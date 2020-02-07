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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5462546354645465
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:38

Заждались хороших новостей:
https://biz.censor.net.ua/news/3174505/ ... energoatom
Но как всегда "дьявол кроется в деталях":
1. Где харьковский "Турбоатом"?
2. Где предприятия Желтых Вод?
3. Где украинские шахтёры?
4. Где украинские производители оборудования, крепи, транспорта,...?
................................................................................
Сегодня к этому заявлению, французы уже сделали заявление о готовности производить ЯТ к реакторам советского образца.

По моим познаниям - это "10 лет" при идеальных раскладах работы.
Не превратиться ли "этот проект" в очередную "укреплённую границу" или гиперлуп?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:45

  M-A-X написав:?

detroytred
Вы ставили мне интересный вопрос о "ответственности?" рекомендую!!!
Обратите внимание на второй комментарий!:
https://sprotyv.info/news/okupanti-obst ... aselennyam


Или этот случай:
Министр Кабмина не видит конфликта интересов в иске его отца к Кабмину и Приватбанку
[09:00 07 февраля 2020 года ]
https://ukrrudprom.com/news/Ministr_Kab ... sa_k_.html
Министр Кабинета министр Дмитрий Дубилет в интервью заявил, что не видит конфликта интересов после иска отца Александра Дубилет о возвращении ему акций “ПриватБанка”. Об этом сообщает Радио Свобода.

“Нет, не вижу. Потому что будет суд, будет решать это дело. Поэтому я не думаю, что здесь есть какой-то конфликт”, — сказал Дубилет.

Он отметил, что не будет представлять интересы правительства в этом деле и не обсуждает эти вопросы с отцом.

2 января Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску бывшего председателя правления “ПриватБанка” Александр Дубилет в Министерство финансов, “Фонда гарантирования вкладов физических лиц” и “Приватбанка”. Он требует отменить договор о национализации финансового учреждения в декабре 2016 года. По данным СМИ, с аналогичными исками обратилась ряд бывших видных менеджеров “Приватбанка”.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:06

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:detroytred
Вы ставили мне интересный вопрос о "ответственности?" рекомендую!!!

Kudrjavuy - сегодня вечером Ваш бенефис. ну признайтесь наконец что Вы курите или другое. Даже читать сложно, а вникнуть что хотели сказать просто нереально без "выхода на одну волну" )))
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:07

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:А многочисленные алиби основных подозреваемых рассыпались в суде как лживые, именно поэтому суд принял решение продлить их сроки задержания. Я бы на месте суда привлек бы к ответственности всех, кто пытался лгать, обеспечивая подложные алиби. Но у нас суды с тонкой кишкой.

А вы помните, что делали в день убийства Шеремета? Просто задайте себе такой вопрос. Уже через несколько месяцев людям может быть трудно вспомнить, что они делали в конкретное время, не говоря уже про несколько лет. Но даже без алиби у следствия недостаточно доказательств, чтобы держать этих людей под стражей.

Скажите, вы действительно верите, что подозреваемые "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси..."?
Schmit
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