Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Заждались хороших новостей: https://biz.censor.net.ua/news/3174505/ ... energoatom Но как всегда "дьявол кроется в деталях": 1. Где харьковский "Турбоатом"? 2. Где предприятия Желтых Вод? 3. Где украинские шахтёры? 4. Где украинские производители оборудования, крепи, транспорта,...? ................................................................................ Сегодня к этому заявлению, французы уже сделали заявление о готовности производить ЯТ к реакторам советского образца.
По моим познаниям - это "10 лет" при идеальных раскладах работы. Не превратиться ли "этот проект" в очередную "укреплённую границу" или гиперлуп?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Министр Кабмина не видит конфликта интересов в иске его отца к Кабмину и Приватбанку [09:00 07 февраля 2020 года ] https://ukrrudprom.com/news/Ministr_Kab ... sa_k_.html Министр Кабинета министр Дмитрий Дубилет в интервью заявил, что не видит конфликта интересов после иска отца Александра Дубилет о возвращении ему акций “ПриватБанка”. Об этом сообщает Радио Свобода.
“Нет, не вижу. Потому что будет суд, будет решать это дело. Поэтому я не думаю, что здесь есть какой-то конфликт”, — сказал Дубилет.
Он отметил, что не будет представлять интересы правительства в этом деле и не обсуждает эти вопросы с отцом.
2 января Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску бывшего председателя правления “ПриватБанка” Александр Дубилет в Министерство финансов, “Фонда гарантирования вкладов физических лиц” и “Приватбанка”. Он требует отменить договор о национализации финансового учреждения в декабре 2016 года. По данным СМИ, с аналогичными исками обратилась ряд бывших видных менеджеров “Приватбанка”.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:А многочисленные алиби основных подозреваемых рассыпались в суде как лживые, именно поэтому суд принял решение продлить их сроки задержания. Я бы на месте суда привлек бы к ответственности всех, кто пытался лгать, обеспечивая подложные алиби. Но у нас суды с тонкой кишкой.
А вы помните, что делали в день убийства Шеремета? Просто задайте себе такой вопрос. Уже через несколько месяцев людям может быть трудно вспомнить, что они делали в конкретное время, не говоря уже про несколько лет. Но даже без алиби у следствия недостаточно доказательств, чтобы держать этих людей под стражей.
Скажите, вы действительно верите, что подозреваемые "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси..."?