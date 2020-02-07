Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:А вы помните, что делали в день убийства Шеремета? Просто задайте себе такой вопрос. Уже через несколько месяцев людям может быть трудно вспомнить, что они делали в конкретное время, не говоря уже про несколько лет. Но даже без алиби у следствия недостаточно доказательств, чтобы держать этих людей под стражей.
Где ж вы были с этими своими словами, когда 5 лет "беркутовцев" в СИЗО держали?
Ой+ написав:freeze Я про термодруковані, які зберігав у папці в сейфі на гарантійну техніку такий висновок зробив. Шоу по дискредитації волонтерського руху і ветеранів Зе якщо не організовував, то брав участь.
Термопечатные чеки тоже отлично сохраняются, если сразу сохранять в полной темноте и нормальной влажности
Когда-то выкладывал термочек 2010 года из своей отчетности, и сейчас нормальные по качеству.
Ой+ написав:А організатори горе-шоу дуже надіюсь отримають "ответку".
Ті регіони, які найбільше підтримували Революцію Гідности, нині не мають фінансової підтримки з боку держави https://galychyna.if.ua/analytic/ruslan ... -derzhavi/ «Я мав можливість ознайомитись з містами східної України та їхніми бюджетами, – розповідав Р. Марцінків. – На жаль, такої ситуації, як у нас, в них немає. Там у повному обсязі забезпечують виплату заробітної плати бюджетникам за рахунок державної субвенції. Наприкінці минулого року Івано-Франківськ мав потребу в 135 млн грн освітянської субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Аналогічна ситуація, за словами В. Сусаніної, була і з медичною субвенцією. Але неодноразові звернення міста в зв’язку з цим як до центральної, так і до обласної влади не мали позитивного вирішення. При розподілі додаткової субвенції з Держбюджету облдержадміністрація наділила коштами тільки райони, а Івано-Франківськ мусив перекривати зарплатні борги лише своїми силами. Також із передбачених торік 348 млн грн на ремонт доріг в області Івано-Франківськ отримав нуль.
Так, оказывается, это началось еще при Порошенко, Гройсмане (Премьер-министр), Розенко (Вице-премьер-министр, ответственный за здравоохранение, культурную, социальную и языковую политику), Кириленко (Вице-премьер-министр, ответственный за науку, образование, спорт, информационную политику), Гриневич (Министр образования и науки), Супрун (и.о. министра здравоохранения) (которые пришли к власти после "Революції Гідности"):
... Причиною такої фінансової ситуації в Івано-Франківську стало те, що держава з року в рік недофінансовує свої делеговані повноваження і місто мусить це брати на себе. ... Якщо раніше проблеми з коштами починалися восени, то сьогодні їх відчуваємо вже на початку року ... надсилання звернень до київських інстанцій не допомагає — там кажуть скорочувати витрати. Ми щороку їх і так урізаємо, ... держава вважає, що місто має забагато власних доходів, і забирає це до Держбюджету. У 2017 році це був 21 млн грн, у 2018-му – 52 млн, у 2019-му – 73 млн. ...
Но претензии почему-то начались только после их ухода
Однак причиною того, що уряд все глибше залазить у кишеню місцевого самоврядування, є не лише політичні причини, а й незадовільна економічна політика в державі. На це вказала і протестна акція «Хвиля гніву», яка прокотилася Україною в другій половині січня ц. р., у т. ч. в Івано-Франківську.
НАБУ продолжило начинания ДБР и открыло на Петра два дела - по отмывании денежных средств и по завладению госимуществом. Всё дело идёт к тому, что Петя будет сакральной жертвой, типа Тимошенко при Яныке, иначе зелёные рейтинги упадут чересчур, а на носу уже очень важные местные выборы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.