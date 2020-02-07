Взагалі-то, ЗУ теж колись була в Польщі, і там жило 4 млн.
Дурко ти. Пора б вже зрозуміти, що всі окупанти однакові, що німецькі, що радянські. Ти боїшся окупації ЄС? Британія теж боялась, а навіть спідничка не пом'ялась.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 лют, 2020 00:12
Re: Політичні дискусії
Взагалі-то, ЗУ теж колись була в Польщі, і там жило 4 млн.
Дурко ти. Пора б вже зрозуміти, що всі окупанти однакові, що німецькі, що радянські. Ти боїшся окупації ЄС? Британія теж боялась, а навіть спідничка не пом'ялась.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 08 лют, 2020 00:38
Так. Однакові. І то є Зло, і то Зло. Не бачу сенсу їх порівнювати. Зло є Зло. Мені здається, що той хто намагається порівняти яке Зло є злєє, має симпатію латентну до одного з Зол, намагається обілити і презентувати як Добро.
Тобто присутні подвійні стандарти.
Якщо ти був в дивізії СС "Галичина", то ти "посібник фашистів". І те, що ти воював за незалежність України, мав добрі і чисті наміри, не реабілітує тебе в очах "суддів". Бо, бачте організація - злочинна. І ти є злочинцем.
Якщо ж ти був червоноармійцем, то ти герой і визволитель. А те, що ти не воював за Україну, а зовсім за іншу державу, приніс поневолення іншим народам, то нічого страшного. Адже ти переміг нацистів. І ти ніякий не злочинець.
Звідси я роблю висновок, що людина, яка займає таку позицію, не вважає радянський режим злочиним. Або займається маніпуляцією і подвійними стандартами.
Репетузи або хрестик? К гарним або розумним? Треба визначатися.
А позиція поляків є зрозумілою і без викрутасів. Чесна.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 08 лют, 2020 00:41, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 08 лют, 2020 00:41
Додано: Суб 08 лют, 2020 00:50
Я не потворствую. Я висловив власне бачення на позицію поляків. Вона є чесною і зрозумілою. Чому Ви вирішили, що окупація це завжди лише один негатив? Навпаки, іноді окупанти роблять щось корисне для захоплених територій. Тому є безліч прикладів в історії. Ключове, що є притаманним окупації - відсутність свободи. І деяких це влаштовує - бути ситим рабом і плодити рабів. Я вже давав це відео, ще раз...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 08 лют, 2020 00:53
Очень жаль, что в истории нет возможности поставить эксперимент.
Было бы очень хорошо всех, ставящих знак равенства между коричневой и красной чумой и, соответственно, нацистской и советской оккупацией, перенести в какую-то параллельную вселенную, где победу одержали нацисты.
Пусть бы посмотрели на судьбу тамошней Польши и Украины.
Думаю, отрезвление наступило бы в считанные часы.
График, приведенный zРадио, к сожалению, не помогает.
lapay, простите, но Ваш комментарий вообще не понял - какой смысл в сравнении численности населения Германии в границах 3-го рейха в 1939 и ФРГ в 1946?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 лют, 2020 01:08, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 08 лют, 2020 01:03
Не правильно розставили акценти. Якщо б не читав Вас раніше, подумав, що займаєтеся маніпуляцією. Я не ставлю знак рівняння. Я просто називаю Зло Злом! Відчуваєте різницю? Порівнювати то можна і є відмінності, ніхто ж не заперечує...Але навіщо? Тільки для реабілітації Зла. Вище написав про те. Тут світоглядно-філософські відмінності просто спливають між нами. Дивимося на одне і те саме, але різними очима. Ось і все.
Ось давайте, по чесному, без викрутасів!
1. Ви вважаєте радянський режим злочиним? Не треба тільки казати до 1945 року чи після, або ще якісь періоди виділяти за 70 років тієї влади. Концептуальне питання.
2. Ви так і не відповіли... Українські повстанці, знову ж таки, без їх ділення по різним організаціям спротиву, вони є борцями за незалежність України? І чи потрібно їм відати належне і шанувати, як і українців, що воювали в лавах Червоної армії?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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