Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:30

Kudrjavuy написав: Козак-характерник написав: Kudrjavuy написав: От клана "красных директоров" - появились "наследники", с руками, что "ніколи нічого не робили", а "только торговали елеем...

вывернуто наизнанку системой "организованного криминала".

Избавиться от которого "экономическим путём" - неосуществимо.

Сказал бы более, да .... От клана "красных директоров" - появились "наследники", с руками, что "ніколи нічого не робили", а "только торговали елеем...вывернуто наизнанку системой "организованного криминала".Сказал бы более, да ....



"Спаса на крови" под рубаху взял

Хату подпалил и обрез достал

При Советах жить - предавать свой крест

Сколько нас таких уходило в лес.

"Спаса на крови" под рубаху взялХату подпалил и обрез досталПри Советах жить - предавать свой крестСколько нас таких уходило в лес.



Во-во!

Каждый мародёр аргументирует свои деяния "лес рубят - щепки летят".

Хочу заверить Вас - это ни есть чертой "национальной" - это есть четра криминальная.



В каждом случае существует своя "граница" - куда увы, не Вам "соваться".

Хотя как раз для этих целей требуется хорошее знание псалмов. Во-во!Каждый мародёр аргументирует свои деяния "лес рубят - щепки летят".Хочу заверить Вас - это ни есть чертой "национальной" - это есть четра криминальная.В каждом случае существует своя "граница" - куда увы, не Вам "соваться".Хотя как раз для этих целей требуется хорошее знание псалмов.

Вглядитесь в этот мир, простой и невозможный,Потерянный, как мысль в нетрезвой голове,И всё предугадать теперь весьма несложно,Как будто разглядеть росинку на траве.Кто скажет, почему вдруг в этом мире странномИ трусость, и разбой вошли в критерий норм.Трус мнит, что он мудрец, желая жить бараном,Чтобы спокойно есть свой комбикорм.Я волю воспою...Блатным нигде не буду,Ведь жизнь моя в другом, с неё отдельный спрос...Но как не уважать всех тех, кто чтит свободу,А как он к ней идёт, уже другой вопрос.А я Вас всех люблю, любовью незаразной,А если обману, лишь чувствами губя.Люблю Вас всех за всё: за то, что запах разный,За то, что Вы во мне услышите себя.