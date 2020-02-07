Так зменшення населення під час війни в якій загинуло 50 млн осіб з усіх сторін- порівнювати з десятирічною окупацією - можна звичайно .але для цього треба бути або неадекватом. або нормально проплаченим.
Населення України
1930______ 41,776,000 ▲ [14]
1934______ 36,500,000 ▼ [15]
1939______ 41,300,000 ▲ [16] - приєднали 3 млн Галичини
1945______ 28,611,000 ▼ [17]
1950______ 36,588,000 ▲ [18]
1959 ______ 41,869,000 ▲ [18]
1970______ 47,127,000 ▲ [18]
1979______ 49,609,000 ▲ [18]
1989______ 51,452,000 ▲ [18]
1993______ 52,244,000 ▲ [18]
2001______ 48,457,000 ▼ [18]
2010______ 45,963,000 ▼ [18]
2014______ 45,426,000 ▼ [18]
2018______ 44,736,804 ▼ [19]
2019______ 42,010,100