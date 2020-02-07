Взагалі-то, ЗУ теж колись була в Польщі, і там жило 4 млн.
Дурко ти. Пора б вже зрозуміти, що всі окупанти однакові, що німецькі, що радянські. Ти боїшся окупації ЄС? Британія теж боялась, а навіть спідничка не пом'ялась.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 лют, 2020 00:12
Re: Політичні дискусії
Взагалі-то, ЗУ теж колись була в Польщі, і там жило 4 млн.
Дурко ти. Пора б вже зрозуміти, що всі окупанти однакові, що німецькі, що радянські. Ти боїшся окупації ЄС? Британія теж боялась, а навіть спідничка не пом'ялась.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 08 лют, 2020 00:38
Так. Однакові. І то є Зло, і то Зло. Не бачу сенсу їх порівнювати. Зло є Зло. Мені здається, що той хто намагається порівняти яке Зло є злєє, має симпатію латентну до одного з Зол, намагається обілити і презентувати як Добро.
Тобто присутні подвійні стандарти.
Якщо ти був в дивізії СС "Галичина", то ти "посібник фашистів". І те, що ти воював за незалежність України, мав добрі і чисті наміри, не реабілітує тебе в очах "суддів". Бо, бачте організація - злочинна. І ти є злочинцем.
Якщо ж ти був червоноармійцем, то ти герой і визволитель. А те, що ти не воював за Україну, а зовсім за іншу державу, приніс поневолення іншим народам, то нічого страшного. Адже ти переміг нацистів. І ти ніякий не злочинець.
Звідси я роблю висновок, що людина, яка займає таку позицію, не вважає радянський режим злочиним. Або займається маніпуляцією і подвійними стандартами.
Репетузи або хрестик? К гарним або розумним? Треба визначатися.
А позиція поляків є зрозумілою і без викрутасів. Чесна.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 08 лют, 2020 00:41, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 08 лют, 2020 00:41
Додано: Суб 08 лют, 2020 00:50
Я не потворствую. Я висловив власне бачення на позицію поляків. Вона є чесною і зрозумілою. Чому Ви вирішили, що окупація це завжди лише один негатив? Навпаки, іноді окупанти роблять щось корисне для захоплених територій. Тому є безліч прикладів в історії. Ключове, що є притаманним окупації - відсутність свободи. І деяких це влаштовує - бути ситим рабом і плодити рабів. Я вже давав це відео, ще раз...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 08 лют, 2020 00:53
Очень жаль, что в истории нет возможности поставить эксперимент.
Было бы очень хорошо всех, ставящих знак равенства между коричневой и красной чумой и, соответственно, нацистской и советской оккупацией, перенести в какую-то параллельную вселенную, где победу одержали нацисты.
Пусть бы посмотрели на судьбу тамошней Польши и Украины.
Думаю, отрезвление наступило бы в считанные часы.
График, приведенный zРадио, к сожалению, не помогает.
lapay, простите, но Ваш комментарий вообще не понял - какой смысл в сравнении численности населения Германии в границах 3-го рейха в 1939 и ФРГ в 1946?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 08 лют, 2020 01:08, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 08 лют, 2020 01:03
Не правильно розставили акценти. Якщо б не читав Вас раніше, подумав, що займаєтеся маніпуляцією. Я не ставлю знак рівняння. Я просто називаю Зло Злом! Відчуваєте різницю? Порівнювати то можна і є відмінності, ніхто ж не заперечує...Але навіщо? Тільки для реабілітації Зла. Вище написав про те. Тут світоглядно-філософські відмінності просто спливають між нами. Дивимося на одне і те саме, але різними очима. Ось і все.
Ось давайте, по чесному, без викрутасів!
1. Ви вважаєте радянський режим злочиним? Не треба тільки казати до 1945 року чи після, або ще якісь періоди виділяти за 70 років тієї влади. Концептуальне питання.
2. Ви так і не відповіли... Українські повстанці, знову ж таки, без їх ділення по різним організаціям спротиву, вони є борцями за незалежність України? І чи потрібно їм відати належне і шанувати, як і українців, що воювали в лавах Червоної армії?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 08 лют, 2020 02:37
Уже писал - не считайте всё, что я пишу, обращённым к Вам.
Свой пост я писал до того, как прочитал эту страницу и, в частности, Ваш пост.
Но объясню свою позицию ещё раз.
1. Насчёт "добрих і чистих намірів" - как Вы знаете, "благими намерениями дорога в ад вымощена". Уже писал, могу ещё поверить в то, что молодёжь пошла в "Галичину" по ошибке, но не вожаки, именами которых сейчас называют улицы.
lapay честно написал о близости идеологии ОУН к фашистской. И он же, кстати, написал, что все оккупанты одинаковы. Свой пост я писал, как раз прочитав это.
У преступников тоже бывают "добрі і чисті наміри", но они служат только смягчающим вину обстоятельством.
2. Опять же уже писал, красноармейцы не воевали за незалежну Украину, но за свободу от оккупации воевали, воевали за независимость страны, в которой жили, пусть и Украина была в составе Союза.
И я не считаю, что они принесли "поневолення іншим народам".
Какая неволя была у тех же поляков?
А при такой политике Польши совсем не исключаю, что через какое-то время они могут предъявить территориальные претензии нам.
3. О СССР. Тоже уже высказывался. История Союза включает в себя 70 лет. Весьма бурных. Как внутри страны, так и во всём мире. 20 век был богат на события.
