Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:35

НАБУ продолжило начинания ДБР и открыло на Петра два дела - по отмывании денежных средств и по завладению госимуществом.

Всё дело идёт к тому, что Петя будет сакральной жертвой, типа Тимошенко при Яныке, иначе зелёные рейтинги упадут чересчур, а на носу уже очень важные местные выборы.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.