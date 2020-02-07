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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5463546454655466 Додано: Суб 08 лют, 2020 00:12 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Вообще-то разговор был о Польше, но если ты решил перевести стрелки на Германию, то напомню тебе, что ФРГ была так же оккупирована, как и ГДР. Вообще-то разговор был о Польше, но если ты решил перевести стрелки на Германию, то напомню тебе, что ФРГ была так же оккупирована, как и ГДР.

Взагалі-то, ЗУ теж колись була в Польщі, і там жило 4 млн.

zРадио написав: Ну а то, что тебе (как и многим другим и в Украине, и в Польше, и в Германии) один вассал милее другого - ну так я с этим не спорю. Просто ты перед самим собой стесняешься признаться, что тебе нужна не независимость, а зависимость от более гуманного и прогрессивного хозяина Ну а то, что тебе (как и многим другим и в Украине, и в Польше, и в Германии) один вассал милее другого - ну так я с этим не спорю. Просто ты перед самим собой стесняешься признаться, что тебе нужна не независимость, а зависимость от более гуманного и прогрессивного хозяина

Дурко ти. Пора б вже зрозуміти, що всі окупанти однакові, що німецькі, що радянські. Ти боїшся окупації ЄС? Британія теж боялась, а навіть спідничка не пом'ялась. Взагалі-то, ЗУ теж колись була в Польщі, і там жило 4 млн.Дурко ти. Пора б вже зрозуміти, що всі окупанти однакові, що німецькі, що радянські. Ти боїшся окупації ЄС? Британія теж боялась, а навіть спідничка не пом'ялась. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9915 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1104 раз. Подякували: 1220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 00:38 lapay написав: Пора б вже зрозуміти, що всі окупанти однакові, що німецькі, що радянські. Пора б вже зрозуміти, що всі окупанти однакові, що німецькі, що радянські.

Так. Однакові. І то є Зло, і то Зло. Не бачу сенсу їх порівнювати. Зло є Зло. Мені здається, що той хто намагається порівняти яке Зло є злєє, має симпатію латентну до одного з Зол, намагається обілити і презентувати як Добро.



Тобто присутні подвійні стандарти.



Якщо ти був в дивізії СС "Галичина", то ти "посібник фашистів". І те, що ти воював за незалежність України, мав добрі і чисті наміри, не реабілітує тебе в очах "суддів". Бо, бачте організація - злочинна. І ти є злочинцем.



Якщо ж ти був червоноармійцем, то ти герой і визволитель. А те, що ти не воював за Україну, а зовсім за іншу державу, приніс поневолення іншим народам, то нічого страшного. Адже ти переміг нацистів. І ти ніякий не злочинець.



Звідси я роблю висновок, що людина, яка займає таку позицію, не вважає радянський режим злочиним. Або займається маніпуляцією і подвійними стандартами.



Репетузи або хрестик? К гарним або розумним? Треба визначатися.



А позиція поляків є зрозумілою і без викрутасів. Чесна. Так. Однакові. І то є Зло, і то Зло. Не бачу сенсу їх порівнювати. Зло є Зло. Мені здається, що той хто намагається порівняти яке Зло є злєє, має симпатію латентну до одного з Зол, намагається обілити і презентувати як Добро.Тобто присутні подвійні стандарти.Якщо ти був в дивізії СС "Галичина", то ти "посібник фашистів". І те, що ти воював за незалежність України, мав добрі і чисті наміри, не реабілітує тебе в очах "суддів".Бо, бачте організація - злочинна. І ти є злочинцем.Якщо ж ти був червоноармійцем, то ти герой і визволитель.А те, що ти не воював за Україну, а зовсім за іншу державу, приніс поневолення іншим народам, то нічого страшного. Адже ти переміг нацистів. І ти ніякий не злочинець.Звідси я роблю висновок, що людина, яка займає таку позицію, не вважає радянський режим злочиним. Або займається маніпуляцією і подвійними стандартами.Репетузи або хрестик? К гарним або розумним? Треба визначатися.А позиція поляків є зрозумілою і без викрутасів. Чесна. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 08 лют, 2020 00:41, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27567 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 00:41 Козак-характерник написав: Так. Однакові. І то є Зло, і то Зло. Так. Однакові. І то є Зло, і то Зло.



Зачем потворствовать этому манипулятору, если на графике динамики населения Польши отчетливо видны результаты нацистской и советской оккупаций?.. Зачем потворствовать этому манипулятору, если на графике динамики населения Польши отчетливо видны результаты нацистской и советской оккупаций?.. zРадио

Повідомлень: 4879 З нами з: 02.05.18 Подякував: 902 раз. Подякували: 2051 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 00:50 zРадио написав: Козак-характерник написав: Так. Однакові. І то є Зло, і то Зло. Так. Однакові. І то є Зло, і то Зло.



