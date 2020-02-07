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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5463546454655466>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:38

Заждались хороших новостей:
https://biz.censor.net.ua/news/3174505/ ... energoatom
Но как всегда "дьявол кроется в деталях":
1. Где харьковский "Турбоатом"?
2. Где предприятия Желтых Вод?
3. Где украинские шахтёры?
4. Где украинские производители оборудования, крепи, транспорта,...?
................................................................................
Сегодня к этому заявлению, французы уже сделали заявление о готовности производить ЯТ к реакторам советского образца.

По моим познаниям - это "10 лет" при идеальных раскладах работы.
Не превратиться ли "этот проект" в очередную "укреплённую границу" или гиперлуп?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:45

  M-A-X написав:?

detroytred
Вы ставили мне интересный вопрос о "ответственности?" рекомендую!!!
Обратите внимание на второй комментарий!:
https://sprotyv.info/news/okupanti-obst ... aselennyam


Или этот случай:
Министр Кабмина не видит конфликта интересов в иске его отца к Кабмину и Приватбанку
[09:00 07 февраля 2020 года ]
https://ukrrudprom.com/news/Ministr_Kab ... sa_k_.html
Министр Кабинета министр Дмитрий Дубилет в интервью заявил, что не видит конфликта интересов после иска отца Александра Дубилет о возвращении ему акций “ПриватБанка”. Об этом сообщает Радио Свобода.

“Нет, не вижу. Потому что будет суд, будет решать это дело. Поэтому я не думаю, что здесь есть какой-то конфликт”, — сказал Дубилет.

Он отметил, что не будет представлять интересы правительства в этом деле и не обсуждает эти вопросы с отцом.

2 января Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску бывшего председателя правления “ПриватБанка” Александр Дубилет в Министерство финансов, “Фонда гарантирования вкладов физических лиц” и “Приватбанка”. Он требует отменить договор о национализации финансового учреждения в декабре 2016 года. По данным СМИ, с аналогичными исками обратилась ряд бывших видных менеджеров “Приватбанка”.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:06

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:detroytred
Вы ставили мне интересный вопрос о "ответственности?" рекомендую!!!

Kudrjavuy - сегодня вечером Ваш бенефис. ну признайтесь наконец что Вы курите или другое. Даже читать сложно, а вникнуть что хотели сказать просто нереально без "выхода на одну волну" )))
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:07

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:А многочисленные алиби основных подозреваемых рассыпались в суде как лживые, именно поэтому суд принял решение продлить их сроки задержания. Я бы на месте суда привлек бы к ответственности всех, кто пытался лгать, обеспечивая подложные алиби. Но у нас суды с тонкой кишкой.

А вы помните, что делали в день убийства Шеремета? Просто задайте себе такой вопрос. Уже через несколько месяцев людям может быть трудно вспомнить, что они делали в конкретное время, не говоря уже про несколько лет. Но даже без алиби у следствия недостаточно доказательств, чтобы держать этих людей под стражей.

Скажите, вы действительно верите, что подозреваемые "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси..."?
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:29

  Kudrjavuy написав:
  M-A-X написав:
  Kudrjavuy написав:У каждого "свой хлеб".
Жаль, что Вы мало с кем знаетесь. :cry:

?

"Политика" - это прежде всего умение не говорить правду.
Есть такая работа "профессиональная полита".
Стоит только восторгаться, сколько этой женщине удаётся быть всегда востребованной.
И решать большинство "неудобных вопросов".

А Вы много с кем знаетесь? :)
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:33

  Schmit написав:
  freeze написав:А многочисленные алиби основных подозреваемых рассыпались в суде как лживые, именно поэтому суд принял решение продлить их сроки задержания. Я бы на месте суда привлек бы к ответственности всех, кто пытался лгать, обеспечивая подложные алиби. Но у нас суды с тонкой кишкой.

А вы помните, что делали в день убийства Шеремета? Просто задайте себе такой вопрос. Уже через несколько месяцев людям может быть трудно вспомнить, что они делали в конкретное время, не говоря уже про несколько лет. Но даже без алиби у следствия недостаточно доказательств, чтобы держать этих людей под стражей.

Скажите, вы действительно верите, что подозреваемые "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси..."?


Я помню, что я делал прошлым летом ))) Веду отчет и сохраняю все чеки более чем за 15 лет, по ним можно понаблюдать куда я заходил, что ел, что покупал, плюс ежедневный денежный дебет-кредит в компе за каждый день.

Не верю, что подозреваемые увлекшись ультранационалистическими идеями и тд
Опубликованные записи разговоров по телефону с ребятами из спецорганов, говорят, что подозреваемые были скорее всего науськаны или просто цинично использованы в большой игре. Подозреваемые - это обычные малозначимые пешки, через это они и пострадают, а организаторы будут в шоколаде.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:36

хорошая передача
Владимир Пастухов
https://www.youtube.com/watch?v=gb6fPLPeH8s
с 18м25сек очень точно про пастырей и народ, тут расейский, но параллели с нами провести можно
"восприняли либерализм, как религию, но восприняли не глубоко, а как африканские племена воспринимали христианские идеи" :D
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:44

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Веду отчет и сохраняю все чеки более чем за 15 ле


Чеки за пару років вицвітають, що навіть не завжди витримують термін гарантії приладу. А організатори горе-шоу дуже надіюсь отримають "ответку".
Ті регіони, які найбільше підтримували Революцію Гідности, нині не мають фінансової підтримки з боку держави https://galychyna.if.ua/analytic/ruslan ... -derzhavi/ «Я мав можливість ознайомитись з містами східної України та їхніми бюджетами, – розповідав Р. Марцінків. – На жаль, такої ситуації, як у нас, в них немає. Там у повному обсязі забезпечують виплату заробітної плати бюджетникам за рахунок державної субвенції.
Наприкінці минулого року Івано-Франківськ мав потребу в 135 млн грн освітянської субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Аналогічна ситуація, за словами В. Сусаніної, була і з медичною субвенцією. Але неодноразові звернення міста в зв’язку з цим як до центральної, так і до обласної влади не мали позитивного вирішення. При розподілі додаткової субвенції з Держбюджету облдержадміністрація наділила коштами тільки райони, а Івано-Франківськ мусив перекривати зарплатні борги лише своїми силами. Також із передбачених торік 348 млн грн на ремонт доріг в області Івано-Франківськ отримав нуль.
Востаннє редагувалось Ой+ в П'ят 07 лют, 2020 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:45

  Ой+ написав:
  freeze написав:Веду отчет и сохраняю все чеки более чем за 15 ле


Чеки за пару років вицвітають, що навіть не завжди витримують термін гарантії приладу. А організатори горе-шоу дуже надіюсь отримають "ответку".


В темноте, в кладовке, чеки не выцветают, всё нормально, 15-летние тоже читаются.
На 99 процентов уверен, что организаторы продолжат спокойно работать, Зелёный побоится этот гадюшник тронуть, больно труслив, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:49

  freeze написав:
  Schmit написав:
  freeze написав:А Подозреваемые - это обычные малозначимые пешки, через это они и пострадают, а организаторы будут в шоколаде.

Юридические аспекты обвинения очень слабые (похож - непохож, телефон и т.п.) А вот для видимости поднятия рейтинга и отвлечения от реальных проблем страны годится
TUR
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