И Союз сильно менялся. Союз 30-х очень сильно отличается от Союза, к примеру, 60-х
или 70-х.
И если сталинский режим был преступным, то из этого не следует, что был преступным и брежневский (хотя я, мягко говоря, не большой поклонник второго Ильича ).
Кстати, пример того же Китая. Вроде бы та же страна, у власти та же КПК, но, думаю, Вы не будете сравнивать Китай сегодняшний с Китаем, например, периода культурной революции.
Исходя из этого, я не считаю правильным говорить о "радянськом режиме" взагалі. В разные годы он был разным и Вы как историк должны это понимать.
P.s. Если Вы объясните мне, в чём заключалось "поневолення" той же Польши, буду крайне благодарен. Может, я чего-то не знаю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 08 лют, 2020 02:52
M-A-X
Извините, и так о Земле.
За последние 25 лет, при постановке на "лыжи бизнеса" и безконтрольного применения С/Х химии ...
(это на 37 миллионов при условиях оптимизации здравоохранения)
Исчезло много классической фауны и флоры, и наоборот амброзия стала "царицей полей".
Сельское население вымирает - травят как тараканов - по Закону -...- в действительности уже и вода питьевая в редкость.
Если раньше ездили в село поправить здоровье, то сейчас - там ситуация сравнимая с .. Ипром.
Размер в собственность клочка земли более 10/га в одни руки приведёт к форсированию применения китайских "лекарств для растений".
Коренное население, если не сбегит за пределы этого обезянника, с целью выживания будет вынуждено брать в руки ... и восстанавливать Право на жизнь на Земле предков.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 08 лют, 2020 03:53
Ваши вопросы появились позже, когда начал писать ответ, их не видел.
Вы, правда, тоже "по чесному, без викрутасів" на мои вопросы вчера не ответили, а сегодня ответить Вам не получилось.
1. Ваш первый вопрос меня просто удивил. Как историк может возражать против отдельного рассмотрения разных, притом сильно различающихся периодов?
Надеюсь в предыдущем посте я на этот вопрос ответил достаточно ясно, не буду повторяться.
От Вас хотел бы услышать, что Вы имеете ввиду под "радянським режимом" и почему не хотите рассматривать отдельные периоды.
А как же исторический подход?
2. Вы как-то хорошо всё пишете о понимании и т.п. Пока речь не заходит о СССР.
При этом Вы хорошо понимаете вступивших в "Галичину", в близкую к фашизму ОУН. Но понимание заметно снижается, когда речь заходит о красноармейцах, кот. Вы, похоже, готовы объявить чуть ли не преступниками (или рабами?), т.к. они не боролись за независимость Украины. Или я Вас неправильно понял?
Если я Вас правильно понимаю, для Вас главный критерий, боролись ли люди за независимость Украины или нет.
Можно встречный вопрос? Предположим (чисто гипотетически, без привязки к любым личностям и событиям) такую ситуацию - существует (существовала) партия НСУРП (надеюсь, расшифруете по аналогии с НСДАП - с той же идеологией), которая последовательно и настойчиво борется за независимость Украины. Лично Вы поддерживали бы такую партию? Желали бы её победы? Желали бы построения независимой национал-социалистической Украины?
Я - нет.
Что касается бойцов ОУН-УПА (других организаций я не знаю, были?), считаю нужен индивидуальный подход (это моё личное мнение). Но в целях национального примирения могу "віддати належне і шанувати" (честно признаюсь, скрепя сердце, мне это кажется близким к "шанувати" погибших здесь немецких солдат). А вообще, считаю, что через 75 лет после окончания войны надо бы снизить накал страстей. И такой накал наблюдается, по-моему, только в бывшем СССР, в др. странах всё значительно спокойнее. Да и тех ветеранов в живых уже практически не осталось. Кого шанувати?
А Вы (и не только Вы) готовы перестать называть Союз разжигателем 2-ой мировой и злом = нацизму? Хотя бы ради национального примирения?
Потому что мне кажется, что такое приравнивание служит только для обеления "українських повстанців", сотрудничавших с нацистами.
Кстати, неплохо было бы услышать от них, в частности, то, о чём пишет shapo - просьбу о прощении у евреев.
И ещё пару вопросов к Вам.
1. Понятное дело тогда соцопросы не проводились, знакомых, служивших в "Галичине" или ОУН-УПА у меня не было, сказать ничего не могу. Но Вы уверены, что все (многие?) шли туда ради борьбы за незалежну Україну? Подозреваю, что у достаточно многих могли быть совсем другие мотивы.
2. Если Вы такой сторонник независимости, то в случае (пока опять же гипотетическом) вступления Украины в ЕС и углубления интеграции Европы (= постепенному отказу от независимости в пользу общеевропейских органов управления) Вы будете против?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 08 лют, 2020 07:55
Ви що курите?
Яка віра в гундяєва? Та на ньому (разом з його патроном) клейма ставити ніде.....
Але при цьому це не заперечує того факту - що релігія-це дієвий механізм для створення сильної Держави
І наш ворог-це розуміє , тому й не шкодує грошей для боротьби своєї церкви з нашою...
Точно так само мова - дієвий інструмент для створення сильної Держави... і знову ж наш ворог грошей не шкодує і викидає мільярди на різні там раша-тудей і соловьєви з скабєєвими...а ви тут повторюєте темники від волгаря що всі ці шабаші на телебаченні-росіяни не дивляться.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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