Зачем потворствовать этому манипулятору, если на графике динамики населения Польши отчетливо видны результаты нацистской и советской оккупаций?.. Зачем потворствовать этому манипулятору, если на графике динамики населения Польши отчетливо видны результаты нацистской и советской оккупаций?..

Я не потворствую. Я висловив власне бачення на позицію поляків. Вона є чесною і зрозумілою. Чому Ви вирішили, що окупація це завжди лише один негатив? Навпаки, іноді окупанти роблять щось корисне для захоплених територій. Тому є безліч прикладів в історії. Ключове, що є притаманним окупації - відсутність свободи. І деяких це влаштовує - бути ситим рабом і плодити рабів. Я вже давав це відео, ще раз...

Я не потворствую. Я висловив власне бачення на позицію поляків. Вона є чесною і зрозумілою. Чому Ви вирішили, що окупація це завжди лише один негатив? Навпаки, іноді окупанти роблять щось корисне для захоплених територій. Тому є безліч прикладів в історії. Ключове, що є притаманним окупації - відсутність свободи. І деяких це влаштовує - бути ситим рабом і плодити рабів. Я вже давав це відео, ще раз... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27567 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 00:53 Очень жаль, что в истории нет возможности поставить эксперимент.

Было бы очень хорошо всех, ставящих знак равенства между коричневой и красной чумой и, соответственно, нацистской и советской оккупацией, перенести в какую-то параллельную вселенную, где победу одержали нацисты.

Пусть бы посмотрели на судьбу тамошней Польши и Украины.

Думаю, отрезвление наступило бы в считанные часы.

График, приведенный zРадио, к сожалению, не помогает.



lapay, простите, но Ваш комментарий вообще не понял - какой смысл в сравнении численности населения Германии в границах 3-го рейха в 1939 и ФРГ в 1946? Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 лют, 2020 01:08, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15348 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4315 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2020 01:03 ЛАД написав: Очень жаль, что в истории нет возможности поставит ь эксперимент.

Было бы очень хорошо всех, ставящих знак равенства между коричневой и красной чумой и, соответственно, нацистской и советской оккупацией, перенести в какую-то параллельную вселенную, где победу одержали нацисты.

Пусть бы посмотрели на судьбу тамошней Польши и Украины.

Думаю, отрезвление наступило бы в считанные часы.

График, приведенный zРадио, к сожалению, не помогает. Очень жаль, что в истории нет возможности поставити, соответственно, нацистской и советской оккупацией, перенести в какую-то параллельную вселенную, где победу одержали нацисты.Пусть бы посмотрели на судьбу тамошней Польши и Украины.Думаю, отрезвление наступило бы в считанные часы.График, приведенный zРадио, к сожалению, не помогает.

Не правильно розставили акценти. Якщо б не читав Вас раніше, подумав, що займаєтеся маніпуляцією. Я не ставлю знак рівняння. Я просто називаю Зло Злом! Відчуваєте різницю? Порівнювати то можна і є відмінності, ніхто ж не заперечує...Але навіщо? Тільки для реабілітації Зла. Вище написав про те. Тут світоглядно-філософські відмінності просто спливають між нами. Дивимося на одне і те саме, але різними очима. Ось і все.



Ось давайте, по чесному, без викрутасів!



1. Ви вважаєте радянський режим злочиним? Не треба тільки казати до 1945 року чи після, або ще якісь періоди виділяти за 70 років тієї влади. Концептуальне питання.



2. Ви так і не відповіли... Українські повстанці, знову ж таки, без їх ділення по різним організаціям спротиву, вони є борцями за незалежність України? І чи потрібно їм відати належне і шанувати, як і українців, що воювали в лавах Червоної армії? Не правильно розставили акценти. Якщо б не читав Вас раніше, подумав, що займаєтеся маніпуляцією. Я не ставлю знак рівняння. Я просто називаю Зло Злом! Відчуваєте різницю? Порівнювати то можна і є відмінності, ніхто ж не заперечує...Але навіщо? Тільки для реабілітації Зла. Вище написав про те. Тут світоглядно-філософські відмінності просто спливають між нами. Дивимося на одне і те саме, але різними очима. Ось і все.Ось давайте, по чесному, без викрутасів!1. Ви вважаєте радянський режим злочиним? Не треба тільки казати до 1945 року чи після, або ще якісь періоди виділяти за 70 років тієї влади. Концептуальне питання.2. Ви так і не відповіли... Українські повстанці, знову ж таки, без їх ділення по різним організаціям спротиву, вони є борцями за незалежність України? І чи потрібно їм відати належне і шанувати, як і українців, що воювали в лавах Червоної армії? Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27567 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1902 раз. Подякували: 2081 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5463546454655466 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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