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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5463546454655466
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 00:12

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Вообще-то разговор был о Польше, но если ты решил перевести стрелки на Германию, то напомню тебе, что ФРГ была так же оккупирована, как и ГДР.

Взагалі-то, ЗУ теж колись була в Польщі, і там жило 4 млн.
  zРадио написав:Ну а то, что тебе (как и многим другим и в Украине, и в Польше, и в Германии) один вассал милее другого - ну так я с этим не спорю. Просто ты перед самим собой стесняешься признаться, что тебе нужна не независимость, а зависимость от более гуманного и прогрессивного хозяина

Дурко ти. Пора б вже зрозуміти, що всі окупанти однакові, що німецькі, що радянські. Ти боїшся окупації ЄС? Британія теж боялась, а навіть спідничка не пом'ялась.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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