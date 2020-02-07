Министр Кабмина не видит конфликта интересов в иске его отца к Кабмину и ПриватбанкуМинистр Кабинета министр Дмитрий Дубилет в интервью заявил, что не видит конфликта интересов после иска отца Александра Дубилет о возвращении ему акций “ПриватБанка”. Об этом сообщает Радио Свобода.“Нет, не вижу. Потому что будет суд, будет решать это дело. Поэтому я не думаю, что здесь есть какой-то конфликт”, — сказал Дубилет.Он отметил, что не будет представлять интересы правительства в этом деле и не обсуждает эти вопросы с отцом.2 января Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску бывшего председателя правления “ПриватБанка” Александр Дубилет в Министерство финансов, “Фонда гарантирования вкладов физических лиц” и “Приватбанка”. Он требует отменить договор о национализации финансового учреждения в декабре 2016 года. По данным СМИ, с аналогичными исками обратилась ряд бывших видных менеджеров “Приватбанка”.