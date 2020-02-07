Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Заждались хороших новостей: https://biz.censor.net.ua/news/3174505/ ... energoatom Но как всегда "дьявол кроется в деталях": 1. Где харьковский "Турбоатом"? 2. Где предприятия Желтых Вод? 3. Где украинские шахтёры? 4. Где украинские производители оборудования, крепи, транспорта,...? ................................................................................ Сегодня к этому заявлению, французы уже сделали заявление о готовности производить ЯТ к реакторам советского образца.
По моим познаниям - это "10 лет" при идеальных раскладах работы. Не превратиться ли "этот проект" в очередную "укреплённую границу" или гиперлуп?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Министр Кабмина не видит конфликта интересов в иске его отца к Кабмину и Приватбанку [09:00 07 февраля 2020 года ] https://ukrrudprom.com/news/Ministr_Kab ... sa_k_.html Министр Кабинета министр Дмитрий Дубилет в интервью заявил, что не видит конфликта интересов после иска отца Александра Дубилет о возвращении ему акций “ПриватБанка”. Об этом сообщает Радио Свобода.
“Нет, не вижу. Потому что будет суд, будет решать это дело. Поэтому я не думаю, что здесь есть какой-то конфликт”, — сказал Дубилет.
Он отметил, что не будет представлять интересы правительства в этом деле и не обсуждает эти вопросы с отцом.
2 января Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску бывшего председателя правления “ПриватБанка” Александр Дубилет в Министерство финансов, “Фонда гарантирования вкладов физических лиц” и “Приватбанка”. Он требует отменить договор о национализации финансового учреждения в декабре 2016 года. По данным СМИ, с аналогичными исками обратилась ряд бывших видных менеджеров “Приватбанка”.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:А многочисленные алиби основных подозреваемых рассыпались в суде как лживые, именно поэтому суд принял решение продлить их сроки задержания. Я бы на месте суда привлек бы к ответственности всех, кто пытался лгать, обеспечивая подложные алиби. Но у нас суды с тонкой кишкой.
А вы помните, что делали в день убийства Шеремета? Просто задайте себе такой вопрос. Уже через несколько месяцев людям может быть трудно вспомнить, что они делали в конкретное время, не говоря уже про несколько лет. Но даже без алиби у следствия недостаточно доказательств, чтобы держать этих людей под стражей.
Скажите, вы действительно верите, что подозреваемые "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси..."?
Kudrjavuy написав:У каждого "свой хлеб". Жаль, что Вы мало с кем знаетесь. :cry:
?
"Политика" - это прежде всего умение не говорить правду. Есть такая работа "профессиональная полита". Стоит только восторгаться, сколько этой женщине удаётся быть всегда востребованной. И решать большинство "неудобных вопросов".
freeze написав:А многочисленные алиби основных подозреваемых рассыпались в суде как лживые, именно поэтому суд принял решение продлить их сроки задержания. Я бы на месте суда привлек бы к ответственности всех, кто пытался лгать, обеспечивая подложные алиби. Но у нас суды с тонкой кишкой.
А вы помните, что делали в день убийства Шеремета? Просто задайте себе такой вопрос. Уже через несколько месяцев людям может быть трудно вспомнить, что они делали в конкретное время, не говоря уже про несколько лет. Но даже без алиби у следствия недостаточно доказательств, чтобы держать этих людей под стражей.
Скажите, вы действительно верите, что подозреваемые "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси..."?
Я помню, что я делал прошлым летом ))) Веду отчет и сохраняю все чеки более чем за 15 лет, по ним можно понаблюдать куда я заходил, что ел, что покупал, плюс ежедневный денежный дебет-кредит в компе за каждый день.
Не верю, что подозреваемые увлекшись ультранационалистическими идеями и тд Опубликованные записи разговоров по телефону с ребятами из спецорганов, говорят, что подозреваемые были скорее всего науськаны или просто цинично использованы в большой игре. Подозреваемые - это обычные малозначимые пешки, через это они и пострадают, а организаторы будут в шоколаде.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
хорошая передача Владимир Пастухов https://www.youtube.com/watch?v=gb6fPLPeH8s с 18м25сек очень точно про пастырей и народ, тут расейский, но параллели с нами провести можно "восприняли либерализм, как религию, но восприняли не глубоко, а как африканские племена воспринимали христианские идеи"
freeze написав:Веду отчет и сохраняю все чеки более чем за 15 ле
Чеки за пару років вицвітають, що навіть не завжди витримують термін гарантії приладу. А організатори горе-шоу дуже надіюсь отримають "ответку".
Ті регіони, які найбільше підтримували Революцію Гідности, нині не мають фінансової підтримки з боку держави https://galychyna.if.ua/analytic/ruslan ... -derzhavi/ «Я мав можливість ознайомитись з містами східної України та їхніми бюджетами, – розповідав Р. Марцінків. – На жаль, такої ситуації, як у нас, в них немає. Там у повному обсязі забезпечують виплату заробітної плати бюджетникам за рахунок державної субвенції. Наприкінці минулого року Івано-Франківськ мав потребу в 135 млн грн освітянської субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Аналогічна ситуація, за словами В. Сусаніної, була і з медичною субвенцією. Але неодноразові звернення міста в зв’язку з цим як до центральної, так і до обласної влади не мали позитивного вирішення. При розподілі додаткової субвенції з Держбюджету облдержадміністрація наділила коштами тільки райони, а Івано-Франківськ мусив перекривати зарплатні борги лише своїми силами. Також із передбачених торік 348 млн грн на ремонт доріг в області Івано-Франківськ отримав нуль.
Востаннє редагувалось Ой+ в П'ят 07 лют, 2020 21:47, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Веду отчет и сохраняю все чеки более чем за 15 ле
Чеки за пару років вицвітають, що навіть не завжди витримують термін гарантії приладу. А організатори горе-шоу дуже надіюсь отримають "ответку".
В темноте, в кладовке, чеки не выцветают, всё нормально, 15-летние тоже читаются. На 99 процентов уверен, что организаторы продолжат спокойно работать, Зелёный побоится этот гадюшник тронуть, больно труслив, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.