относительно тихо разве что в Европе. Недаром Маркс писал: "Насилие - повивальная бабка истории". Цитата не совсем точная, но ладно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:"Украина" - это и есть "Национальный проект"! Это империи - рушатся, а "націоналізм" - есть основополагающей составляющей Государства. Делит нас только Враг - и "делить" будет по жизни.
Я бы сказал, что делят нас политики.
Я не вижу противоречия в моём пасквиле. Вы видите? Хотя существует ещё и "национальные предрасположенности", что в Украине, ..."огнём и мечом".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.