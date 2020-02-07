Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:51

freeze Я про термодруковані, які зберігав у папці в сейфі на гарантійну техніку такий висновок зробив.

Шоу по дискредитації волонтерського руху і ветеранів Зе якщо не організовував, то брав участь.

Не так добре з грошима, як погано без них.