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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5461546254635464>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:06

  Kudrjavuy написав:
  M-A-X написав:Кого из украинских политиков вы считаете самыми большими манипуляторами?

:shock:
Вы сами и ответили.

Зачьотно! :) :D :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:16

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:От клана "красных директоров" - появились "наследники", с руками, что "ніколи нічого не робили", а "только торговали елеем...
вывернуто наизнанку системой "организованного криминала".
Избавиться от которого "экономическим путём" - неосуществимо.
Сказал бы более, да ....

:)
"Спаса на крови" под рубаху взял
Хату подпалил и обрез достал
При Советах жить - предавать свой крест
Сколько нас таких уходило в лес.


Во-во!
Каждый мародёр аргументирует свои деяния "лес рубят - щепки летят".
Хочу заверить Вас - это ни есть чертой "национальной" - это есть четра криминальная.

В каждом случае существует своя "граница" - куда увы, не Вам "соваться".
Хотя как раз для этих целей требуется хорошее знание псалмов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:30

  Kudrjavuy написав:
  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:От клана "красных директоров" - появились "наследники", с руками, что "ніколи нічого не робили", а "только торговали елеем...
вывернуто наизнанку системой "организованного криминала".
Избавиться от которого "экономическим путём" - неосуществимо.
Сказал бы более, да ....

:)
"Спаса на крови" под рубаху взял
Хату подпалил и обрез достал
При Советах жить - предавать свой крест
Сколько нас таких уходило в лес.


Во-во!
Каждый мародёр аргументирует свои деяния "лес рубят - щепки летят".
Хочу заверить Вас - это ни есть чертой "национальной" - это есть четра криминальная.

В каждом случае существует своя "граница" - куда увы, не Вам "соваться".
Хотя как раз для этих целей требуется хорошее знание псалмов.

Вглядитесь в этот мир, простой и невозможный,
Потерянный, как мысль в нетрезвой голове,
И всё предугадать теперь весьма несложно,
Как будто разглядеть росинку на траве.

Кто скажет, почему вдруг в этом мире странном
И трусость, и разбой вошли в критерий норм.
Трус мнит, что он мудрец, желая жить бараном,
Чтобы спокойно есть свой комбикорм.

Я волю воспою...Блатным нигде не буду,
Ведь жизнь моя в другом, с неё отдельный спрос...
Но как не уважать всех тех, кто чтит свободу,
А как он к ней идёт, уже другой вопрос.

А я Вас всех люблю, любовью незаразной,
А если обману, лишь чувствами губя.
Люблю Вас всех за всё: за то, что запах разный,
За то, что Вы во мне услышите себя. :(
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:30

  lapay написав:.....
Коротше кажучи, часи тоді були такі - заперечення демократії, вождизм, насилля. Зараз йде нове коло кризи демократичних цінностей, тільки замість вождів обирають фріків-популістів.

К "часи тоді були такі" хотел бы добавить - они никогда сильно не отличались.
Всю историю были войны, восстания, революции. Да и сейчас относительно тихо разве что в Европе.
Недаром Маркс писал: "Насилие - повивальная бабка истории". Цитата не совсем точная, но ладно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:32

Re: Політичні дискусії

"Запитання:" Чи здійсн ювала Дугарь Яна Сергіївна якесь спостереження за місцем пересування Павла Шеремета?" Категорична відповідь: 99,6% – ні. Поліграф – це додатковий метод, який разом з психологічною експертизою є додатковим доказом. І ми цей доказ наводимо в сукупності з іншими доказами", – заявив адвокат Яни Дугарь Микола Оріховський.
Крім того, адвокати, порівнюючи зріст Яни Дугарь із зростом дівчини на камерах спостереження, підкреслюють, що Яна – мінімум на 10 см вище. Адвокати вимагають, щоб справу проти Дугарь закрили. Прокуратура розгляне клопотання протягом трьох робочих днів. https://www.segodnya.ua/ua/kiev/kaccide ... 99050.html


Добрі адвокати мали би добитись серйозних компенсацій з шаурмена з Ко.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:35

  Kudrjavuy написав:"Украина" - это и есть "Национальный проект"!
Это империи - рушатся, а "націоналізм" - есть основополагающей составляющей Государства.
Делит нас только Враг - и "делить" будет по жизни.

Я бы сказал, что делят нас политики.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:36

  ЛАД написав:
  lapay написав:.....
Коротше кажучи, часи тоді були такі - заперечення демократії, вождизм, насилля. Зараз йде нове коло кризи демократичних цінностей, тільки замість вождів обирають фріків-популістів.

К "часи тоді були такі" хотел бы добавить - они никогда сильно не отличались.
Всю историю были войны, восстания, революции. Да и сейчас относительно тихо разве что в Европе.
Недаром Маркс писал: "Насилие - повивальная бабка истории". Цитата не совсем точная, но ладно.

:shock:
https://storage2.censor.net/video/3/070220_zir.mp4
Во-во,
где Волгарь?
А ведь это официальное лицо(язык) правительства РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:37

  M-A-X написав:
  Kudrjavuy написав:"Украина" - это и есть "Национальный проект"!
Это империи - рушатся, а "націоналізм" - есть основополагающей составляющей Государства.
Делит нас только Враг - и "делить" будет по жизни.

Я бы сказал, что делят нас политики.

Я не вижу противоречия в моём пасквиле.
Вы видите?
Хотя существует ещё и "национальные предрасположенности", что в Украине, ..."огнём и мечом".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:39

  Kudrjavuy написав:
  M-A-X написав:Кого из украинских политиков вы считаете самыми большими манипуляторами?

:shock:
Вы сами и ответили.

Но самим большим манипулятором из них всех я считаю Ирину Геращенко.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:42

В Мукачево опять "республиканские" разборки?
Странно, ведь там носят вышиванки, говорят на мове, и гимн с "качей" поют
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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